Más de 1500 médicos, científicos, académicos y artistas piden que la vacuna contra el Covid-19 ingrese en el Calendario Nacional de Vacunación

Desde hace dos años el mundo está siendo sacudido por la pandemia virus SARS-CoV-2. El impacto de la pandemia ha provocado más de 5,5 millones de muertes en el mundo y más de 118 mil muertes en nuestro país.

Actualmente seguimos en un estado de emergencia sanitaria, la aparición de la nueva variante Ómicron de SARS-CoV-2 causa millones de contagios a nivel mundial, habiéndose convertido en el patógeno de mayor contagiosidad de la historia superando al sarampión. Los números de los contagios y muertes indican que la pandemia lejos está de haber terminado, y no se debe descartar la aparición de nuevas variantes.

Entre las medidas de prevención adoptadas alrededor del mundo para el control de la pandemia, las vacunas han demostrado ser una de las formas más seguras y efectivas, ya sea disminuyendo la morbimortalidad o bien la transmisión del virus.

El desarrollo y despliegue de una vacuna segura y eficaz para prevenir la COVID-19 es determinante para lograr controlar el desarrollo de la enfermedad grave. Por ello, contar con una vacuna no sólo permite mejorar sustancialmente el cuidado de la vida y la salud de los y las habitantes del país, sino también permitirá ir restableciendo en plenitud las actividades económicas y sociales. Para ello necesitamos que toda nuestra población vacunable esté vacunada.

A lo largo de todos estos meses, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha recibido de manera secuencial la información correspondiente, según lo establecido por el procedimiento para la autorización de emergencia, en relación con el cumplimiento de los estándares requeridos por la autoridad regulatoria de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad, accediendo a información sobre su seguridad y eficacia, así como a la que indica que no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos.

En este contexto y dada las características de los procesos de desarrollos de las vacunas en situaciones de pandemia, se ha establecido un Plan de Gestión de Riesgos por parte del Ministerio de Salud de la Nación en su calidad de adquirente, que permite el monitoreo y la recolección de información relacionada a la seguridad y eficacia del producto y el registro de posibles efectos adversos o clínicamente significativos, acorde a los establecido en los esquemas vigentes.

Conjuntamente con la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, creada por Resolución del Min. Salud N° 259/2013, se ha desarrollado un sistema de vigilancia que permite detectar los eventos supuestamente atribuidos a vacunas e inmunizaciones (ESAVI) y realizar un correcto análisis y clasificación de los mismos, a fin de poder contar con una herramienta que garantice la seguridad de las vacunas utilizadas y permita su adecuada vigilancia.

Adicionalmente, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, que acredita sólida experiencia en la vigilancia de la seguridad de medicamentos en general y de vacunas en particular, ha dispuesto un plan específico para la vigilancia de la vacunación contra la COVID-19.

Sumado a los datos de vigilancia y los proveídos por los productores de cada vacuna, nuestros científicos han realizado mediciones de anticuerpos y células T en vacunados argentinos, para evaluar la eficacia de las diferentes vacunas contra la COVID-19 en nuestra población, demostrando que son eficaces.

En resumen, “contamos con vacunas que han demostrado un extraordinario perfil de seguridad, eficacia y efectividad, habiéndose ya administrado a más del 53% de la población mundial. A su vez, existe un consenso prácticamente unánime a nivel mundial considerando a las vacunas anti-SARS-CoV-2 como la herramienta central en el combate frente a la pandemia”.

Esta nueva ola de infecciones con epicentro en diversos países del continente africano, europeo y también en Estados Unidos “ha mostrado con claridad que la pandemia por SARS-CoV-2 continúa planteando un desafío central a la salud de los pueblos en todo el mundo, amenazando con provocar millones de nuevas muertes”.

En nuestro país estamos frente a un crecimiento exponencial de circulación viral de la variante de Ómicron, sumada a que se mantiene en circulación la variante Delta, dotadas ambas de mayor potencial infeccioso. “Por lo que resulta imperioso instrumentar de modo urgente las medidas necesarias a fin de evitar un incremento sustancial en el número de personas infectadas en nuestro país, habida cuenta de la dificultad en controlar las curvas crecientes de infección, una vez que las mismas han adquirido una pendiente significativa”.

Sólo la vacunación masiva y obligatoria para todas las personas, completando los esquemas vigentes así como los refuerzos, asegurará una mayor protección para el conjunto de la población.

