Once Tigres viaja a 12 de Octubre y Atlético juega con San Agustín

Se juega esta tarde la decimosexta fecha del Torneo que por la primera división lleva adelante la Liga Nuevejuliense de Fútbol.

El líder, viaja a 12 de Octubre.

Social y Deportivo aguarda por Once Tigres sabiendo que es cotejo trascendente.

Es que el ‘Albiceleste’ necesita sumar puntos para ingresar en la competencia que viene y faltan tres fechas.

El xeneize quiere mantener la distancia con Atlético, aunque mínima, pero importante en estas instancias del campeonato.

Y el ‘Millonario’ recibe al Granate en el Ramón N. Poratti. Atlético juega mirando a Once Tigres que no se le aleje y San Agustín, con buen esquema de juego, llega con altibajos en los resultados, que no son los que corresponden al rendimiento deportivo, pero los goles hay que convertirlos. Además, el local estará libre en siete días, y ello influye en las ubicaciones, máxime estando a un punto del xeneize.

Por su parte, Atlético French, en el estadio Dr. Alberto Dehenen tiene una importante disputa al enfrentar al ‘Rojo del Palomar’. Los separan dos puntos en la tabla, y cada vez que ‘Albinegros’ y Agustín Álvarez juegan con el balón pie se disfruta de buenos encuentros.

El CAN recibe a Carlos María Naón a San Martín. La disputa será ardua que el conjunto ‘santos’ intentará sumar sabiendo que Atlético Quiroga está libre y puede acercarse. El local, sabe de su rendimiento futbolístico y esquema ofensivo.

Decimosexta fecha

12 de Octubre – Once Tigres

Atlético 9 de Julio – Deportivo San Agustín

Atlético French – Agustín Álvarez

Atlético Naón – Atlético San Martín

Libre, Atlético Quiroga

POSICIONES

Once Tigres 29

Atlético 9 de Julio 28

Atlético French 26

Agustín Álvarez 24

Atlético Naón 19

Deportivo San Agustín 14

Social y Deportivo 12 de Octubre 12

Atlético Quiroga 9

San Martín 3

El próximo domingo, Decimoséptima fecha

Once Tigres – Atlético French

Deportivo San Agustín – 12 de Octubre

Atlético San Martín – Agustín Álvarez

Atlético Naón – Atlético Quiroga

Libre, Atlético 9 de Julio