Algunos jugadores son suspendidos por tres fechas

Con la firma de su presidente, Oscar Mario Arias y su Secretario, Claudio Gaitán, el Tribunal de Penas de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, dio a conocer las resoluciones de última fecha de fútbol.

Alcanza a los partidos femeninos, de Cuarta División, Ascenso y Primera División.

EXPTE Nº 94:

PARTIDO DE RESERVA DE ASCENSO DEL 05/02/22 ENTRE DEF. DE LA BOCA VS. F.C.LIBERTAD SE SUSPENDEN al jugador IGLESIAS Juan (38045984) por Art. 200 Inc. “a” “1” por TRES PARTIDOS, al Jugador IRAETA Juan (32147207) por Art. 200 Inc. “a” “8” por TRES PARTIDOS, al jugador COLOMBO Marcelo (39292055) por Art. 208 por UN PARTIDO y al jugador RE Diego (35096531) por Art. 208 por UN PARTIDO todos del F.C.LIBERTAD.

EXPTE Nº 95:

PARTIDO DE PRIMERA DE RESERVA DE ASCENSO DEL 05/02/22 ENTRE ATL. 18 DE OCTUBRE VS. DEF. DE SARMIENTO.

SE SUSPENDEN al jugador URIONA Edgardo (28433403) por Art. 200 Inc. “a” “1” por TRES PARTIDOS de DEF. DE SARMIENTO.

EXPTE Nº 97:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 06/02/22 ENTRE ATL. SAN MARTIN VS. ATL. QUIROGA

SE SUSPENDEN al jugador DAGUERRE Tomás (44487411) por Art. 200 Inc. “a” “3” por TRES PARTIDOS de ATL. SAN MARTIN y al jugador DISAVIA Lucas (42223991) por Art. 201 Inc. “a” por DOS PARTIDOS.

EXPTE Nº 99:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 06/02/22 ENTRE ATL. NAON VS. ATL. 9 DE JULIO

SE SUSPENDE a los jugadores ROJO Valentín (46938927) por Art. 207 por UN PARTIDO de ATL. 9 DE JULIO y al jugador FERRERE Raúl (31789326) por Art. 207 por UN PARTIDO de ATL. NAON.

EXPTE Nº 100:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 06/02/22 ENTRE ATL. NAON VS. ATL. 9 DE JULIO

SE SUSPENDE al jugador JAUREGUI Pablo (41075530) por Art. 207 por UN PARTIDO de ATL. NAON y al jugador SALAS Diego (32788148) por Art. 207 por UN PARTIDO de ATL. 9 DE JULIO.

EXPTE Nº 101:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 06/02/22 ENTRE DEP. SAN AGUSTÍN VS. ATL. FRENCH.

SE SUSPENDE al jugador UTELLO Facundo (40978665) por Art. 186 por UN PARTIDO de DEP. SAN AGUSTÍN y al jugador DE LA CANAL Tomás (44698163) por Art. 200 Inc. “a” “8” por TRES PARTIDOS de ATL. FRENCH.

EXPTE Nº 102:

PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DEL 06/02/22 ENTRE DEP. SAN AGUSTÍN VS. ATL. FRENCH.

SE SUSPENDE al Sr. SIST Maximiliano (1685) por Art. 260, 263, 195 y 196 por DOS PARTIDOS de y al Sr. MARTINEZ Gabriel (1245) Art. 260, 263 y 186 por UN PARTIDO ambos de ATL. FRENCH.

EXPTE Nº 104:

PARTIDO DE CUARTA DIVISION DEL 06/02/22 ENTRE ATL. ONCE TIGRES VS. A. ALVAREZ.

SE SUSPENDE al jugador ROMANO Dante (38603362) por Art. 207 por UN PARTIDO de ATL. ONCE TIGRES.