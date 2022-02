La OMIC nuevejuliense hace saber los recaudos ante reclamos a bancos

La Oficina Municipal de Información del Consumidor (OMIC) recomienda a los usuarios de servicios financieros, prestar atención a la siguiente guía para hacer reclamos frente a un banco:

– Comunícate con el banco a través de sus canales oficiales: home banking, teléfono, correo electrónico.

– Pedí el número de reclamo para poder hacer el seguimiento.

– Recordá que el banco tiene un plazo de diez (10) días hábiles para responderte.

– Después de ese plazo si no obtuviste respuesta o no fue satisfactoria, podes formalizar el reclamo a través de la web del Banco Central de la República Argentina (BCRA): htpps://www.bcra.gob.ar o acércate a a la Oficina Municipal de Información al Consumidor.

Oficina Municipal de Información al Consumidor

Libertad N.o 934 – 9 de Julio

Teléfono: 2317 610000 Int. 160

Email: [email protected]