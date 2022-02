El aumento de tarifas tendrá fuerte impacto negativo en el presupuesto de las familias

La Asociación de Consumidores DEUCO hizo público un documento en el que refiere que el aumento de tarifas de servicios públicos tendrán alto impacto negativo en los presupuestos de cada familia.

Lo hizo luego que finalizara la Audiencia Pública que trató las tarifas de luz.



En la memoria colectiva de la ciudadanía, todavía están presentes los cortes de luz que produjeron las distribuidoras en los meses de diciembre 2021 y enero 2022.Centenares de miles de usuarios no pudieron festejar el año nuevo y luego entre el 11 y el 16 de enero, 900 mil usuarios de Edesur y 750 mil de Edenor, padecieron cortes, destaca la ONG en Defensa de Usuarios y Consumidores.

Como sucede siempre, las empresas no dieron respuesta en el momento de los cortes a los reclamos de los usuarios. Además del daño moral que implica carecer de un servicio público esencial e insustituible, con altas temperaturas, gran parte de ellos no tuvo agua potable, padecieron pérdidas de alimentos y medicamentos por los cuales no podrán pedir siquiera un

reconocimiento económico, porque no está previsto en las normas que rigen el sistema, no tuvieron todavía la compensación económica de 10 mil pesos que pedimos se implemente en forma urgente desde la Comisión de Usuarios.

Apenas transcurrido algo más de un mes, ese 1.950.000 usuarios (equivalente a casi 8 millones de personas ) son informados que va a haber una Audiencia Pública para discutir el subsidio del Estado a la generación eléctrica.

Según lo expresado en esta audiencia la disminución del subsidio tendría un efecto en la factura final de entre el 12 y el 20%, a lo que debe sumarse los pedidos de aumentos de las transportistas y distribuidoras. Por lo tanto, la modificación del precio estacional de la energía repercutirá en todos los regímenes tarifarios del país. Hoy se mencionaron las diferencias tarifarias que existen entre el área metropolitana y el resto del país. Ese incremento

agravaría aún más las economías de los usuarios de las provincias que hoy pagan facturas superiores hasta en un 100% a las que pagamos los del AMBA.

A ese incremento debe incorporársele lo que han pedido hoy las transportistas y las distribuidoras, que serían aumentos transitorios ya que el gobierno nacional a través del Decreto 1020/2020 se comprometió a que en esa fecha se discuta la Revisión Tarifaria Integral, para la que todas las prestatarias ( transporte y distribución ) están pidiendo ajustes tarifarios por la inflación 2020, 2021, la devaluación de la moneda, etc.

En qué contexto se aplicaría este aumento: 50,9% de inflación en 2021, 3,8% de inflación en enero, altos porcentajes de pobreza e indigencia que se mantienen vigentes.. Es cierto que hubo recomposición económica y así lo ratifican los datos del INDEC que expone mejoras para todos los sectores del mercado laboral pero también es comprobable que la misma no derrama sobre los sectores de ingresos fijos, ni sobre la recuperación de las fuentes

de trabajo registrado. Entre junio de 2020 y setiembre de 2021, se recuperaron 1.756.000 puestos de trabajo asalariados, pero de ese total solamente 259.000 fueron de trabajo registrado.

Pero paradójicamente estos indicadores no se vieron materializados en una distribución de ingresos más equitativa. Durante el tercer trimestre de 2021 la distribución de la riqueza generada por la economía argentina mantuvo una tendencia inequitativa entre asalariados y el sector privado. De hecho, la participación de los salarios perdieron casi cuatro puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Según el INDEC el

ingreso de los trabajadores en ese período fue del 42,7% del Valor Agregado Bruto y en 2020 había sido del 46,3%.

Como contrapartida el Excedente de explotación bruto, es decir el saldo contable de las empresas, del 43,5% que obtuvo en 2020 pasó a obtener el 48,3%.

9 millones de trabajadores no alcanzan a obtener ese 42.7% como por ejemplo los obreros de la construcción con un 35%, trabajadores de la agricultura que alcanzan el 23,1%, los que trabajan en minas y canteras con un 21,2%, los de la industria manufacturera con 28,6 % y los trabajadores de comercios mayoristas y minoristas con un 23,6%.

En la ciudad de Buenos Aires, en el tercer trimestre de 2021 la desocupación disminuyó del 13,4% al 9,3%, pero sigue siendo superior al promedio nacional que es del 8% y alcanza a 152.468 personas. De los trabajadores ocupados el 74,6% tiene descuento jubilatorio y el 25,4% no está registrado.

El 21,2% de la población económicamente activa – 315.000 personas – es cuentapropista.

A esta situación debemos recordar que 2.642.241 jubilados y pensionados perciben el haber mínimo y no alcanzan a cubrir la Canasta Básica de Alimentos.

Los usuarios residenciales ( las familias ) afrontan mensualmente el pago de una Canasta de Servicios Públicos que incluye gas, luz, agua y cloacas, telefonía, internet y televisión por cable. Nadie a esta altura puede decir que alguno de estos servicios no son esenciales.

Quiere decir, entonces que si este conjunto de servicios públicos aumentan las tarifas, habrá un fuerte impacto en el presupuesto de las familias, que vienen corriendo a la inflación desde atrás, perdiendo capacidad de compra para bienes esenciales como los alimentos. Y además tendrán un impacto sobre los niveles de inflación con repercusión directa sobre el bolsillo de los usuarios.. En virtud de la transferencia de ingresos que se realice desde los usuarios a las generadoras, transportistas y distribuidoras, el consumo interno caerá y también la recaudación, del IVA por ejemplo.

En este contexto socioeconómico es interesante ver algunos números de las

empresas de energía:

En la presentación para esta Audiencia, Edenor declara una deuda a CAMMESA de 31.468 millones de pesos y Edesur un monto de 34.371 millones de pesos, se reconoce que las empresas se financiaron con el diferimiento de pagos de sus obligaciones y la deuda sigue vigente. Este incumplimiento obliga al Estado nacional hacerse cargo del pago a las generadoras.

En 2019 Edenor ganó $ 12.134 millones y Edesur $ 12 681 millones, respectivamente, equivalente a 250 millones de dólares de ese momento.

Habíamos preparado un detalle de las ganancias de las generadoras en este ultimo tiempo, pero la exposición del representante de EDENOR lo resumió perfectamente. Las generadoras tuvieron una ganancia de 64.296 millones de pesos y distribuyeron dividendos por 14.871 millones de pesos.

Respecto a las transportistas, TRANSENER tuvo en el primer trimestre de 2021 una ganancia neta consolidada de 443,7 millones y había tenido en 2020 una ganancia de 1497,2 millones de pesos.

Por su parte, TRANSBA, el 15 de junio de 2021, distribuyó dividendos por $

2.587.797 millones de pesos.

Es evidente que la situación económica financiera de las empresas involucradas en el sistema eléctrico, muy lejos está de ser comparado con la de los usuarios residenciales que en todos sus componentes clase media, trabajadores registrados, trabajadores en negro, monotributistas, jubilados y pensionados, no han recuperado los ingresos como lo señala el informe del INDEC.

Las autoridades nacionales tienen la responsabilidad de decidir si el nivel de las tarifas va a contribuir a la recomposición de los ingresos, al mejoramiento de la capacidad de compra de los usuarios y por ende al fortalecimiento del mercado interno o se autorizan aumentos que van en sentido contrario a esos objetivos.