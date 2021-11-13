sábado, noviembre 13, 2021
General

Candidatos a una banca en el Congreso en nombre de los bonaerenses

Seis listas competirán el domingo y tienen representantes al Concejo Deliberante distrital

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Los principales frentes electorales que competirán en las elecciones legislativas de este año para acceder a las 35 bancas que corresponden a la Provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados de la Nación y que se renuevan este año.

Es que este año 127 bancas están en disputa y 24 corresponden al Senado ya que un tercio es el recambio.

En todas las provincias se votan candidatos a Diputados. En cambio, solo se votan aspirantes al Senado en ocho: Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.

Dese total de 127, 35 corresponden a la provincia y aspiran a cubrirlas las siguientes propuestas:

Por Juntos se presentan: Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Danya Tavela, Gerardo Milman, María Sotolano, Emilio Monzó, Gabriela Besana, Hernán Lombardi, Margarita Stolbizeer y Alejandro Finocchiaro, entre una lista más extensa.

El Frente de Todos presenta a Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Marcela Passo, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Constanza Alonso, Julio Pereyra, Mónica Litza y Daniel Arroyo, entre otros más.

Vamos con Vos, lleva a Florencio Randazzo, Carolina Castro, Gustavo Pulti, María Iglesias, Rubén Verdini, Julieta Rizzolo, Juan Cincunegui y Marina López, entre otros.

 

  • Frente de Todos
  • VICTORIA TOLOSA PAZ
  • DANIEL GOLLAN
  • MARCELA PASSO
  • SERGIO PALAZZO
  • AGUSTINA PROPATO
  • LEOPOLDO RAUL GUIDO MOREAU
  • VANESA RAQUEL SILEY
  • HUGO RUBEN YASKY
  • CONSTANZA MARIA ALONSO
  • JULIO CESAR PEREYRA
  • MONICA EDITH LITZA
  • DANIEL FERNANDO ARROYO
  • BRENDA MAGALI VARGAS MATYI
  • ROGELIO IPARRAGUIRRE
  • MONICA FERNANDA MACHA
  • DANIEL ALEJANDRO MENENDEZ
  • MICAELA MORAN
  • JORGE WALTER CORREA
  • CLAUDIA ALICIA BERNAZZA
  • JORGE ALBERTO D’ONOFRIO
  • DANIELA EMMA CASTRO
  • MARCELO CHRISTIAN VESPERTINO KOENIG
  • MARIANA AGUSTINA GRAS BUSCETTO
  • MARIANO PINEDO
  • FABIANA BEATRIZ BERTINO
  • ANGEL DOMINGO GARCIA
  • NATALIA SOLEDAD PELUSO
  • MARCELO RUBEN LOPEZ
  • ARACELI VIVIANA BELLOTTA
  • ADRIAN MAXIMILIANO CARRIL
  • JULIETA FERRARI
  • JORGE LUIS LAVIUZZA
  • MARIA GUILLERMINA EYRAS
  • CRISTIAN JAVIER FORLENZA
  • FLORENCIA ACTIS PERINETTO
  • JUNTOS
  • DIEGO CESAR SANTILLI
  • MARIA GRACIELA OCAÑA
  • FACUNDO MANES
  • MARIA MARCELA CAMPAGNOLI
  • JUAN MANUEL LOPEZ
  • DANYA TAVELA
  • GERARDO FABIAN MILMAN
  • MARIA ANGEL SOTOLANO
  • EMILIO MONZÓ
  • GABRIELA GISEL BESANA
  • HERNAN SANTIAGO LOMBARDI
  • MARGARITA STOLBIZER
  • ALEJANDRO OSCAR FINOCCHIARO
  • MARIA VICTORIA BORREGO
  • FABIO JOSE QUETGLAS
  • MARIA FLORENCIA DE SENSI
  • JAVIER SANCHEZ WRBA
  • ELSA ESTHER LLENDERROZAS
  • NELSON ADRIAN MARINO
  • PATRICIA MARIA VASQUEZ
  • JESUS CATALDO CARIGLINO
  • MARIA SOFIA DE HAGEN
  • WALTER ALEJANDRO DI GIUSEPPE
  • JOSEFINA MENDOZA
  • LUCAS ARIEL YACOB
  • MARIA MARGARITA DJEDJEIAN
  • PABLO ADRIAN JULIANO
  • MERCEDES SANGUINETI
  • GUILLERMO MANUEL SANCHEZ STERLI
  • MARIA JOSE NAVAJAS
  • HORACIO MODESTO VENIER
  • ROSALIA DE LOS ANGELES FUCELLO
  • MARIANO LUIS MUGNOLO
  • ROXANA SCORT
  • EMILIANO FERNANDEZ
  • Vamos con Vos
  • FLORENCIO RANDAZZO
  • CAROLINA CASTRO
  • PULTI GUSTAVO ARNALDO
  • IGLESIAS MARIA VALERIA
  • VERDINI RUBEN ADRIAN
  • RIZZOLO JULIETA
  • CINCUNEGUI JUAN DE DIOS
  • LOPEZ MARIANA
  • LEGNANI GROTTO CARLOS ALBERTO
  • CRESPO BJERG MAITE
  • AVALOS SERGIO DANIEL
  • RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA
  • BLANCO RODRIGO
  • CAPETILLO MARIA TERESA
  • FERNANDEZ MARCELO HERMINIO
  • LOBIANCO MARIA LORENA
  • CHRISTIAN ALBERTO BONILLO
  • MARTINEZ CAMILA HAYDEE
  • GIORNO MAXIMO LUCIO
  • MAINERO MARIA GRAZIA
  • FERNANDEZ EMILIANO
  • HUERGO CINTIA SABRINA
  • MARROCCO MARCELO SALVADOR
  • RAZZARI MARIA TERESA
  • FALCO SANTIAGO PEDRO
  • MENDIBIL MARIANA
  • PEREZ PABLO DAMIAN
  • GARCIA ARACELI
  • POLONI ESTEBAN EZEQUIEL
  • MANSA CAMILA MAGALI
  • VAIO ADALBERTO OSCAR
  • CONSTANT MAIA
  • MARCO JUAN CARLOS
  • FERNANDEZ ESTELA CLAUDIA
  • NUNES OSCAR ALEJANDRO

