Mariano Barroso convoca a la población ‘a diseñar el modelo de Educación que queremos para los próximos años’

Estimados Concejales, Funcionarios, periodistas, invitados especiales, queridos vecinos nuevejulienses, comienza un nuevo año legislativo para trabajar en equipo, lo cual significa un gran desafío.

Antes de comenzar, Sr. Presidente, quiero expresar mi sentimiento de pesar y dolor por los 253 vecinos nuevejulienses que fallecieron a causa de esta tremenda pandemia. Mis condolencias, como Intendente del partido de Nueve de julio a todos los familiares y seres queridos.

También quiero recordar que este es un año especial para todos los argentinos, pero sobre todo para nuestros queridos Héroes de Malvinas.

Los veteranos de aquella Gesta tan cara al sentimiento de los argentinos, fueron durante muchos años fueron negados, ocultados y hasta olvidados en el contexto de un proceso de desmalvinización que fue tremendo para nuestra identidad nacional, y fundamentalmente un golpe muy bajo para quienes defendieron, nada menos que con su vida, a nuestro territorio.

Como Intendente de todos los nuevejulienses, no puedo dejar de recordar esto, justamente cuando en este calendario se habrán de cumplir 40 años de aquella guerra que ha dejado secuelas y heridas que aún hoy no han cicatrizado y que lamentablemente nunca lo harán por completo.

Como dicen nuestros Veteranos, muchos los recuerdan solamente el 2 de abril, y después pasa un año hasta que, se los vuelve a homenajear….

Es por ello que este Intendente les asegura que tanto él como todo su equipo están a su disposición durante los 365 días del año para lograr

que el sentimiento de Malvinas siga latente cada día, como merecido homenaje a quienes arriesgaron y ofrendaron su vida por la Patria.

Este año también será muy especial para la espiritualidad de los nuevejulienses de fe; ya que como es de dominio público, recientemente, el Vaticano reconoció las “virtudes heroicas” de un vecino de esta tierra, creador de las Jornadas Mundiales de la Juventud y mediador papal en el conflicto del Beagle, como es el Cardenal Eduardo Pironio.

Semanas atrás, el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto que reconoce estas virtudes, lo que supone un nuevo paso en el camino a la beatificación de nuestro convecino, nacido en 9 de Julio en 1920 y fallecido en Roma en 1998.

El Cardenal Pironio ha pasado a ser venerable y queda ahora a un milagro de poder ser beatificado, según la reglamentación vaticana; hecho que renueva nuestra fe y el de toda la comunidad para que el ejemplo que legó a lo largo de su vida pueda ser nuestra guía y nuestro faro, en busca del bien común de los nuevejulienses.

Como siempre digo, el Concejo Deliberante es la institución republicana más importante del Partido. Aquí es donde las diferencias, las ideologías, las opiniones diversas, se ven obligadas a ceder en pos del consenso.

Este año es un nuevo comienzo y con mucha renovación; hoy contamos con los 9 concejales que asumieron sus bancas haciéndolo por primera vez, renovación que es necesaria para seguir teniendo voces de todos los sectores de la sociedad. Les deseo la mejor de la gestiones a los nuevos concejales y como ya se los he dicho personalmente estoy a su entera disposición para evacuar dudas y escuchar sugerencias, que serán bienvenidas y en caso de ser factible ejecutadas, más allá del partido político que representen.

Querido presidente Horacio, con mucho respeto quiero desearte una buena gestión, en esta nueva etapa como presidente del HCD. Sabes del aprecio que te tengo y del respeto como concejal y dirigente político, siempre dispuesto a consensuar y arrimar posiciones para poder alcanzar los acuerdos necesarios en pos del beneficio de los vecinos de nuestro querido Partido de 9 de julio.

Si me permitís, quiero agradecer especialmente a María José, quien ejerció dignamente la presidencia de este HCD y que muy noblemente asumió el desafío de llegar a la gestión y hacerse cargo de la Secretaría de Salud en un momento muy crítico de la pandemia; por eso quiero destacar el rol que ocupó mientras ejerció la presidencia de este HCD.

