Se posterga hasta marzo 2022 la actualización de los impuestos a los combustibles

El Secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que postergarán la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos hasta marzo próximo y ratificó que se sigue trabajando en la segmentación de tarifas del sector para “hacer un uso más eficiente e inteligente de los subsidios”.

Cabe recordar que el gobierno postergó el 31 de mayo, pocos días después del congelamiento de precios de los combustibles en las estaciones de servicio, la actualización de los impuestos a los combustibles del primer y segundo trimestre hasta el 1 de diciembre. El medio Página 12 recuerda que en la actualidad, el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) suman 19,423 pesos. Si se le suma lo atrasado hasta noviembre debería pasar a 24,342 pesos y si se actualiza en diciembre llegaría a 26,598 pesos, un 36,94% más del valor vigente en la actualidad.

Esos 7,17 pesos que se deberían sumar al valor de los combustibles representan un porcentaje de suba diferente en los distintos lugares del país porque no hay un único valor de los combustibles a escala nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, YPF, por ejemplo, vende el litro de súper a 90,40 pesos. En ese caso la suba representaría un 7,9 por ciento, pero ese ajuste no se va a concretar debido a la prórroga del congelamiento.

Sin embargo nada se dijo sobre el precio del producto, que según lo informado y reiterado en varias oportunidades por el presidente de YPF, no se modificaría hasta fin de año. La medida antes mencionada con respecto a los impuestos podría estar indicando también la prolongación de los precios del producto hasta marzo. Contribuye a sustentar la duda el hecho de que el precio del crudo Brent, que permaneció en torno de los U$S 83, actualmente se ubica en U$S 72, lo que daría argumentos al gobierno para postergar la actualización de los surtidores. Esto generaría más problemas a las estaciones de servicio, que tienen sus ingresos congelados desde hace seis meses, y en especial a las blancas que están sufriendo el divorcio entre los precios mayoristas y los de las estaciones de bandera, que las ha dejado totalmente fuera de competencia.

Sobre los impuestos a los combustibles, Martínez indicó que un decreto inminente mantendrá el congelamiento “hasta tanto salga la nueva ley de promoción de inversiones hidrocarburíferas, donde hay un capítulo específico sobre cómo recalcular ese gravamen, para que sea un porcentaje del precio del combustible y no que cada tres meses haya que analizarlo”.

Ese era el sistema vigente antes de la modificación del año 2017, que establecía el monto de los gravámenes como porcentajes sobre los precios de los productos.