Candidatos a una banca en el Congreso en nombre de los bonaerenses

Los principales frentes electorales que competirán en las elecciones legislativas de este año para acceder a las 35 bancas que corresponden a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación y que se renuevan este año.
Es que este año 127 bancas están en disputa y 24 corresponden al Senado ya que un tercio es el recambio.
En todas las provincias se votan candidatos a Diputados. En cambio, solo se votan aspirantes al Senado en ocho: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
Dese total de 127, 35 corresponden a la provincia y aspiran a cubrirlas las siguientes propuestas:
Por Juntos se presentan: Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Danya Tavela, Gerardo Milman, María Sotolano, Emilio Monzó, Gabriela Besana, Hernán Lombardi, Margarita Stolbizeer y Alejandro Finocchiaro, entre una lista más extensa.
El Frente de Todos presenta a Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Marcela Passo, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Constanza Alonso, Julio Pereyra, Mónica Litza y Daniel Arroyo, entre otros más.
Vamos con Vos, lleva a Florencio Randazzo, Carolina Castro, Gustavo Pulti, María Iglesias, Rubén Verdini, Julieta Rizzolo, Juan Cincunegui y Marina López, entre otros.
- Frente de Todos
- VICTORIA TOLOSA PAZ
- DANIEL GOLLAN
- MARCELA PASSO
- SERGIO PALAZZO
- AGUSTINA PROPATO
- LEOPOLDO RAUL GUIDO MOREAU
- VANESA RAQUEL SILEY
- HUGO RUBEN YASKY
- CONSTANZA MARIA ALONSO
- JULIO CESAR PEREYRA
- MONICA EDITH LITZA
- DANIEL FERNANDO ARROYO
- BRENDA MAGALI VARGAS MATYI
- ROGELIO IPARRAGUIRRE
- MONICA FERNANDA MACHA
- DANIEL ALEJANDRO MENENDEZ
- MICAELA MORAN
- JORGE WALTER CORREA
- CLAUDIA ALICIA BERNAZZA
- JORGE ALBERTO D’ONOFRIO
- DANIELA EMMA CASTRO
- MARCELO CHRISTIAN VESPERTINO KOENIG
- MARIANA AGUSTINA GRAS BUSCETTO
- MARIANO PINEDO
- FABIANA BEATRIZ BERTINO
- ANGEL DOMINGO GARCIA
- NATALIA SOLEDAD PELUSO
- MARCELO RUBEN LOPEZ
- ARACELI VIVIANA BELLOTTA
- ADRIAN MAXIMILIANO CARRIL
- JULIETA FERRARI
- JORGE LUIS LAVIUZZA
- MARIA GUILLERMINA EYRAS
- CRISTIAN JAVIER FORLENZA
- FLORENCIA ACTIS PERINETTO
- JUNTOS
- DIEGO CESAR SANTILLI
- MARIA GRACIELA OCAÑA
- FACUNDO MANES
- MARIA MARCELA CAMPAGNOLI
- JUAN MANUEL LOPEZ
- DANYA TAVELA
- GERARDO FABIAN MILMAN
- MARIA ANGEL SOTOLANO
- EMILIO MONZÓ
- GABRIELA GISEL BESANA
- HERNAN SANTIAGO LOMBARDI
- MARGARITA STOLBIZER
- ALEJANDRO OSCAR FINOCCHIARO
- MARIA VICTORIA BORREGO
- FABIO JOSE QUETGLAS
- MARIA FLORENCIA DE SENSI
- JAVIER SANCHEZ WRBA
- ELSA ESTHER LLENDERROZAS
- NELSON ADRIAN MARINO
- PATRICIA MARIA VASQUEZ
- JESUS CATALDO CARIGLINO
- MARIA SOFIA DE HAGEN
- WALTER ALEJANDRO DI GIUSEPPE
- JOSEFINA MENDOZA
- LUCAS ARIEL YACOB
- MARIA MARGARITA DJEDJEIAN
- PABLO ADRIAN JULIANO
- MERCEDES SANGUINETI
- GUILLERMO MANUEL SANCHEZ STERLI
- MARIA JOSE NAVAJAS
- HORACIO MODESTO VENIER
- ROSALIA DE LOS ANGELES FUCELLO
- MARIANO LUIS MUGNOLO
- ROXANA SCORT
- EMILIANO FERNANDEZ
- Vamos con Vos
- FLORENCIO RANDAZZO
- CAROLINA CASTRO
- PULTI GUSTAVO ARNALDO
- IGLESIAS MARIA VALERIA
- VERDINI RUBEN ADRIAN
- RIZZOLO JULIETA
- CINCUNEGUI JUAN DE DIOS