En este recinto, como en todos los recintos legislativos, el principal objetivo es acercar posiciones. Posiciones que no son meramente personales, sino que representan muchas más voces de las que aquí se expresan, porque los concejales representan al pueblo en su totalidad. Por eso, destaco siempre la importancia de ser dignos de nuestro mandato popular, de acercar antes que alejar, de escuchar la opinión del otro y complementarla con la nuestra. Porque si no nos escuchamos, si no respetamos las opiniones diversas, si no somos conscientes que solo estamos de paso y el gobierno es temporal, nuestro trabajo será siempre incompleto, y sería imposible continuar una obra, un proyecto, una idea, ante el cambio de signo político.

Este nuevo año legislativo, significa, una vez más, un gran desafío. En estos años que tenemos de gestión, hemos logrado cumplir muchísimos objetivos y darle forma a gran cantidad de ideas y proyectos, pero sabemos que aún tenemos por delante una innumerable cantidad de cuestiones que mejorar, que aprender, que discutir, y por sobre todo, que consensuar. El año 2021 ha sido un año difícil, pero lentamente vamos saliendo juntos de esta triste situación en la que nos sumergió la pandemia. Con esa idea siempre presente es que vamos a trabajar como lo hemos hecho hasta ahora con la Nación y con la Provincia. Teniendo como único objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.

Nuestras posturas ideológicas y políticas de ningún modo deben entorpecer un trabajo que debe ser mancomunado y que debe estar exento de mezquindades. Invito a todos los concejales a trabajar de la misma manera, en equipo con el departamento ejecutivo, para gestionar y conseguir EN CONJUNTO soluciones para seguir mejorando la vida a los nuevejulienses. Siguiendo siempre esa lógica los invito a trabajar en pos de un mejor Partido, opinando, debatiendo y criticando constructivamente.

Tienen a disposición a todo mi equipo y mi despacho abierto, por supuesto.

Quiero, para continuar, relatarles un resumen de todo los que hemos hecho y de los proyectos que tenemos para este año. Son tantas las iniciativas y proyectos que sería muy extenso plasmarlas hoy. Por eso he decidido hacer hincapié en los puntos más relevantes:

La gestión ambiental es una de nuestras mayores preocupaciones. Por eso, durante 2021 continuamos trabajando en el fortalecimiento de la separación de residuos, procesando y vendiendo más de 415 mil kilos, casi cien mil más que durante el 2020, gracias al compromiso de los vecinos que realizan la separación en origen. Además, continuamos con la entrega de aceite vegetal usado retirado tanto de comercios como de domicilios particulares y con el programa de recepción de aparatos eléctricos en desuso. Es importante destacar que sin la labor de las 35 personas afectadas a la Planta de Separación de Residuos y a los distintos servicios de recolección diferenciada, todo este volumen hubiese tenido como destino la disposición en el actual basural.

Durante 2021 hemos gestionado, en conjunto con el Ing. Jorge Noli, la habilitación del Centro de Acopio Transitorio de Envases, en conjunto con la organización Campo Limpio. De esta forma, 9 de Julio cuenta con el primer depósito de envases vacíos de agroquímicos habilitado por Provincia, permitiendo a los productores y aplicadores, depositar en forma transitoria sus envases vacíos para posteriormente obtener una trazabilidad de su gestión.

Pero quiero detenerme especialmente en “Monte de Gobierno” y en todo lo que abarca este ambicioso proyecto, que marcará un antes y un después en la política ambiental y en la calidad de vida de los nuevejulienses:

– Cerrar y sanear un basural a cielo abierto ubicado a pocas cuadras de la ciudad e instalar un relleno sanitario que cumpla con todos los requisitos y autorizaciones correspondientes .

En este sentido y luego de intensas gestiones, iniciamos formalmente los trámites de habilitación del Predio de Disposición de Residuos bajo la modalidad de Relleno Sanitario.

Luego de que la Legislatura, por ley, otorgara la titularidad del denominado “Monte de Gobierno” a nuestro municipio, iniciamos los primeros estudios geológicos e hidrológicos que permiten determinar las características del suelo y en función de ello, diagramar la mejor ubicación y dimensionamiento de las celdas y la disposición de los desechos de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente.

Actualmente, transitamos la última etapa de estos estudios, cuyos resultados serán presentados ante la Autoridad del Agua y posteriormente en el nuevo Ministerio de Ambiente de la Provincia.

