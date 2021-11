Se vienen cambios en el Ejecutivo Municipal nuevejuliense

El 10 de diciembre no solo habrá cambios en el Concejo Deliberante. Renovaciones también puede haber en el Ejecutivo.

El intendente está pensando aceptar el alejamiento de algunos hombres y mujeres de áreas de trabajo que hacen a la actividad y funcionalidad de su gestión. Es decir, hacer algunas modificaciones en su gabinete.

La primera reforma que está considerando es, crear una Jefatura de Gabinete. Para ello, tomaría algunas funciones propias de la Secretaría de Gobierno, y que adquiera un rol interno más protagónico y que esa misión la lleve adelante el actual secretario, Jorge Della Rocca, o una persona que fue concejal, con gran recuerdo entre sus pares por su equilibrio, articulación con todas las fuerzas, constreñida al trabajo, siempre dispuesta a aprender, de una rama de las actividades distintas a su formación, aunque el punto en común es el buen trato con la gente.

Esa modificación incluiría que la Secretaría de Gobierno le de más impulso al área de Seguridad. El tema le preocupa ya que el delito crece con sus distintas modalidades, el Ministerio de Seguridad no lo atiende y también piensa en un mayor accionar. No estaría pensando en nombres, sino en funcionalidad. Si ello implica, que algún hombre sea desplazado, de la actual estructura, estaría dispuesto hacerlo.

Antes de las elecciones el intendente puso bajo la lupa a todas las Secretarías, Subsecretarías y Direcciones. Es decir, a todos los funcionarios políticos.

Otros cambios estarían pensados en la Secretaría de Cultura, Educación y Deporte. A la Dirección de Educación se la quiere dinamizar, al igual que a lo cultural.

Es que Mariano Barroso, con esos cambios quiere estar más libre para recorrer el distrito y la ciudad en los próximos dos años, para contar él en primera persona las obras y defenderlas. Entiende, que su misión es de gestionar y hacer, y ahora, evitar que terceros interpreten por él, y en el uso de la política del relato, cuenten o cambien esa realidad. Mariano es de acción y no de verba y le preocupa que los relatos tengan más llegadas que las obras concretas, y lo más serio – para él – es que la gente no le de prioridad a los hechos y se muestra lo que no hay.

A esto, se añade que observadores y allegados indican que se quedó pensando, cuando el martes pasado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dijo que la ley que prohíbe una nueva reelección a quienes cumplan dos mandatos al 2023 – caso local – debe ser modificada y permitir que vayan por la reelección.

Lo cierto es que el Jefe Comunal de Nueve de Julio, considera cambios en su equipo, y ésta podría ser la primera pieza que comenzaría a mover del ajedrez político. Sería como zarandear una torre, la cual permite desplazarse por varios casilleros al mismo tiempo.

Además, escuchó con buen tino que Nacho Palacios haya dicho que defiende la alianza ‘Juntos’ y que no piensa alejarse, sino dar los debates internos que considere oportunos. Sí, le llamó la atención que algunos radicales, por redes sociales hayan criticado esa expresión del electo concejal, como ‘nos traicionaste’.

Lo cierto es que ‘Juntos’ sabe que separase o dividirse, es disgregarse, y que hoy por hoy, la coalición es el camino a construir con acuerdos o diferencias, pero aliados, ya que la sociedad ha decidido dar el respaldo mayoritario desde el voto, a esa integración o asociación.

Los cambios están en macha, falta materializarlos y darlos a conocer.