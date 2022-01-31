La CEyS sorteó dos viviendas con sus respectivos suplentes

|RESULTADO DEL SORTEO DE VIVIENDAS 31-01-2022
|Ganadores
|1
|RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR ANTONIO
|2
|BUCERO MARIA SALOME
|Suplentes
|1
|MARIO FLORENCIA
|2
|SUAREZ SOLEDAD NATALI
|3
|DALLOCHIO YESICA ANAHI
|4
|PALLEROS SERGIO DARIO
|5
|MOCCIO RAUL
|6
|RODRIGUEZ RUBEN ARIEL
|7
|FOURNIER MARTIN ANDRES
|8
|SABINO MARIA BELEN
|9
|CORTES FRANCISCO EZEQUIEL
|10
|MEDRANO DALMA YANINA
|11
|CHAVES IVANA CAROLINA
|12
|ANDREONI ROMINA
|13
|VILLARRUBIAS ORIANA MILENA
|14
|RODRIGUEZ SUSANA B.
|15
|MANGIONI EZEQUIEL SANTIAGO
|16
|CAMPELLI CECILIA ADRIANA
|17
|GONGORA CECILIA GABRIELA
|18
|MARTÍNEZ EDEN RODOLFO
|19
|BALMACEDA SOLEDAD
|20
|MARTÍNEZ ANA KAREN