- LOPEZ MARIANA
- LEGNANI GROTTO CARLOS ALBERTO
- CRESPO BJERG MAITE
- AVALOS SERGIO DANIEL
- RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA
- BLANCO RODRIGO
- CAPETILLO MARIA TERESA
- FERNANDEZ MARCELO HERMINIO
- LOBIANCO MARIA LORENA
- CHRISTIAN ALBERTO BONILLO
- MARTINEZ CAMILA HAYDEE
- GIORNO MAXIMO LUCIO
- MAINERO MARIA GRAZIA
- FERNANDEZ EMILIANO
- HUERGO CINTIA SABRINA
- MARROCCO MARCELO SALVADOR
- RAZZARI MARIA TERESA
- FALCO SANTIAGO PEDRO
- MENDIBIL MARIANA
- PEREZ PABLO DAMIAN
- GARCIA ARACELI
- POLONI ESTEBAN EZEQUIEL
- MANSA CAMILA MAGALI
- VAIO ADALBERTO OSCAR
- CONSTANT MAIA
- MARCO JUAN CARLOS
- FERNANDEZ ESTELA CLAUDIA
- NUNES OSCAR ALEJANDRO
Frente de Izquierda de los Trabajadores
- NICOLAS DEL CAÑO
- ROMINA DEL PLA
- NÉSTOR PITROLA
- MONICA LETICIA SCHLOTTHAUER
- JUAN CARLOS GIORDANO
- VILMA RIPOLL
- ALEJANDRO BODART
- NATHALIA GONZÁLEZ SELIGRA
- JORGE MEDINA
- GABRIELA DE LA ROSA
- DANIEL FERNANDO LUNA
- PAOLA SOLEDAD RODRIGUEZ MARIANI
- DIEGO GASTON MARTINEZ
- NATALIA AGUILERA
- MARCELO DANIEL GONZALEZ
- MARIA CRISTINA BEITIA ROCHA
- “NICOLÁS “”RULO”” MILEO”
- NORA BIAGGIO
- EDGARDO ERNESTO REYNOSO
- PAULA ANAHI ALFARO
- JUAN CARLOS BEICA
- LAURA BOGADO
- JOSE SAVA
- PIA GARRALDA
- FEDERICO CASAS
- NANCY VALERIA FARIAS
- SERGIO ALMIRON
- NORMA LEZANA
- TOMAS ERNESTO FEIJOO
- MARIA INES GARCIA
- DANIEL ERNESTO SIERRA
- MARIA INES DEMATEIS
- HECTOR FABIAN AVENDAÑO
- MÓNICA AGUIRRE
- SAMUEL ALFREDO MENDEZ
Vamos + Valores
Vamos + Valores
CYNTHIA LILIANA HOTTON
- GASTON OSCAR BRUNO
- MARIA EUGENIA SANTIAGO
- DANIEL DAVID DI PAOLO
- SILVIA ADA GONZALEZ
- JORGE MARTIN VIVANCO
- MARIA E ROLDAN
- ARIEL FERNANDO SQUEFF
- MARIA LUISA D’ANGELO RODRIGUEZ
- ARTURO JAIME HOTTON RISLER
- CAROLINA ELIZABETH KENNEDY
- MARCELO FERNANDO RESICO
- EVANGELINA NORMA IBARBALZ
- LUIS JOSÉ LIENDRO
- DANA DEBORA CAROLINA CASELLAS
- ALDO NORBERTO CASTAGNA
- VANESA URUEÑA
- RICARDO FABIAN BIANCHINI
- VERONICA ISABEL REA
- OSCAR BRUNO
- FERNANDA SILVINA DOMINGUEZ
- RICARDO DANIEL ROMERO
- MELISA CAPANO
- RAUL ABELARDO FAURE
- ELDA SUSANA PESOA
- LUCAS ADRIAN CASSINO
- MARIA PIA TREBINO
- LUIS OMAR PUSSETTO
- MARIA SOLEDAD ESCALADA
- RUBEN ANGEL ARANDA FERNANDEZ
- KATERINA FABIOLA PARRA ANDIA
- EDGARDO ANDRES MADARIA
- SILVINA INES BERGARA
- RENE FERNANDO TOLOSA
- CARLA ELIZABETH NICOLINI
Alianza Libertad
- JOSÉ LUIS ESPERT
- CAROLINA ROSANA PIPARO
- HUGO EDUARDO BONTEMPO
- KARINA GABRIELA GARCIA
- LUIS ENRIQUE GREEN
- BEATRIZ EUGENIA BULACIOS
- OSVALDO ALBERTO SIMIELE
- NATALIA MELANI MOTYL
- ADOLFO MIGUEL LABORDE
- DANIELA VIRGINIA DELGADO LUNA
- VICTORIO ALEJANDRO FERRAINA
- MARIA SOLEDAD BENSUSAN
- DIEGO ALEJANDRO ULIELDIN
- NORMA SILVIA MAZZAMUTO
- LEANDRO CEFERINO HANON
- LUISA BUNGE
- ADOLFO CARLOS SANTOS GÜIRALDES
- ABRIL VANESA
- ALEJANDRO FABIAN LUCHINI
- GRISELDA ADRIANA BIN
- LUIS FERNANDO GALLARDO
- MARIA TERESA GONARD
- WALTER MARIO DOTTI
- MARIELA EDITH SOSA
- RICARDO ENRIQUE LOPEZ ANADON
- MARIA BELEN AGUDIEZ
- FERNANDO GONZALEZ PRIETO
- ROCIO DI RISIO
- DIEGO AVANCINI
- LAURA NOVILLO
- DIEGO RADIBANIUK
- JUANA SERE
- JOSE JAUGUST
- NANCY CASTELLANO
- SILVANO GUTIERREZ