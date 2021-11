El Frente de Todos cerró en Merlo su campaña con la presencia de Alberto Fernández

El Frente de Todos cerró hoy su campaña electoral bonaerense con un mensaje que resaltó los logros contra la pandemia, un pedido a que los electores vayan a votar, y la incipiente recuperación de la economía t y una promesa de que el “el crecimiento llegue a todos”. El presidente Alberto Fernández, orador central, aseguró que dedicará los dos año que restan de mandato a lograr “lo que no hemos podido, no por incapacidad sino porque el mundo no pudo por la pandemia” e hizo un nuevo llamado a preservar la unidad del oficialismo.

El acto de Frente se llevó en el Parque Néstor Kirchner de Merlo, donde lanzaron la fórmula entre Fernández-Fernández en 2019. La presencia de la vicepresidenta fue uno de los puntos salientes de la tarde, debido a que aunque no habló, pudo hacerse presente pese a estar recuperándose de una operación que le practicaron la semana pasada. “Nos alegramos de verte bien, gracias por acompañarnos”, dijo el Presidente. La vice fue la más aplaudida del acto, que tuvo como oradores a Victoria Tolosa Paz, Sergio Massa y al gobernador Axel Kicillof, también muy aplaudido.

“En los dos años que quedan voy a dejar todo de mí para seguir mirando a los ojos a cada argentino”, dijo el Presidente. Antes había reconocido que “La pandemia no me ha dejado, en estos primeros dos años, hacer las cosas ni del modo ni a la velocidad que quería. No es que no pudimos por incapaces, el mundo no ha podido por la pandemia”, en un discurso en el que fue interrumpido por vítores a la Vicepresidenta. Y también reconoció el mensaje de las urnas den las PASO y que eso fue escuchado.

“Pese a todo, creyendo que habíamos hecho un gran esfuerzo, terminamos un día de septiembre sabiendo que un número importante de argentinos no nos había acompañado. Fueron las PASO. Me dispuse yo, individualmente, a salir. Y fui recorriendo diferentes lugares. La inflación me preocupa y también los escuché decir ‘los ingresos no me alcanzan’, y nosotros escuchamos e hicimos. Mejoramos mes a mes la AUH. Hoy los salarios le están ganando a la inflación”, dijo el Presidente.

Pero enseguida aclaró: “No es que no hicimos nada, hicimos mucho. Tuvimos que empezar a arreglar el problema de la deuda, nos habían dejado una deuda tremenda con acreedores privados, pero lo resolvimos a nuestro modo, no en cinco minutos. Nos dejaron el problema de la deuda con el FMI, pero no lo voy a resolver en cinco minutos porque quien resuelve ese problema en cinco minutos es porque le dio la razón al Fondo en todo lo que pide. Y la razón yo la doy a ustedes, no se la doy al Fondo. Así que me tomaré el tiempo que haga falta para encontrar el mejor acuerdo para los argentinos”, señaló Fernández.

“La Argentina está avanzando del modo en que nosotros queremos con producción y con trabajo. Yo siento que hemos hecho mucho y soy optimista, debemos seguir en esta senda”, continuó el mandatario. Y agregó: “Tratamos de discutir con los empresarios… había que ponerle un límite al crecimiento sostenido de los precios. Hablamos una vez, hablamos dos veces, y cuando no tuvimos respuesta. fijamos los precios máximos para que de aquí a enero los precios no se muevan y los argentinos dejen de padecer”, al tiempo que aseguró que hoy “los salarios le están ganando a los precios”.

El Presidente también criticó a la oposición a la que acusó de tratar de frenar el avance del país. “Lo primero y lo esencial es la unidad de nuestro espacio que es el de las mayorías. Vamos a seguir trabajando por y en esa unidad y vamos a tratar de dar pasos firmes para que ese crecimiento que vemos llegue a cada argentino”, agregó.

“En los dos años que quedan voy a dejar todo de mí para seguir mirando a los ojos a cada argentino y seguiré trabajando incansablemente para que la Argentina se ponga de pie. El domingo les pido que me ayuden a construir en sueño de la argentina que nos merecemos”, concluyó.