Para este año, está previsto avanzar con la habilitación del nuevo relleno sanitario y la construcción de una Celda Sanitaria, que recibirá los depósitos de desechos. Los estudios geológicos determinarán la profundidad, las barreras y el espesor de las geo membranas que se utilizarán. Para organizar y facilitar el traslado de los residuos, está proyectada la construcción de una Planta de Transferencia en el actual predio del basural, que permitirá disminuir la cantidad de desechos que posteriormente se destinarán a la celda sanitaria.

En este sentido, a través de la Secretaría de Obras Públicas se adquirió un camión batea, destinado al traslado de los residuos y se está ejecutando el estabilizado del camino que conduce a la Escuela Primaria Nº 9 “Bartolomé Mitre” ubicada en el paraje “La Blanqueada”, el cual se prolongará y utilizará como camino alternativo para acceder a Monte de Gobierno.

Pero este proyecto no estaría completo si no se contemplara el saneamiento de las 14 hectáreas del actual basural a cielo abierto, de las cuales 6 ya han sido recuperadas.

Allí, una vez cerrado, está previsto realizar la instalación de un Parque Solar, similar al que ya se ha situado en la localidad de Facundo Quiroga, lo que nos permitirá transformar un lugar que durante décadas provocó contaminación ambiental a los nuevejulienses en un espacio verde y que además genere energía limpia y renovable.

También nos permitirá urbanizar las tierras que pertenecieron a La trocha, impedimento que hoy tenemos por estar lindantes al predio del basural.

Aprovecho esta ocasión para hacer una aclaración, ya que los nuevejulienses merecen estar seguros de las acciones que realiza su gobierno y que van a tener influencia por lo menos en los próximos 50 años.

El proyecto integral de monte de gobierno NO ES UN BASURAL, es un RELLENO SANITARIO que cumplirá con todas las normas sanitarias y ambientales, y permitirá depositar la basura que todos los vecinos desechamos, en un lugar lejano a los centros urbanos, durante los próximos 50 años.

Este desafío, este proyecto, lo prometieron muchos, pero fue este gobierno el que tuvo que lidiar con el abandono del predio, la usurpación de un privado y el desmonte indiscriminado. Tuvimos que hacernos cargo de la gestión judicial, ya que hasta el 2015 el expediente no avanzaba y logramos, a pesar de las apelaciones y chicanas constantes del usurpador obtener una sentencia en tiempo record, y más rápida aun fue la Ley, a partir de un proyecto que presentó el Diputado Vivani y que se aprobó por unanimidad en menos de 3 meses, con el acompañamiento de la Senadora Defunchio y todo su bloque. Por eso estamos orgullosos de poder concretar este proyecto, que si Dios quiere, va a estar en pleno funcionamiento antes de finalizar mi actual gestión.

Los espacios públicos representan un eje muy importante en nuestra gestión. Por eso, su recuperación y puesta en valor fue y es uno de los objetivos centrales. Y más allá de las dificultades que nos impuso la pandemia, durante el 2021 pudimos continuar este enorme desafío de intervenir, transformar y modernizar nuestras plazas, cambiando su fisonomía y dando respuestas a un legítimo reclamo de los vecinos que data de varias décadas.

En este contexto, en el transcurso del año pasado y en adhesión al Plan “Argentina Hace”, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, remodelamos completamente la Plaza España con una inversión de más de 8 millones de pesos: ejecutamos el reemplazo total de las baldosas en todo el perímetro externo y el hormigonado de los senderos internos, además del reemplazo de bancos, juegos, luminarias y tareas de pintura. También fue remodelada la Plazoleta Héroes de Malvinas y la Plaza Gral. San Martín de la localidad de Dudignac, que será reinaugurada en pocos días.

Actualmente, estas tareas se llevan a cabo en Plaza Italia, donde se trabaja por sectores: se retiraron las viejas baldosas y ya se realiza el hormigonado de los senderos internos. Posteriormente será el turno del sector de juegos del Parque Gral. San Martín, uno de los paseos icónicos de la ciudad. Para este año, además, está previsto otro gran desafío: la remodelación completa de la Plaza General Manuel Belgrano, la de mayor extensión y otro de los principales paseos de los nuevejulienses, cuyo financiamiento, de más de 92 millones de pesos, ya fue incluido en el presupuesto provincial.

Esta obra, largamente esperada por los vecinos, propiciará además la generación de una importante cantidad de puestos de trabajo.

Y en el marco de estas transformaciones, seguimos adelante con el proyecto “Dame Luz”, a través del cual reemplazamos las antiguas lámparas por luminarias LED, además de colocar nuevas columnas en los casos en que fuera necesario.

Desde 2016 hasta la fecha, hemos colocado 3.335 artefactos leds, lo que representa el 66% del total de las luminarias públicas. Este cambio no solo redunda en la seguridad, sino que además provoca un importante ahorro y protege el medio ambiente. El programa, que incluye a nuestras localidades, está asegurado financieramente y su celeridad depende de la operatividad de la empresa que contratamos para tal fin, que es la CEyS “Mariano Moreno”.

Acceso a la tierra y vivienda: Uno de los déficits que históricamente enfrenta el municipio es la falta de tierras para construir viviendas y esto se debe a la falta de previsión de las gestiones anteriores que no invirtieron en ese sentido.

Para comenzar a revertir esta situación, la Municipalidad de Nueve de Julio adquirió más de cinco hectáreas: dos de ellas en el Barrio Los aromos y las restantes situadas en el acceso de Av. Urquiza casi Ruta Provincial nº 65. Allí, luego de realizar las obras necesarias de estabilizado, seguridad, iluminación, infraestructura y servicios, se instalará la nueva Playa de Camiones, que además de disponer de un lugar adecuado para cumplir su función específica, permitirá liberar 56 lotes con todos los servicios en el actual predio de la Playa de Camiones, (ubicado en el Acceso Alte. Brown) que a su vez serán destinados a la construcción de viviendas: allí, merced a un convenio entre el Municipio y Cáritas se construirán 30 viviendas; otras 32 se construirán a través de un acuerdo realizado con la Provincia en el barrio Los Aromos, sumadas a 11 viviendas más que se construirán a través de la misma modalidad pero en el loteo del ex Matadero.

Estas viviendas se suman a los 12 créditos del Programa “Mi casa” que se entregaron para financiar la construcción de viviendas industrializadas. Para este año está previsto darle continuidad a este mecanismo.

Seguridad y Tránsito:

En primer lugar, quero darle la bienvenida públicamente al Comisario Mayor (Retiro Activo) Fabián Beltrán, quien asumió hace pocas semanas como Subsecretario de Seguridad y Tránsito, y en quien confío plenamente. Le deseo el mayor de los éxitos.

Desde esta área le damos vital importancia al Centro de Monitoreo, al cual continuamos ampliando y que cuenta actualmente con 207 cámaras, a las que se sumarán 20 más, ubicadas en lugares estratégicos.

También estamos gestionando con Provincia la instalación y puesta en funcionamiento del Destacamento Policial de Ciudad Nueva, sobre el acceso Alte. Brown y a la vera de la Plaza de la Cooperación.

Por otra parte, continuamos con las campañas de concientización vial de uso del casco, de Respeto al peatón y “Bajemos un cambio”.

También dimos nuevo impulso a “Ojos en alerta”, donde participan los vecinos y se intensificaron los operativos de control y prevención en la ciudad, accesos y localidades.

Producción:

Uno de los grandes objetivos desde el área de producción es gestionar acciones conjuntas con la Provincia, tendientes a dotar a la Zona Industrial de nuestra ciudad de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las empresas instaladas, fundamentalmente en lo referente a energía, iluminación y accesibilidad, servicios indispensables para garantizar el crecimiento de la actividad industrial y conformar un Parque Industrial.

Recordemos que la Zona Industrial fue creada en 1979, pero nunca pudo crecer de acuerdo a las necesidades de las empresas que se instalaron a lo largo del tiempo. Hoy, estamos abordando este desafío.

Por otra parte y luego de los excelentes resultados obtenidos en la última edición de ExpoAgro, junto a la Cámara de Comercio decidimos redoblar la apuesta y volveremos a estar presentes, dentro de pocos días, del 8 al 11 del corriente en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, pero en esta oportunidad con un predio mucho más grande y mejor ubicado, que nos permitirá albergar a una mayor cantidad de empresas nuevejulienses, que de otra manera no podrían estar presente en esta muestra de nivel internacional. Las empresas que estarán en Expoagro, además de un numeroso grupo de emprendedores son Metalúrgica de 9 SRL, Silmar, Siwert, Intech, Los Pinos, Compañía Urso, Cervecería Buena Vista, Sansab, MG Aceros Inoxidables, Chacinados “Los Abuelos”, Bonfiglio Sistemas, Fábrica de tejidos romboidales Parera y Axtor.

De esta manera, 9 de Julio será uno de los pocos Municipios que tendrá presencia en ExpoAgro, con el objetivo de mostrar la diversidad productiva del distrito.

Desarrollo comunitario:

La Secretaría de Desarrollo Comunitario y todas sus áreas trabajaron durante el 2021 para acompañar, asistir e implementar políticas públicas tendientes a garantizar y restituir derechos a la población más vulnerable. Para cumplir los diferentes requerimientos, la Subsecretaría de Promoción Social, trabajó en el mejoramiento de viviendas de 170 familias, se realizó la selección y postulación para 297 familias adjudicatarias de lotes municipales, se hizo un relevamiento habitacional para escrituración de 112 viviendas, se brindó complemento alimentario a 2 mil familias y se asistió a más de 3 mil familias con políticas públicas municipales. En la Dirección General de Discapacidad, se trabajó para lograr una mayor inserción laboral de las personas con discapacidad, y se realizaron más de 101 juntas evaluadoras de Discapacidad, expidiendo sus correspondientes certificados. Con respecto a la Dirección de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual, el equipo de la Dirección se capacito para la formación de todos los agentes municipales, provinciales y nacionales en la Ley Micaela. La formación se desarrolló durante el 2021 y continúa en el corriente año, habiendo capacitado a la fecha a más de 300 agentes.

Salud:

Antes de desarrollar este resumen quiero hacer un especial agradecimiento a la Doctora Lucía Pirotta, quien estuvo a cargo de la Secretaría desde el inicio de la gestión hasta junio de 2021. Como muchos saben, estaba a punto de dejar ese cargo en marzo 2020 cuando inició la pandemia. Desde entonces estuvo más de un año cumpliendo estoicamente con su función.

También quiero agradecerte a vos, Jose, que asumiste con mucho compromiso y amor a tu profesión y a la función pública en uno de los peores momentos de la pandemia, haciendo un gran trabajo: Te lo agradezco en nombre de todo el equipo.

Con respecto al área de salud, este año, y en especial en el último semestre, se ha restablecido la estadística de atención previa a la pandemia.

En el año 2021 se llevaron adelante un total de 124.100 consultas entre todos los efectores municipales.

Un total de 434 internaciones en ambos hospitales municipales y se colocaron cerca de 30.000 vacunas de calendario de vacunación obligatorio.

Desde la Secretaria de Salud se hace un enorme esfuerzo para comprar todos los medicamentos necesarios para cubrir la demanda de los vecinos tanto en los CAPS urbanos como en los rurales, como así también de los hospitales municipales de Dudignac y Quiroga.

Actualmente nuestro presupuesto destinado a Salud se ve afectado en gran parte a la adquisición de medicamentos para afrontar las necesidades del Hospital Provincial “Julio de Vedia” al cual, más allá de que no sea una atribución del Municipio, no podemos darle la espalda. Por este motivo, y a modo de compensación, estamos gestionando frente a la Provincia de Buenos Aires la adquisición de una Ambulancia para fortalecer el servicio de emergencias de los nuevejulienses.

Por otra parte, la pandemia modificó la manera en que se desarrollaron los programas impulsados desde la Secretaría de Cultura y Educación y Deportes. Para este 2022 se están impulsando diferentes proyectos como el “Mes de la Mujer”, que tiene como objetivo promover la igualdad de género, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer, “Talleres artístico-educativos” y “Arte al Paso”, entre otros.

Algo muy interesante se desarrolló a partir de la propuesta planteada por un vecino de la ciudad de Nueve de Julio, el Sr. Dante Chiarello. A los fines de publicar una antología de obras literarias de letras de canciones y poesías escritas por autores del Partido, impulsamos la selección de diferentes producciones, que nucleará a más de cien artistas vinculados a la producción literaria.

