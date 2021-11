El intendente Mariano Barroso define el nuevo esquema de funcionarios

Mariano Barroso sigue fiel a su estilo. No anuncia obras a realizar. Comunica lo hecho. Sabe que esto le juega en contra en la política, ya que no es dirigente de relato ni de promesas electorales que luego no pueda cumplir… Y a veces paga precios altos, ya que muchos compran ‘versos’, y a él eso no le gusta.

Algunas que anunciara en la carrera a gobernar en el 2015, todavía no ha podido poner en plenitud, pero la reflotó y aspira que se concrete. El Jefe Comunal, todavía Concejal y en campaña había prometido señalizar los caminos rurales.

Al querer implantarlo se encontró que vialidad provincial era quien llevaba adelante esa labor y sí, estableció la ubicación de las tranqueras con sentido de seguridad, ante la necesidad que la policía o bomberos o ambulancias lleguen rápidamente y sin perderse. A ello se suma la señalización en ese sentido, pero lo práctico de cada cartel, no se hizo. Ej. ‘El Jabalí 20’, cuando se va por La Niña, no está. Y en otros lugares también.

Falta ahora, con recursos propios seguir señalizando esos caminos rurales, algunos sin carteles y con dificultades para encontrar los destinos finales. Hay dos años para eso.

En ese contexto de anunciar hechos concretos, Mariano Barroso, sigue trabajando en algunos cambios en su gabinete.

Después del adelanto de Cadena Nueve, sobre posibles modificaciones, el Jefe Comunal recibió mensajes de sus colaboradores preocupados en saber si eran los nominados como ‘Gran Hermano’.

Es que muchos se pusieron muy nerviosos. Es más, la mayoría no se habían puesto a analizar el contexto del resultado electoral.

Es que varios quedaron tensos, máxime que Mariano es concreto. Les muestra las fallas y luego es cada funcionario político quien decide si queda o se va. Les hace hacer una suerte de ‘examen de conciencia’ teniendo presente lo que les dijo en diciembre 2015 y reiteró en algunos encuentros grupales y cuatro años después, antes de fin de año, a solas. ‘Quiero que trabajen con libertad y mucha responsabilidad, y Uds. mismos cuando se den cuenta que están cansados o no pueden, den un paso al costado’. Además, les pidió el compromiso de servidores públicos…No servirse de lo público.

En ese contexto, en esta semana siguió trabajando en profundizar en áreas que entiende necesitan cambios, por lo menos de roles y cuáles incluyen a los responsables-dirigentes.

Lo cierto es que hoy no hay ninguna secretaria ni subsecretaria que este firme, todos están sujetos a cambios internos o a tener que dejar su lugar, como principio rector.

Durante estos días, a muchos les está cayendo la ficha y se empezaron a preocupar.

Es que lo que suceda en el marco de las negociaciones inter-juntos con la UCR, puede gravitar.

CN ya les hizo observar lo que puede pasar en relación al Concejo Deliberante.

Una mesa chica del radicalismo consideró oportuno realizar una asamblea el viernes 26 para tratar un interbloque y que lo decida el plenario; y la presidencia. Después no se confirmó y nada se sabe si se hará.

Como una jugada de ajedrez, conforme a las fichas como se muevan, de los 11 ediles de Juntos, el PRO, hoy con cinco – como están las cosas ante María José Gentile de licencia por ser la Secretaria de Salud- y seis radicales, ya que cuentan con la suplente, Franca Lombardo de la presidente del cuerpo-, pueden quedar en cinco y el PRO con seis. Una suerte del juego del subibaja. A veces estás arriba, y por momentos, abajo.

En este contexto, Mariano Barroso sigue avanzando en cambios. Su sonrisa natural y espontánea, se vio en las últimas horas, ante el triunfo abultado de River – el club de sus amores – a Racing y que lo sacó campeón. Y sabe que los 15 días previos a su cumpleaños -9 de diciembre – le son favorables por destino o numerología – y los 45 posteriores. Algunos hacen referencia que en total son tres meses.

Después frunce el ceño de concentración por lo que puede venir, y sigue pensando, consultando y en las decisiones finales.