Frente de Izquierda de los Trabajadores

  • NICOLAS DEL CAÑO
  • ROMINA DEL PLA
  • NÉSTOR PITROLA
  • MONICA LETICIA SCHLOTTHAUER
  • JUAN CARLOS GIORDANO
  • VILMA RIPOLL
  • ALEJANDRO BODART
  • NATHALIA GONZÁLEZ SELIGRA
  • JORGE MEDINA
  • GABRIELA DE LA ROSA
  • DANIEL FERNANDO LUNA
  • PAOLA SOLEDAD RODRIGUEZ MARIANI
  • DIEGO GASTON MARTINEZ
  • NATALIA AGUILERA
  • MARCELO DANIEL GONZALEZ
  • MARIA CRISTINA BEITIA ROCHA
  • “NICOLÁS “”RULO”” MILEO”
  • NORA BIAGGIO
  • EDGARDO ERNESTO REYNOSO
  • PAULA ANAHI ALFARO
  • JUAN CARLOS BEICA
  • LAURA BOGADO
  • JOSE SAVA
  • PIA GARRALDA
  • FEDERICO CASAS
  • NANCY VALERIA FARIAS
  • SERGIO ALMIRON
  • NORMA LEZANA
  • TOMAS ERNESTO FEIJOO
  • MARIA INES GARCIA
  • DANIEL ERNESTO SIERRA
  • MARIA INES DEMATEIS
  • HECTOR FABIAN AVENDAÑO
  • MÓNICA AGUIRRE
  • SAMUEL ALFREDO MENDEZ

Vamos + Valores

Vamos + Valores

CYNTHIA LILIANA HOTTON

  • GASTON OSCAR BRUNO
  • MARIA EUGENIA SANTIAGO
  • DANIEL DAVID DI PAOLO
  • SILVIA ADA GONZALEZ
  • JORGE MARTIN VIVANCO
  • MARIA E ROLDAN
  • ARIEL FERNANDO SQUEFF
  • MARIA LUISA D’ANGELO RODRIGUEZ
  • ARTURO JAIME HOTTON RISLER
  • CAROLINA ELIZABETH KENNEDY
  • MARCELO FERNANDO RESICO
  • EVANGELINA NORMA IBARBALZ
  • LUIS JOSÉ LIENDRO
  • DANA DEBORA CAROLINA CASELLAS
  • ALDO NORBERTO CASTAGNA
  • VANESA URUEÑA
  • RICARDO FABIAN BIANCHINI
  • VERONICA ISABEL REA
  • OSCAR BRUNO
  • FERNANDA SILVINA DOMINGUEZ
  • RICARDO DANIEL ROMERO
  • MELISA CAPANO
  • RAUL ABELARDO FAURE
  • ELDA SUSANA PESOA
  • LUCAS ADRIAN CASSINO
  • MARIA PIA TREBINO
  • LUIS OMAR PUSSETTO
  • MARIA SOLEDAD ESCALADA
  • RUBEN ANGEL ARANDA FERNANDEZ
  • KATERINA FABIOLA PARRA ANDIA
  • EDGARDO ANDRES MADARIA
  • SILVINA INES BERGARA
  • RENE FERNANDO TOLOSA
  • CARLA ELIZABETH NICOLINI

Alianza Libertad

  • JOSÉ LUIS ESPERT
  • CAROLINA ROSANA PIPARO
  • HUGO EDUARDO BONTEMPO
  • KARINA GABRIELA GARCIA
  • LUIS ENRIQUE GREEN
  • BEATRIZ EUGENIA BULACIOS
  • OSVALDO ALBERTO SIMIELE
  • NATALIA MELANI MOTYL
  • ADOLFO MIGUEL LABORDE
  • DANIELA VIRGINIA DELGADO LUNA
  • VICTORIO ALEJANDRO FERRAINA
  • MARIA SOLEDAD BENSUSAN
  • DIEGO ALEJANDRO ULIELDIN
  • NORMA SILVIA MAZZAMUTO
  • LEANDRO CEFERINO HANON
  • LUISA BUNGE
  • ADOLFO CARLOS SANTOS GÜIRALDES
  • ABRIL VANESA
  • ALEJANDRO FABIAN LUCHINI
  • GRISELDA ADRIANA BIN
  • LUIS FERNANDO GALLARDO
  • MARIA TERESA GONARD
  • WALTER MARIO DOTTI
  • MARIELA EDITH SOSA
  • RICARDO ENRIQUE LOPEZ ANADON
  • MARIA BELEN AGUDIEZ
  • FERNANDO GONZALEZ PRIETO
  • ROCIO DI RISIO
  • DIEGO AVANCINI
  • LAURA NOVILLO
  • DIEGO RADIBANIUK
  • JUANA SERE
  • JOSE JAUGUST
  • NANCY CASTELLANO
  • SILVANO GUTIERREZ

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