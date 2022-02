A 117 años de su primer loteo, Facundo Quiroga sigue sin fecha cierta de su fundación

Este sábado 12 de febrero se cumplen 117 años del primer loteo que se hizo en Facundo Quiroga. Fue un domingo y comenzaba el año 1905. La Estación del tren se había inaugurado, hacía un par de meses. El 4 de diciembre de 1.904.

Ese día, sobre la traza del Agrimensor Wanceslao Castellanos, a pedido de Alfredo Demarchi – entonces dueño de la Estancia ‘El Socorro’ – llegaron pobladores de otras localidades y ciudades, para empezar la construcción de sus asentamientos y familias.

La mayoría llegaba de Carlos Casares, y Bragado, estos lo habían hecho en tren, y se trataba de jovenes en busca de un porvenir que compraron y dieron inicio al desarrollo del pueblo.

La firma que impulsó esos loteos fue Williams & Gimenez que también vendió los terrenos de otras localidades de la traza del tren, tales como Carlos Tejedor.

El Acta Fundacional de Facundo Quiroga desapareció del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires. Se la llevaron en calidad de ‘prestamo’ no se sabe cuando, ni quien y nunca fue devuelta. No se registró en el Libro pertinente ese retiro. Ello hace que se desconozca cuando fue fundado Facundo Quiroga. Un ‘descuido’ tan importante hace pensar que el retiro fue de una persona muy importante, para no ser documentado.

El tren pasó por primera vez, conforme los registros del Archivo Histórico de Ferrocarriles Argentinos, el 1 de diciembre de 1904, probando las vías próximas a ser inauguradas. Recorrió toda el tendido y se ultimaron detalles entre Olascoaga-Timote. Y el domingo 4 de diciembre de 1904 fue la inauguración oficial.

Fue un acontecimiento único y trascendente para la zona y el incipiente país.En Presidente de la Nación de entonces, fue de la partida junto a su gabinete e invitados especiales. Todos iban en el tren. Manuel Quintana había asumido el Ejecutivo Nacional el 12 de Octubre de ese año.

De no haber evidencia cierta de la fundación de la localidad, el 18 de diciembre de 1.905, las autoridades deberán trabajar y definir, para escoger, entre el 4 de diciembre de 1.904, o 12 de febrero de 1.905, como punto de referencia para la celebración de su fundación, y celebrar en lo sucesivo, en base a hechos históricos concretos.

Que este 117 aniversario del primer loteo, sea movilizador, para encontrar la fecha de celebración de su nacimiento, y festejar en consecuencia.

Pensar que se fundó el 18 de diciembre de 1.905 fue un buen comienzo para celebrar, pero carece de sustento historiográfico, ya que las únicas evidencias son algunas fotos, de un festejo en 1.955. Los recortes periodísticos dan cuenta de la celebración,, pero no refiere, ninguna, sobre que documentación cierta se baso para ello.

Los quiroguenses tienen motivos certeros para festejar. La llegada del tren por primera vez, con lo que ha significado cada comboy o formación como impulsor de trabajo, prosperidad y arribo de familias que llegaban en busca de un futuro, y dar pujanza y progreso; o la venta de los primeros terrenos para la construcción de viviendas y el asentamiento de cada familia.