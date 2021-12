La abuela que dio la teta a su nieto recibió firmas de vecinos para que el bar sea cerrado

Con amor de abuela y de madre nodriza, Ester Barrera encabeza la lucha pidiendo justicia por su nieto, Daniel Cufré, asesinado en la puerta de una parrilla, bar, star o nueva ciudad – no se sabe exactamente el rubro que lo habilita a su comercio – y solicita su cierre.

La mujer ha recibido más de 700 firmas de vecinos para que ese negocio sea cerrado. La abuela que amamantaba a su hijo menor de 18 años, junto a su nieto que hoy llora, no quiere más violencia, en un lugar de encuentro y concurrencia para un momento agradable. La clausura será un acto de justicia, dice. Servirá para reflexión y si se abre que sea uno nuevo con una modalidad abierta a la gente y no de manera engañosa o solapada, capaz de permitir desmanes, riñas, y hasta la muerte de un joven, con una vida por delante y no actuar en consecuencia. La juventud tiene que divertirse sanamente y los adultos procurar que así sea, añade.

La mujer este miércoles, irá a la Municipalidad, quiere hablar con el Intendente Mariano Barroso. No sabe de protocolos. Espera ser recibida y dejarle en mano la nota con las más de 700 firmas. ‘Le dirá que la lucha es por la no violencia’, también. Queremos vivir en paz.

De no encontrar respuesta a la solicitud, agregando que la misma debe ser pública, diciendo lo que se hará con el centro comercial – donde se produjeron los hechos, que terminó con la vida de su nieto – impulsará una nueva movilización, pero no será a la Municipalidad.

Tampoco a la policía.

Se caminará y se concentrarán frente a la casa del Intendente. ‘Sabemos que no corresponde, pero tampoco corresponde que no nos reciba y responda a nuestros reclamos’. ‘Estando frente a su casa sabrá lo que significa el dolor que vivimos’, añadió la abuela, a CN.

‘Sentir que tengo a Dani que me acompaña, es la fuerza que recibo cuando me canso para seguir adelante’, concluyó.

Convocatoria a otra marcha en Héroes de Malvinas para este viernes 3 a las 16,30 hs.

Gente Linda Y Solidaria de Nueve De Julio!

La mamá de Daniel, quiere agradecer por el apoyo incondicional y por asistir a la marcha! Gracias por el cariño y afecto que demostraron para con toda la Familia!

Además, queremos invitar a todos para este viernes 3, para hacer un sencillo homenaje a Daniel… Será en la plaza Héroes De Malvinas a las 16:30 hs.

Se hará una suelta de globos blancos y se leerá una carta de sus amigos, que quieren hacer pública.

Además, se llevará adelante una pintada en la Avda. Alte Brown, donde se colocará una frase dedicada a Daniel.

Esperamos a quien quiera y pueda acompañar, para rendirle un homenaje a Daniel!

Es a pocas horas de su partida y cerca de cumplirse una semana que no está físicamente con nosotros.

La mamá estará presente y pide que todo se haga en paz.

Es un sencillo homenaje a Dani

Los Esperamos… Justicia Por Daniel!

y siguen las firmas…

