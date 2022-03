Nueve de Julio se suma a la convocatoria de la paz mundial del papa Francisco y rezará en la catedral

Hace pocos días, el papa Francisco ha hecho un llamamiento a creyentes y no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania para el primer día de Cuaresma y ha pedido a todas las partes implicadas en la crisis que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento.

En Nueve de Julio se tuvo presente esa convocatoria y la primera expresión a unirse en oración por la paz mundial se hizo el sábado pasado impulsada por el grupo ‘Madrugadores del 9, que abrió la posibilidad para que la comunidad concurra a la catedral a orar.

Ahora, para hacerlo en el mismo lugar – catedral santo Domingo de Guzmán – se invita a rezar a las 19.30 hs de este miércoles de Ceniza, 2 de marzo.

Texto completo del llamado del papa a rezar por la paz del mundo:

«Tengo un gran dolor en el corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Al igual que yo, mucha gente en todo el mundo está sintiendo angustia y preocupación. Una vez más la paz de todos está amenazada por los intereses de las partes. Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas, para que hagan un serio examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos.

Pido a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional.