Once distritos fueron a las urnas para elegir autoridades del Partido Justicialista

Este domingo, el Partido Justicialista tuvo elecciones en once distritos bonaerenses en donde se eligieron los consejos distritales y congresales provinciales.

Las elecciones se desarrollaron en Tres de Febrero, San Miguel, San Isidro, Ramallo, Magdalena, Ayacucho, Chascomús, La Costa, Lobería, General Pueyrredón y Necochea.

Los primeros resultados difundidos en la noche de este domingo daban cuenta de la victoria en San Isidro de la lista “Todos Unidos por San Isidro”, encabezada por José Luis Casares y Fernando “Pato” Galmarini, frente a la nómina que contaba con el apoyo del canciller Santiago Cafiero.

La lista de Casares se impuso con alrededor del 65% de los sufragios y era patrocinada por la senadora bonaerense Teresa García y por el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini.

Desde “Todos Unidos por San Isidro” apuntaron fuerte contra Cafiero. “En San Isidro no solamente nos encontramos con funcionarios que no funcionan, además tenemos funcionarios que no militan”, sostuvo “Pato” Galmarini. En tanto, García dijo que “el resultado indica una realidad incontrastable, es con la gente adentro y abriendo el corazón”.

En Tres de Febrero la victoria fue para el concejal y referente de La Cámpora, Juan Debandi, quien se enfrentó a las listas del exministro de Salud sciolista, Alejandro Collia, y del dirigente Horacio Alonso. El portal zonal “Que pasa” señaló que Debandi se impondría con más del 50% de los votos, con una participación de 4.000 personas en la interna. En San Miguel ganó la lista encabezada por Juan José Castro.

En los comicios de Chascomús fue electo como presidente del PJ local Alfredo Machín de “Renovación y militancia”, quien contó con el apoyo de La Cámpora y de organizaciones sociales. Según detalló el diario chascomunense El Fuerte, concurrieron a las urnas 825 y Machín obtuvo 467 votos.

En Necochea renovó la actual conducción: el ya presidente del PJ local Marcelo “Chelo” Rivero encabezó la lista 2 junto a Evangelina Almada y se impuso con unos 816 votos en una elección en la que participaron 1.422 afiliados, según detalló el medio local Tsn Necochea.

En tanto, el Lobería triunfó la nómina que encabezaba Juan Pablo Cappelli. El medio local 2261 informó que la misma obtuvo 281 votos, mientras que la otra alternativa alcanzó los 201.