Juntos se impuso en Junín y mantiene mayoría en el Concejo Deliberante

Con el 99.58% de las mesas escrutadas en Junín, según la página oficial, quedó plasmado el triunfo de Juntos, con el 48,44% de los votos (27.258) contra el 31,10% del Frente de Todos, que obtuvo 17.502 votos.

De este modo, por el oficialismo local ingresarán seis nuevos concejales en diciembre, uno más de los cinco que finalizan su mandato por el espacio y que se ponían en juego. Así, sumados a los otros cinco concejales que continuarán dos años más en sus cargos, el sector liderado por el intendente Pablo Petrecca tendrá mayoría absoluta en el cuerpo.

Hasta ahora, las votaciones resultaban empatadas y definía el voto doble del presidente del Concejo, pero desde fin de año, con la nueva composición, tendrá la posibilidad de imponer sus iniciativas sin la necesidad de recurrir al consenso con la oposición.

Por Juntos, ocuparán un lugar en el órgano legislativo local: Juan Carlos Fiorini, Emilse Marini, Juan Pablo Itoiz, Melina Fiel, Rodrigo Esponda y Cristina Cavallo.

Por el otro lado, el Frente de Todos se quedó con 17.502 votos (31,10%), lo que permitirá que lleguen a una banca Pablo Petraglia, Victoria Muffarotto, José Luis Bruzzone y Clara Bozzano, quienes también cumplirán un mandato por cuatro años.

LOS QUE SIGUEN

Por otra parte, permanecerán por dos años más completando su mandato, los concejales de Juntos: Gabriel D’Andrea, Nora Mahuad (reemplazó a Yamila Alonso, actual secretaria de Desarrollo Social y electa senadora provincial), Javier Prandi, Graciela Blaiotta y Adrián Feldman.

Mientras, en el Frente de Todos continuarán: Carolina Echeverría, Lautaro Mazzutti, Lourdes Pedroza, Rodolfo Bertone y Lucila Laguzzi.

LOS VOTOS

Con respecto a las PASO, ambos sectores políticos sumaron más votos, recogidos de las fuerzas electorales que no llegaron al piso necesario para participar de las legislativas generales y por un 6% más de electores que se hicieron presentes en el cuarto oscuro.

En el caso de Juntos, ayer se llevó 1.421 votos más que los correspondientes a la sumatoria de los dos sectores que intervinieron en las PASO (PRO y Coalición Cívica por un lado, UCR por el otro), mientras que por el lado del Frente de Todos el crecimiento en el número de sufragios ascendió a 3.426.

CONSEJEROS ESCOLARES

Con respecto a la conformación del Consejo Escolar, por los votos y el sistema de definición, ingresarán los tres postulantes de Juntos: Karina Caviglia, Marcelo Alsina y Rosario Sosa. Se sumarán a dos representantes del mismo espacio político y a uno del Frente de Todos.

LAS OTRAS FUERZAS

Con el ansiado tercer lugar en Junín, pero sin acceder a ninguna banca en el Concejo Deliberante, se quedó Avanza Libertad, que postulaba en primer lugar a Javier Souto. El sector que respondía a José Luis Espert se quedó con 3.848 votos, trepó al 6,83% de los 59.000 votos emitidos en Junín.

En el cuarto lugar fue relegado “Vamos con Vos”, que lideraba como candidato a concejal Mauricio Mansilla. Recogió 3.467 votos (6,16%) y lo siguieron: Frente de Izquierda y los Trabajadores (Fernanda Urcola, 3,96%); Partido Federal (Juan Pablo Montanaro, 1,88%) y Unión por Todos (Gustavo Bruno, 1,59%).

¿HABRÁ DIÁLOGO?

“Las urnas han hablado, debe haber un nuevo rumbo con empezar a dialogar”, dijo anoche en su discurso a los militantes el intendente Pablo Petrecca y se refirió a la necesidad de una “nueva agenda”.

No obstante, no dio señales a lo que pasará en Junín, donde también la oposición pide una convocatoria al diálogo.

Con mayoría propia en el Concejo y el triunfo en las urnas, parece que no habrá modificaciones en la política local. Al menos, el Intendente aún no se pronunció al respecto.