Antes, el gobernador Axel Kicillof había señalado que si se suman los dos años de pandemia y los cuatro “de la peste del macrismo”, Argentina viene de “seis años de crisis”. Recordó la lucha contra la pandemia y se quejó de la prensa y de la cobertura que se hizo de esas acciones de gobierno. “Un diario que ustedes conocen bien (en referencia a Clarín) dijo que la vacuna iba a llegar el año que viene y no vi ninguna tapa pidiendo perdón por sembrar el desánimo”.

“La campaña de odio, la campaña violenta, se extendió estos días a la cuestión de la inseguridad. Miren que el tema de la inseguridad es un tema grave: cada pérdida y cada robo nos llenan de dolor. Más allá de eso, tratan de lucrar con el dolor, con esa angustia, con la tragedia de familias argentinas. Nunca, los que formamos el arco popular, vamos a caer tan bajo como para lucrar con el dolor del otro”, señaló Kicillof, respecto a las movilizaciones a raíz del asesinato del kiosquero en Ramos Mejía.

Sobre este tema agregó: “Las estadísticas no solucionan los problemas. Cuando mira los números, en el último tiempo ha bajado 25% la tasa de delitos evitables y en la etapa anterior subió 83%. Me parece que hay que ser muy atrevido para tratar de dar cátedra del tema, como lo hace el candidato Santilli, que es el responsable de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires”.

Aplaudido por el Presidente y la vicepresidenta, Kicillof, después de CFK el más aplaudido de la tarde, expresó: “Dicen que vinimos a soltar presos. Poner algo en prisión o sacarlo es algo que resuelve la Justicia. Por eso podrían hablar con el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, funcionario de Vidal y que hoy no quieren irse”.

En tanto, Sergio Massa, el segundo orador del acto, dijo luego de criticar los efectos del gobierno de Mauricio Macri que “sabemos y somos conscientes que ese segundo derrumbe, que fue la pandemia, nos puso en la tarea de tener que evitar dolor, muertes, cadáveres apilados o, peor aún, la pelea de hermanos por un respirador”, dijo Massa y luego se refirió al expresidente Mauricio Macri para asegurar que hipotecó el futuro de los argentinos: “Basta con mirar lo que pasa en otros países del mundo. Recuperamos la caída que provocó la pandemia, pero todavía nos falta recorrer el camino de recuperación del derrumbe y el fracaso del gobierno de Macri”.

Massa cerró: “Digamos basta a la Argentina de la especulación financiera, digamos sí a la Argentina del trabajo. Digamos basta a la Argentina que condena a los hijos de los trabajadores a no tener educación para decirle sí a la educación pública”.

Victoria Tolosa Paz, que abrió la lista de oradores, indicó aseguró hoy que el oficialismo “va a poner la Argentina de pie” con la “banca pública al servicio de quienes trabajan y producen”. Expresó que “Creemos en la capacidad productiva del pueblo de la provincia de Buenos Aires”. Somos parte de un proyecto político que durante 12 años con Néstor y Cristina y hoy con Alberto montó el sistema universitario más importante”, destacó y sostuvo que “en tiempos electorales podemos levantar las banderas de la educación, pero tenemos con qué salir a defenderlo”.

En ese contexto, remarcó que “gobierne quien gobierne, estas son políticas de Estado que tienen que ser inamovibles” y pidió que “nunca más venga de prestado una gobernadora y que diga en la cara de todos nosotros que los pibes de los trabajadores no llegan a las universidades; nunca más permitamos que nos mientan”.

“Somos parte de un Gobierno que una vez más abre universidades en el conurbano bonaerense, como Néstor y Cristina, y ahora lo hace Alberto en González Catán”, afirmó Tolosa Paz en un encendido discurso.

En otra segmento, sostuvo que “tenemos que tener la única certeza que tiene el pueblo argentino” y dijo que “cada uno de los militantes del Frente de Todos va a defender el interés del pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

Todos los oradores formularon pedidos para que los ciudadanos vayan a votar el domingo, luego de la baja participación de las PASO.