Diversos países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Islandia, España, Italia y muchos otros, han decidido ya implementar la vacunación obligatoria para amplios sectores de la población, tales como personal de salud y docentes en todos los niveles de enseñanza. Recientemente Austria ha declarado la obligatoriedad de la vacunación contra el SARS-CoV-2, convirtiéndose así en el primer país de Europa donde la vacunación se torna obligatoria para toda la población mayor de 18 años. En América Latina, Ecuador también lo hizo.

Los consejos Directivos de la Facultades de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (RESCD-2021-06245655) y de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (Res. 2549/21) recomiendan la incorporación de la vacunación contra el SARS-CoV-2 como vacunación obligatoria para toda la población adulta en Argentina y su inclusión en el calendario de vacunas para adultos así como la intensificación en la campaña de vacunación para menores de edad. También el Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Pública llamó a las autoridades de aplicación a evaluar la pertinencia y oportunidad de incluir a la vacuna anticovid en el calendario obligatorio de nuestro país.

Las Resoluciones, de las que incluimos en esta declaración algunos párrafos, remarcan además “que el análisis de la progresión de las infecciones es multifactorial, una de las variables más correlacionables es que el número de vacunados confrontado con el de personas fallecidas en los países europeos, demuestra claramente que a mayor tasa de vacunación fallecen menos personas”. Los datos de las últimas semanas en la argentina van en el mismo sentido.

Existe además un proyecto de ley para la “Incorporación de la vacuna contra el COVID-19 al Calendario Nacional de Vacunación” (5044-D-2021) presentado por los diputados Juan Carlos Alderete y Lía Verónica Caliva, el cual cuenta con firmas de acompañamiento de más diputados y diputadas.

La Argentina ha avanzado notablemente en la cobertura de la vacunación anti SARS-CoV-2 en los últimos meses, sin embargo, existen segmentos de la población que aún no se han vacunado, o no han completado el esquema de vacunación, pese a que han sido convocados a tal fin. La cobertura de más del 92% de los mayores de 40 años con una dosis, o de más del 85% con ambas dosis, demuestran que mayoritariamente la población respondió a la convocatoria, restando sectores o grupos que aún deben incorporarse al programa de vacunación, a lo que debemos sumar la aplicación de la tercera dosis según el grupo etario correspondiente.

El hecho que 58% de los menores no se haya vacunado aún, sumado al incremento de las internaciones en esa franja estaría, indica que debemos intensificar la campaña de vacunación en ese sector.

Por todos estos fundamentos expuestos, a los fines de garantizar el derecho a la vida y el derecho a gozar de buena salud, derechos humanos básicos e inalienables, consagrados tanto en nuestra Constitución Nacional como en múltiples Tratados Internacionales, con el fin de salvaguardar las vidas de todas las personas habitantes de nuestra querida Argentina, es que nos manifestamos en favor de la incorporación al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS-CoV-2 (COVID-19).

Enero de 2022.

PRIMERAS FIRMAS:

