Se proyecta un polo petroquímico en Tierra del Fuego

La provincia de Tierra del Fuego busca avanzar con el proyecto de desarrollo de un polo petroquímico en la ciudad de Río Grande, que permita aprovechar las reservas off shore de gas natural mediante una inversión inicial estimada en USS 2.000 millones, en el renovado contexto dado por la extensión del régimen de promoción industrial.

La iniciativa, que se remonta en su idea original a principios de la década de los ’80, prevé la construcción de una planta de urea granulada para abastecer el mercado local y regional, metanol, gas natural licuado (GNL), gas licuado de petróleo, electricidad a través de una central térmica, y el proyecto de un puerto multifunción que dé salida a otras producciones de la isla.

El CEO de la empresa Mirgor, José Luis Alonso, confirmó el interés en poder avanzar en este proyecto como parte de inversiones en actividades productivas no promocionadas en la provincia, lo que demandaría unos US$ 2.000 millones mediante la conformación de un Project Finance que atraiga capitales extranjeros al desarrollo del polo.

Alonso destacó que se trata de un proyecto de gran envergadura para la provincia, que permitiría diversificar su matriz productiva a partir de agregar valor del gas natural que produce la Cuenca Austral, y que involucra al consorcio energético conformado por las empresas Total, Wintershall y Pan American Energy.

Es que la idea está vinculada con el desarrollo de los recursos en las concesiones de áreas off shore de la Cuenca Marina Austral 1 (CMA1) que se adjudicaron las empresas del consorcio, en particular el denominado Proyecto Fénix que demandará una inversión por otros US$ 1.000 millones.

El secretario de Hidrocarburos de la provincia, Alejandro Aguirre, dijo que la idea del polo petroquímico fue analizado en los últimos meses en la mesa de trabajo del Valor Agregado Nacional, de plan Gas.Ar que implementó este año el Gobierno nacional y como parte de la extensión del régimen de promoción industrial al menos hasta 2038.

La integralidad que propone el plan para la Producción de Gas Natural Argentino, tomó en cuenta la singularidad y las complejidades de la operación hidrocarburífera del sistema off shore argentino, y así como prevé plazos de cuatro años de promoción, los eleva a ocho para los proyectos costa afuera por el grado de complejidad y altos costos.

Aguirre aseguró que se generará, a partir de la ventaja geográfica, una red de proveedores locales de servicios de alta calidad, para abastecer este desarrollo y el futuro que se cree con el éxito exploratorio del off-shore Argentino, y posibilitará nuevos de ingresos de divisas para el país a través de saldos exportables de los productos asociados al polo petroquímico.