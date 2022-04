Testimonios de ex-combatientes que emocionaron fueron el centro de atención del acto de Malvinas

En Nueve de Julio la recordación de los 40 años de Malvinas, parecía un acto protocolar más. Desde lo formal, ninguna institución del distrito de Nueve de Julio estuvo ausente.

Esa presencia, ya mostraba un aspecto relevante. Junto a Mariano Barroso, además de colaboradores inmediatos, por citar algunos estaban la senadora María Elena Defunchio, el diputado Mauricio Vivani, el presidente del Concejo Deliberante, Horacio Baglietto, los titulares de los bloques que conforman el cuerpo, Juan francisco Forte (Juntos-PRO, Ignacio ‘Nacho’ Palacios (Juntos UCRR), Julia Crespo, Frente de Todos, además de ediles de todas las bancadas, Inspectoras e inspectores y directivos de escuelas, integrantes de la Cámara de Comercio, y se podría seguir enumerando.

Todo desde las 18,40 en Av. Tomás Cosentino y Soldado Francísquez.

Luego del himno nacional las palabras del ex-combatiente de Malvinas, Sergio Brangeri, ponían el clima de un recordación transcendente. Mariano Barroso, en nombre del pueblo nuevejuliense, se emocionó al referirse a la fecha.

Previamente, al hacer una bendición, el párroco de la Catedral, Guillermo Gómez y el pastor Juan Pablo Furci, tras destacar la fecha, propusieron una abrazo a los ex-combatientes, cosa que hicieron tras sus mensajes.

Es que se estaba desarrollando el acto central de la conmemoración del “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”, organizado por la Municipalidad de Nueve de Julio y encabezado por el Intendente Municipal, Mariano Barroso.

La ceremonia se inició con el ingreso de las Banderas de Ceremonia, tras lo cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”.

Tras ello se ofició una oración religiosa y se dio espacio a cargo de los discursos alusivos, que estuvieron a cargo del Héroe de Malvinas Sergio Brangeri, y del Intendente Municipal, Mariano Barroso.

Posteriormente a etas palabras se efectuó el descubrimiento de Placa en Homenaje a los Veteranos de Guerra; se colocó una ofrenda floral y se descubrió una placa en homenaje al Soldado Néstor Francísquez.

Luego de un Minuto de Silencio, se realizó la entrega de reconocimientos a los veteranos Nuevejulienses –una medalla de plata realizada por el platero local Nicanor Crotto-; se proyectó un fragmento de un emotivo video con los testimonios de los Veteranos nuevejulienses, se entonaron las estrofas de la Marcha de las Malvinas y se dio despedida a las Banderas de Ceremonia, dando finalización al acto.

CONCEPTOS DE SERGIO BRANGERI

Con sentidas palabras, el Héroe Nuevejuliense de Malvinas Sergio Brangeri instó a que “todos los niños y adolescentes conozcan la verdadera historia, ya que pese a que nos tienen presentes para escucharnos, para escuchar nuestros testimonios en cualquier momento del año, todavía hay gente que quiere desvirtuarla; ya que una cosa es haber estado combatiendo, y otra en el continente”.

“Nos duele el olvido, el desinterés, cada gota de sangre y cada cuerpo que quedó allí. Por los 632 Héroes que no volvieron, entre quienes se encuentra Néstor Francísquez y por David Bizzuffi, que nos dejó el año pasado”, cerró embargado por la emoción.

CONCEPTOS DEL INTENDENTE MARIANO BARROSO

Distinguidos invitados especiales, ex combatientes y familiares, autoridades, docentes, estudiantes, público en general: Hoy no es una fecha más para cada uno de los habitantes de nuestro país, estamos reunidos para recordar como cada año el 2 de abril, el día del Veterano y Caídos en la guerra de las Islas Malvinas y en esta oportunidad al cumplirse el 40º aniversario de aquella Gesta, se trata de una jornada de reflexión y memoria, pero también de orgullo y de reconocimiento.

Este día es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual, es por ello que deseamos recordar la experiencia de los jóvenes que participaron en la Guerra de Malvinas, desde el servicio que han hecho a nuestra patria.

Esta fecha nos invita a mirar Malvinas desde dos perspectivas: la de la soberanía que es un hecho constitutivo de nuestra Nación con Malvinas y reclamamos nuestros derechos soberanos sobre las mismas: Malvinas fueron son y serán argentinas.

Y la otra, es la de aquellos que escribieron las páginas más gloriosas, nuestros combatientes que lo hicieron con una generosidad, hidalguía, con patriotismo y heroísmo, merecen ser recordados y dignificados de forma permanente.

El valor que demostraron en todo momento, al afrontar la lucha armada y más aún luego, nos pone en plena democracia ante el ineludible compromiso de una revisión histórica, reflexiva y critica sobre los acontecimientos que dejaron un triste saldo de más de 600 vidas perdidas y otras tantas destrozadas de jóvenes argentinos que pelearon valientemente por nuestros derechos .

Malvinas nos interpela , el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de aquellos soldados que ofrendaron la vida por su Patria nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía: a través del dialogo consensuado y sostenido por la clara convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz.

Este nuevo aniversario de aquella guerra tan dolorosa para los argentinos, debe ser la bisagra definitiva de la historia, para no ocultar Malvinas sino, ponerla sobre la mesa, para que permanezca y perdure a lo largo de la historia. Debemos recordar para construir una identidad social y en pos de esa meta, debemos trabajar cada día.

Recordar a todos los Héroes de Malvinas, y especialmente a nuestros convecinos que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida por la Patria, y lo hicieron, como Néstor Francísquez, no es reconocer el horror de la guerra si no es rescatar el valor del heroísmo en una causa que nos duele a todos y que nos hermana de una manera muy particular, como pocas cosas en nuestra Nación.

También quiero expresar mi recuerdo a Pedro David Bozzuffi, quien nos dejó físicamente hace algunos meses y fue un incansable luchador por el reconocimiento a los veteranos de guerra, formando parte de distintas agrupaciones que bregan para que la llama de Malvinas siga siempre viva en nuestros corazones. Esa llama que permaneció encendida en la oscuridad de la desmalvinización que se pretendió imponer en el país tras el conflicto bélico de 1982.

Hoy, todavía nos impactan los testimonios que salen a la luz, porque se trata de historia viva: sus protagonistas están aquí ahora y debemos honrarlos : Ustedes ya saben que para mí, Malvinas siempre es especial y toca mis fibras más íntimas,

Como señalé hace poco, en la apertura de sesiones del HCD, queremos que Malvinas esté presente los 365 días del año en cada uno de los rincones de nuestro Distrito: por eso, a instancia de la propuesta de un grupo de jóvenes, llevaremos adelante a lo largo de este año el proyecto de construcción de un monolito en cada una de las localidades del interior de nuestro partido para homenajear a nuestros veteranos , el primero de ellos lo inauguraremos este domingo en la plaza “Elisardo Cascallar” de la localidad de La Niña.

Mi propósito, nuestro propósito, es Malvinizar. Y la mejor manera de hacerlo es con el testimonio de nuestros queridos excombatientes, gracias a la enorme predisposición de nuestros veteranos hemos realizado una producción audiovisual que cumplirá con el deseo de dejar un testimonio de gran valor histórico para las próximas generaciones.

Soy consciente de lo difícil que les resulta revivir esos duros momentos que marcaron sus vidas para siempre, por eso remarco mi gratitud y pongo especial énfasis en la trascendencia de este legado.

Honor y reconocimiento por siempre para todos ellos, porque son el símbolo de nuestra Patria… los verdaderos patriotas de los nuevos tiempos.