Otro de los temas que más nos ocupa pasa por la educación y en este sentido, quiero compartir con ustedes los avances de la obra del futuro Polo Educativo que se desarrolla en el edificio del Ex San Cayetano, (adquirido por el municipio a fines de 2016) para el cual continuamos gestionando junto a la Provincia de Buenos Aires la ejecución del convenio firmado en el año 2018.

Consideramos que esta es una obra estratégica, que mira hacia el futuro y a la formación de las nuevas generaciones de acuerdo al perfil productivo que requerirá nuestra región en los próximos años.

En lo referido al avance de las obras, en las próximas semanas se procederá a la colocación de aberturas sobre la fachada del edificio, que mantendrá su estructura y aspecto original, ya que se trata de un inmueble histórico y muy significativo para todos los nuevejulienses.

Finalmente, se efectuarán las terminaciones de pisos, revestimientos, cielorraso e instalaciones de energía, sanitarias y de calefacción, así como el tratamiento de los patios interiores y la colocación de barandas, rejas y accesorios.

Cabe recordar que el Polo Educativo contará, en la planta baja, con un aula que otorga la posibilidad de dividirse en dos espacios. En la planta alta contará con cuatro aulas y una de proyección, las oficinas de Educación y los sanitarios, mientras que la Guardería contará con un salón de usos múltiples, tres aulas, un aula de sueño, cocina, y sanitarios.

Aspiramos a que esta obra constituya un legado para los nuevejulienses.

Más allá de la obra, que significa un hito para los nuevejulienses, les quiero adelantar que estamos ultimando los detalles para realizar el anuncio y comenzar a trabajar en el desarrollo de las actividades, cursos y carreras que se van a llevar adelante en el Polo Educativo.

En el mundo, y más aun después de la pandemia, la forma de educación terciaria y universitaria ha cambiado drásticamente, y como intendente de todos los nuevejulienses tengo el desafío, junto a mi equipo, de liderar esta revolución educativa, innovando y generando carreras que permitan la capacitación de los trabajadores de las economías regionales que se desarrollan en Nueve de Julio y su salida laboral.

Para eso, convocaremos a todas las ONG, Empresas, Profesionales y fuerzas vivas para que entre todos podamos diseñar el modelo de Educación que queremos para los próximos años. Por supuesto que ustedes, como representantes del pueblo serán parte de este hecho, que significará un salto cualitativo para nuestro Distrito, pudiendo de esta formar cumplir con una de las promesas que muchos hicieron y que nosotros estamos llevando adelante.

Con respecto a las delegaciones de nuestro partido, podemos decir que, de no haber tenido un municipio ordenado, con vehículos en condiciones y delegados a disposición las 24 Hs., no se hubiese podido afrontar las consecuencias de la pandemia.

Pudimos brindar tanto asistencia médica, como atención a través de la Secretaria de Desarrollo Social, y entrega de productos solicitados desde el Concejo Escolar.

Queremos agradecer a los empleados municipales de las diferentes delegaciones, que asistieron de manera incondicional a los vecinos.

Además podemos hacer un breve repaso de las cuestiones que pudimos resolver, como es el caso de DUDIGNAC donde trabajamos en la puesta en valor de Plaza “Gral. San Martín”, y en la realización de seis cuadras de asfalto y la compra, al igual que en la delegación de LA NIÑA, de un carro Hidráulico volcador para mejorar la recolección de residuos, y reciclados.

Con respecto a MOREA, se trabajo nuevamente en la Fiesta de Lechón la cual convoca invitados de diferentes puntos de la Argentina, y se esta trabajando conjuntamente con la Cooperativa de Dudignac para cambiar el cableado y mejorar la iluminación, siendo este un reclamo de años de los vecinos.

En 12 DE OCTUBRE, se impulsa la Primera edición de la Fiesta del Cordero, conjuntamente con la Sociedad de Fomento, y demás instituciones a las cuales consideramos el eje de trabajo.

En EL PROVINCIAL prestamos colaboración y recursos para la celebración de la Fiesta del Matambre, la cual realza dicha localidad año tras año. También se está trabajando en la refacción de la Escuela nº 21 “José de San Martín”, se concluyó la Obra de Gas, y se mejoró el abastecimiento de agua.

