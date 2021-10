Vecinos buscan al autor del pozo

Las empresas de servicios públicos que llevan adelante tratares de tendido de redes, o hacen reparaciones en los espacios comunes a los vecinos, identifican el área de trabajo con señales que se puede saber a quién pertenece. Ya sea de la comuna, la cooperativa, empresa privadas de telefonía o de internet.

En Avda. Urquiza se ha realizado una perforación en una vereda a la altura del 1.900, exactamente 1.897. El trabajo se observa prolijo y realizado con cuidado. Lo cierto es que además de no tener señalización, los frentistas y el particular la familia que vive frente a él, no saben quién hizo la obra.

Les preocupa que ha comenzado aflorar líquidos con heces y olor particular a cloaca, lo que se agrava ya que, ante las altas temperaturas, las moscas vuelan sin cesar en su alrededor.

Lo concreto es que hacen un llamado para la solución. Quieren dar con la empresa para el reclamo.