DR. ARNALDO DUBIN (Médico Intensivista; Profesor e investigador Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), DR. MAURICIO ERBEN (Decano Facultad de Ciencias Exactas, UNLP), DR. JUAN ÁNGEL BASUALDO FARJAT (Decano Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), DR. FERNANDO TAUBER (Presidente de la UNLP); JORGE RACHID (Medico), MIGUEL VERA (Decano Facultad de Ciencias Médicas, UNComahue), DR. VÍCTOR ROMANOWSKI (Profesor Emérito Facultad de Ciencias Exactas, UNLP; Investigador Superior CONICET; Biólogo Molecular, Virólogo), DR. CARLOS NAÓN (Docente-Investigador UNLP, CONICET), TOMAS AGUSTIN ORDUNA (Jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero, Hospital de infecciosas Francisco J. Muñiz, CABA), DR. HORACIO MICUCCI (Doctor área Farmacia y Bioquímica), BIOQCO. DR. GUILLERMO DOCENA (Docente-Investigador UNLP, CONICET), BIOQCA. DRA. YANINA LAMBERTI (Docente-Investigadora UNLP, CONICET, Concejala La Plata), DR. DANIEL GÓMEZ DUMM (Vicedecano, Facultad de Ciencias Exactas UNLP), BIOQCO. DR. FRANCISCO SPERONI (Docente-Investigador UNLP, CONICET), DRA. PATRICIA SCHILARDI (Docente-Investigadora UNLP, CONICET), LIC. MARTÍN LÓPEZ ARMENGOL (Vicepresidente de la UNLP), DR. OSVALDO HUGO FARINA (Médico Clínico; Profesor Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), DRA. CECILIA LOUDET (Médica intensivista; Docente e investigadora Facultad de Ciencias Médicas UNLP), DR. FERNANDO RÍOS (Médico intensivista), GLENDA HENZE (Medica generalista; Docente de la Facultad de Ciencias Médicas, UNC), DR. ELISEO FERRARI (Médico clínico; Profesor Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), DR. PABLO MONTEFIORE (Médico intensivista; Docente Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), BQCA. DRA. ADRIANA SCILINGO (Docente e Investigadora UNLP, CONICET), DR. MARIANO RUIZ (Docente-Investigador UNLP, CONICET), PROF. PATRICIO LORENTE (Secretario General UNLP), DIANA KORDON (Médica psiquiatra y psicoanalista. Coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial EATIP), DRA. SILVANA STEWART (Docente-Investigador UNLP, CONICET), DR. REINALDO PIS DIEZ (Docente-Investigador UNLP, CONICET), DRA SOLEDAD GORI (Dra en Biología, Investigadora CONICET y docente FCEN UBA) DRA. BELÉN ALMEJUN (Doctora en Biología, Investigadora CONICET y docente de la FCEN, UBA), LIC. MARINA CARPANO (Lic. en Ciencias Biológicas; Investigadora CNEA), DR. LEANDRO ANDRINI (Docente-Investigador UNLP, CONICET), DR. NICOLÁS RENDTORFF (Docente-Investigador UNLP, CONICET), DRA. LAURA KNIZNIK (Doctora en Física; investigadora CNEA), ANA P. DE QUIROGA (Directora de la Primera Escuela de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique Pichon-Rivière), DR. CARLOS FRANCA (Docente-Investigador UNLP), PABLO MACIEL (Médico Clínico; Presidente de la CICOP), FABIAN PORTNOY (Medico. Jefe de Programa de Salud Sexual y de VIH. CABA), VIVIANA MAZUR (Médica generalista; Equipo de coordinación de salud sexual VIH e ITS), LAURA SCHASRGRODSKY (Médica pediatra), MARIANA LAGOS (Médica Psiquiatra; Miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos y del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial), ROSANA LARROTONDA (Médica clínica; Docente Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), CECILIA GONZÁLEZ (Médica intensivista), DR. MARCELO CEOLÍN (Docente-Investigador UNLP, CONICET), LUZ CAMPASSI (Médica intensivista), ANDRÉS LEÍVOBICH (ex director nacional salud), CARLOS SANGUINETTI (ex suba salud provincia), DARÍO LAGOS (Médico psiquiatra. Miembro del Comité de Reválida en Psiquiatría de Asociación Médica Argentina AMA), MÓNICA EMERICH (jefe terapia intensiva Güemes), DANIEL DUILIO (ex director Hospital Romero), MIRIAM MOSEINCO (Médica intensivista), DANIELA OLMOS KUTSCHERAUER (Médica intensivista), FEDERICO VIGO (Médico cardiólogo), MATÍAS MUGNO (Médico intensivista), PAOLA RINGELMANN (Médica intensivista), MARTINA PIZZI (Médica intensivista), DAIANA MARTINS (Médica intensivista), DAMARIS GAUNA (Médica intensivista), FERNANDO FRANCO (Kinesiólogo), GABRIEL ERASUN (Médico anestesiólogo; Docente Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), DÉBORA ANDREA NOR (Médica clínica; Docente Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), MARTINA PIZZI (Médica intensivista), LUCILA EDELMAN (Medica psiquiatra y psicoanalista. Miembro del Comité Ejecutivo del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial EATIP), DR. HUMBERTO VELÁZQUEZ (Médico Psiquiatra), CORA LUGUERCHO (Psiquiatra; Miembro de APSA; Hospital zonal de Trelew), MANUEL DE BATTISTA (Médico; Profesor FCM, UNLP), PROF. JOSEFINA RACEDO (Psicóloga; Psicóloga Social; Directora de la Maestría en Psicología Social, UNT), LIC. MARÍA VICTORIA ENNIS (Lic. en Comunicación; Docente de la UNICEN y periodista científica), LIC. ROSA L. NASSIF (Psicóloga; Psicóloga Social), FERNANDO BERDAGUER (Médico intensivista), LUCIANA PREVIGLIANO (Médica intensivista), PAOLO NAHUEL RUBATTO BIRRI (Médico intensivista), SILVIA VERA AMATE PÉREZ (Farmacéutica), JORGELINA CASAS CASTALDO (Farmacéutica), MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ (Farmacéutica), MARÍA GABRIELA RUIBAL (Enfermera), ENRIQUE STOLA (Médico Psiquiatra), MARÍA DANIELA PÉREZ GONZÁLEZ (Farmacéutica), SILVANA BEKERMAN (Médica Psiquiatra), PAOLA DAIANA MUÑOZ (Técnica en Farmacia), ALFREDO MARÍN (Técnico en Farmacia), MELANY BERDIÑAS ANFUSO (Médica intensivista), ANTONELLA MILANO GIL (Farmacéutica), SILVIO RACERO (Médico intensivista), DAVID BANEGAS (Médico intensivista), BRENDA NAHIME HORNA EGÜEZ (Médica intensivista), LUIS GATTI (Médico intensivista), CECILIA HEREDIA (Psicóloga), CAROLINA PÉREZ DUHALDE (Médica clínica; Docente Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), LAURA CLIVIO (Médica neumonóloga; Docente Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), CLAUDIO GÓMEZ (Enfermero; Delegado Hospital Ramos Mejía SUTECBA), MARÍA DEL CARMEN BELTRÁN (Medica Psiquiatra, Miembro del Capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos y Emergencias Sociales de APSA), SERGIO VELECHE (Técnico en Cardiología, Delegado Hospital Durand SUTECBA), SILVINA RIVILLI (Médica psicoanalista; Directora Acto Analítico; Red de Prestadores en Salud Mental Córdoba), JUAN IGNACIO PÉREZ DUHALDE (Médico clínico; Docente Facultad de Ciencias Médicas, UNLP), MIGUEL FERNANDO CASTILLO (Médico Psiquiatra de Tucumán, Presidente del capítulo de salud mental derechos humanos y emergencias sociales de APSA), DAVID A. MAIHUB (Médico residente de Psiquiatría, Tucumán), ROSA MARCONE (Rectora. Primera Escuela Privada de Psicología Social fundada por el Dr. Enrique Pichon-Rivière), LUIS DI GIACOMO (Psiquiatra, Diputado Nacional por Río Negro), CLAUDIA SELENER (Médica psiquiatra, integrante de Capitulo de Salud Mental, Derechos Humanos, y Emergencia Sociales de APSA), NORA PETRI (Psicóloga; Directora de la Escuela de Psicología Social de Mendoza Dr. Enrique Pichon-Rivière), MÓNICA AGUILLÉ (Médica psiquiatra, miembro del Capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos, y Emergencia Sociales de APSA), MARÍA ANGÉLICA MARMET (Directora Esc. de Psicología Social de Santa Fe Dr. Enrique Pichon-Rivière), ELISA INÉS SBRIGLIO (Médica psiquiatra, miembro del Capítulo de Salud Mental, Derechos Humanos, y Emergencia Sociales de APSA. Mendoza), ISABEL ANA MERCADO (Directora de Vinculo, Primera Escuela de Psicología Social de Neuquén), MERCEDES MARTORELL (Directora Esc. de Psicología Social de Santa Fe Dr. Enrique Pichon-Rivière), DR. JORGE LUIS PELLEGRINI (Premio Mundial de Psiquiatría 2005/2008 World Psychiatric Association), LIC. JOSÉ MIGUEL JUAREZ (Lic. En psicólogo, Tucumán), DR. NICOLÁS LECCESE NORDERA (Médico residente de Psiquiatría, Tucumán), DRA. AMELITA GONZÁLEZ (Médica residente de Psiquiatría, Tucumán), ), NORA BÄR (Periodista), OD. LUCIANO DELGADO NADAL (Odontólogo, UNT), PSIC. LUZ VIONNET (residente de Psicología Clínica, Tucumán), LUIS PIRRO (Médico Psiquiatra), NICOLÁS CUARANTA (Médico psiquiatra), VIVIAN BIRD (Medica Psiquiatra), JUAN CARLOS TURNES (médico psiquiatra), ESTEBAN JAVIER RICO (Profesor Investigador UBA/UNRN), MONICA FERRERAS (Vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas. UNLP, MARIANA IGLESIAS (Periodista), MARCELO ACUÑA (Profesor Titular Medicina UBA) …. siguen más de 1400 firmas.