En PATRICIOS, se colocaron luces Led en la plaza, y prestamos colaboración con las diferentes instituciones para fomentar la creación de un centro cultural, que realce la historia cinematográfica del pueblo.

En DENNEHY, en conjunto con emprendimientos privados, fomentamos la actividad gastronómica, y están resurgiendo los diferentes centros tradicionalistas que generan el sentido de pertenencia por el pueblo y las raíces.

Con respecto a NAON, estamos trabajando en el acceso, a través de la colocación de piedra estabilizadora, y colaboramos con la reciente Sociedad de Fomento y la construcción de la anhelada playa de camiones.

En QUIROGA, pudimos comprar maquinarias y mejorar el equipamiento, ya que al principio de la gestión era una delegación totalmente desarticulada. Se incorporó un tractor con pala y demás herramientas de urgente necesidad.

En FRENCH, estamos trabajando en el cementerio, con la publicación de edictos y arreglos de infraestructura, dada la necesidad de los vecinos de atender esta cuestión que data de muchos años. Además fomentamos y colaboramos en la Fiesta del Puré, evento que permite a la Sociedad de Fomento generar recursos para sostener el Hogar de Ancianos.

Además de estas cuestiones tenemos varios proyectos que abarcan las delegaciones, como por ejemplo el Plan de Turismo Interno, a través de las diferentes áreas municipales, y las instituciones como Sociedades de fomento, Centro de jubilados y clubes. Esto permitirá, como sucede con el Proyecto “Nueve aventuras”, mostrar las localidades y generar recursos y para su beneficio.

Por otra parte, quiero hacer mención a los recursos del Fondo Educativo que se destinaron, trabajando en conjunto con el Consejo Escolar y Jefatura Distrital, a atender las necesidades edilicias detectadas por U.E.G.D:

– tres millones cien mil pesos para la construcción de una nueva batería de baños en la escuela de Educación Primaria N°22 de 12 de Octubre.

– 920 mil pesos para la compra de elementos de electricidad para ser utilizados en el taller de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°2.

-2 millones de pesos para dar respuesta al Proyecto CALFU presentado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de julio, donde se creó un espacio educativo dentro del cuartel destinado a la capacitación del personal y de la comunidad en su conjunto. Asimismo, se destinó parte del presupuesto a los diferentes clubes para el mantenimiento de natatorios, como también se realizaron compras de equipamiento informático para diferentes escuelas. Se destinó un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos para la compra de insumos, donde la Escuela de Educación Técnica N°2 realizó el proyecto de señalética.

Nuestra gestión trabaja de manera articulada con las escuelas de las localidades, tanto en el mantenimiento de los edificios, como garantizando la accesibilidad a los establecimientos, a través de las obras de asfalto como en los caso de French y El Provincial o con el estabilizado del camino como en los casos de Patricios o La Blanqueada. La ciudad de 9 de julio, cuenta con 10 localidades, de las cuales 2 tienen más de 3500 habitantes.

La ley de coparticipación debería tener en cuenta estas particularidades del territorio nuevejuliense, ya que somos un partido muy grande, con muchos km. de caminos rurales, razón por la cual ponemos el foco en las diferentes cuestiones que hacen al mejoramiento de dichas localidades.

En este marco, son muchas las inversiones que se realizan para mejorar cada día la educación y el desarrollo de los nuevejulienses, por lo cual ponemos a disposición las correspondientes rendiciones acerca de la forma en que se ejecuta el Fondo educativo. Antes del cierre, quiero destacar especialmente la gestión de la Secretaría de Hacienda, que acompaña todas las políticas desde la planificación, el orden y la responsabilidad para administrar los recursos de todos los vecinos.

Por último, quiero agradecer a mi gabinete y a todos los trabajadores municipales que día a día llevan adelante la gestión. Agradezco también al Presidente del cuerpo, Dr. Horacio Baglietto por haberme recibido junto a todos los bloques y de esta manera doy por finalizado este repaso general de cada área y les dejo el planteo de los objetivos a desarrollar este año. Les deseo un buen año legislativo y quedo, junto a todo mi equipo, a la entera disposición del cuerpo para cualquier inquietud.

De esta manera dejo abierto el trigésimo noveno periodo legislativo.

Muchas Gracias.