Vacuna contra el Covid-19: Primera y segunda dosis libre para todas y todos 

Frente al éxito del Plan provincial público, gratuito y optativo contra el COVID-19 en la Provincia de Buenos Aires, ampliamos la campaña de vacunación libre para toda la población a partir de los 3 años, sin necesidad de inscripción previa o turno. Es por eso, que todas las personas mayores de 3 años- que cumplan el tiempo interdosis recomendado (60 días para AstraZeneca/SputnikV, 21 días para Sinopharm y 28 días para Pfizer y Moderna) – pueden recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 dirigiéndose al establecimiento más cercano con DNI, sin la necesidad de contar con un turno previo. La aparición de nuevas variantes en el mundo nos demuestra que la pandemia no terminó y que no podemos relajarnos.

La evidencia científica nos da la tranquilidad de que la vacuna reduce los contagios, las internaciones y también la letalidad. Iniciar y completar los esquemas de vacunación es la manera más efectiva para ponerle fin a la pandemia y cuidar a las y los que más queremos.



Si aún no te vacunaste ¡estás a tiempo de hacerlo! Los chicos y chicas menos de 13 años deberán concurrir con un adulto responsable que firmará un consentimiento. Hacé click en el siguiente link para ver cuál es el establecimiento más cercano a tu domicilio: