El problema de trabajar en una oficina es que hay un gasto energético muy bajo: lo importante es moverse más.

Estas son palabras de Carles Tersa, fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la actividad física y del deporte, co-fundador de un centro integral para entrenamiento personal y profesor asociado en la Universidad de Lleida, España. Además, se dedica a informar mediante sus redes sociales, denominadas @oficina.activa, los beneficios de moverse más para los trabajadores que deben mantener una postura sostenida en su jornada laboral.

Carles es un apasionado de la investigación y la actualización científica, en la entrevista le

pregunté por qué se orientó a estudiar al grupo de trabajadores de oficina, manifestando lo casual de la elección.

“Es gracioso, empecé estudiando la licenciatura con el objetivo de ser profesor de educación secundaria, pero mientras estudiaba en la universidad gracias a un amigo pude empezar a trabajar en un gimnasio, y al revisar entrenamientos personales, muchos de los asistentes eran trabajadores de oficina con muchos dolores de espalda. Entonces al finalizar la carrera decidí estudiar quiromasaje, para poder ayudarlos a reducir su dolor, pero con el curso de quiromasaje no tenía herramientas para poder tratar estas patologías, entonces comencé a estudiar nuevamente la carrera de Fisioterapia. La intención era dedicarme a lo deportivo, para algún equipo profesional, y en el trabajo final de grado decidí focalizar mi estudio a los estos trabajadores, que era lo que conocía y podía posteriormente aplicar a mis pacientes del gimnasio. A partir de esto con dos amigos, armamos un centro de entrenamiento personal, en lo zona de negocios, donde están los bancos, las oficinas gubernamentales, en la ciudad de Lleida, España, y así pude especializarme en la práctica y en teoría en el propio centro, lo que me animó a estudiar el

Doctorado e investigar sobre las patologías musculo-esqueléticas en trabajadores de oficina”.

¿Que son las Pausas activas en el trabajo?

“El objetivo principal de la pausa activa, es evitar mantener por mucho rato la misma postura, se puede extrapolar para trabajos que estas mucho tiempo de pie, lo más importante es romper ese patrón sedentario. Las pausas activas no son algo estándar, de un tiempo determinado de cuantos minutos debe durar, ni que ejercicios realizar, el objetivo es romper la postura mantenida y como implementarla va a depender de muchos factores. Por un lado, puedes hacer pausas de 10 minutos si tu trabajo te lo permite, o incluso más largas para salir a caminar o hacer alguna actividad dirigida. No hace falta que sea un ejercicio en concreto, se pueden implementar estiramientos, movilidad articular o incluso ejercicios de fuerza como pueden ser hacer sentadillas usando la silla de la oficina o por el otro lado, hacer micro pausas, como levantarnos para ir a la fotocopiadora o para beber agua. El problema de trabajar en una oficina es que hay un gasto energético muy

bajo, una actividad que se considera sedentaria, por lo que es importante romper ese patrón postural de estar en una posición mantenida. Se puede aplicar de mil maneras y el trabajador no tiene que tener una circunstancia ideal para realizarla. Mucha gente me dice que estoy de cara al público, no puedo detenerme, pero aunque sea un momento, levantarte para agarrar el papel, estirar las piernas o mover los brazos ya puede ser beneficioso, pudiéndose aplicar de muchas formas distintas.

Se les da mucha importancia a las pausas de ergonomía, está bien tener una serie de aspectos en cuenta como la pantalla a la altura de los ojos, mantener tus piernas a 90 º, con la mejor silla posible, pero se está observando en la evidencia científica, que la ergonomía no es lo más importante ante un dolor de espalda, si no que el problema es mantener la misma posición durante mucho tiempo. Estamos diseñados para movernos, y la falta de movimiento puede desencadenar a molestias de hombro, cuello o espalda baja”.

Puedes obtener más información en este enlace: https://youtu.be/LBeh-uzFzns

¿Cómo pasar de sedentario a activo?

