lunes, enero 31, 2022
General

La CEyS sorteó dos viviendas con sus respectivos suplentes

El mismo se llevo a cabo ante el Escribano Guillermo Alvarez García

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RESULTADO DEL SORTEO DE VIVIENDAS 31-01-2022
  Ganadores
1 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR ANTONIO
2 BUCERO MARIA SALOME
  Suplentes
1 MARIO FLORENCIA
2 SUAREZ SOLEDAD NATALI
3 DALLOCHIO YESICA ANAHI
4 PALLEROS SERGIO DARIO
5 MOCCIO RAUL
6 RODRIGUEZ RUBEN ARIEL
7 FOURNIER MARTIN ANDRES
8 SABINO MARIA BELEN
9 CORTES FRANCISCO EZEQUIEL
10 MEDRANO DALMA YANINA
11 CHAVES IVANA CAROLINA
12 ANDREONI ROMINA
13 VILLARRUBIAS ORIANA MILENA
14 RODRIGUEZ SUSANA B.
15 MANGIONI EZEQUIEL SANTIAGO
16 CAMPELLI CECILIA ADRIANA
17 GONGORA CECILIA GABRIELA
18 MARTÍNEZ EDEN RODOLFO
19 BALMACEDA SOLEDAD
20 MARTÍNEZ ANA KAREN

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