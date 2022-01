Pesar por el deceso de Carlos Pettinari

Falleció el 3-01-2022 en 9 de Julio – El Consejo Ejecutivo, la Comisión de Fiscalización y el Personal de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires participa con profundo pesar el fallecimiento del ex Miembro Suplente del Consejo Ejecutivo, ex Miembro suplente de la Asamblea de Representantes, ex Miembro titular y Actual Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Caaitba y acompaña a la familia en este difícil trance de profundo dolor rezando una oración en su memoria.