“El sedentarismo es una pandemia silenciosa, y junto con la inactividad física, es uno de los

principales factores de riesgo de mortalidad. Es silenciosa ya que no relacionamos la muerte prematura o el desarrollo de ciertas patologías, a que la persona haya tenido un estilo de vida sedentario y con falta de actividad física.

Es importante entender que es ser sedentario o inactivo físicamente, ya que son dos términos diferentes. Muchas veces la persona sedentaria se anota en un gimnasio, aumenta la actividad física una hora al día, pero luego si el resto del día, nos desplazamos en coche, y en casa nuestro hobby es ver televisión, realmente no vamos a dejar de ser sedentarios. Es un error que se ve mucho, la gente va al gimnasio, pero eso no es suficiente. Y por el contrario, hay mucha gente que teniendo un día muy activo, sube y baja escaleras, hace 12.000 o 15.000 pasos, pero no hace actividad moderada o alta, realmente no se estimula el sistema cardiovascular ni el mantenimiento de la masa muscular, y verdaderamente se necesitan estos dos tipos de actividades. Es importante moverse y también, hacer actividades de intensidad moderada y alta”

¿Cuál es la relación entre la mente y el ejercicio? https://youtu.be/BbWALwYOhDA

“Es un planteamiento que se realiza en los trabajadores y en los empresarios, es un error pensar que parar es perder tiempo. Realmente ayuda a la productividad realizar una pausa activa, aunque falte evidencia, parar nos hace más productivos. Hay estudios que demuestran que el ejercicio ayuda a oxigenar el cerebro por los procesos bioquímicos que se producen, y también es beneficioso tener periodos de descanso para desconectar. Pero a nivel de empresa, quitar horas de trabajo no es bien visto. En algunas de las empresas con las que me he reunido, yo le he planteado implementar pausas en sus trabajadores, pero no les convence a los empresarios. A nivel del trabajador el estado anímico, el estrés laboral, llegar agotado a casa, hace que posterguemos el hacer ejercicio si lo dejamos para el final del día. Dar ese primer paso es difícil, pero una vez que empiezas, ves lo beneficios que te aporta. Hay que analizarlo de manera más global, ya que intervienen aspectos biológicos, psicológicos y sociales”

¿Tenés conciencia de que llegas a muchas personas por medio de tus redes?

“Me sorprendió, tengo mucha gente de Argentina, Venezuela y de Estado Unidos de habla hispana, me gusta y me llena, poder llegar a más gente, no solo lo hago como negocio. Con la cuarentena pude potenciarlo ya que tenía más tiempo, el feedback de la gente que me seguía me motivo a seguir subiendo contenido, también en You Tube en el que se puede subir videos explicativos más largos y de esta forma poder llegar a distintos públicos que tienen en común el trabajar en posturas mantenidas”.

¿Cuál es el mensaje final que te gustaría dejar?

“Para concluir es importante entender que las posturas no son tan importantes, nos tenemos que preocuparnos por movernos más. Aunque tengamos la mejor silla, la mejor posición en el trabajo evidentemente nos puede ayudar, pero si no nos movemos vamos a acabar sufriendo los efectos negativos del sedentarismo. No podemos depender de nadie. No sirven que nos arreglen nuestras molestias de espalda con terapias pasivas como el masaje, somos nosotros mismos los que tenemos que actuar, intentando evitar las posturas mantenidas como sea, de la forma que se adapte a tu puesto de trabajo y a las circunstancias que te rodean. Eso es lo bueno de las pausas activas, no tienen que ser de una forma determinada si no que puedes implementar un poco a la carta”.

Agradezco a Carles, en esta entrevista internacional, su tiempo y sus consejos para los

trabajadores que debemos mantener posturas mantenidas, podés seguirlo en Instagram y

suscribirte a su canal de You Tube oficina.activa o en su página web http://www.oficinaactiva.com/ para aprovechar sus consejos y conocimientos, aplicar pausas activas y sobrellevar cada día mejor tu jornada laboral.