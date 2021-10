Aprueban el programa de reactivación del turismo bonaerense

Sobre el proyecto, la senadora del Frente de Todos, Ayelén Duran destacó las políticas de reactivación impulsadas por el gobernador Axel Kicillof, en ese sentido sostuvo: “Este proyecto demuestra como al gobierno de la provincia de Buenos Aires le interesa el turismo y la reactivación productiva, porque tenemos un Estado que acompaña, que está al lado de cada vecino y vecina. Lo estuvimos en la pandemia, con la vacunación y lo seguimos estando con cada medida que tomamos”.

En esa línea, remarcó que una política pública vital en este tiempo fue el Fondo para la reactivación económica para el Turismo y la Cultura: “Un total de 1300 millones en 135 municipios, sin mezquindades políticas, la derivación de cuanto iba a cada municipio era cuantos se habían registrado en el catálogo turístico y cultural, una herramienta que también diseñó este gobierno destinada al turismo”.

“La eximición de impuestos genera un gran alivio que tiene que ver no solo el servicio de alojamientos, en cines, en discotecas, en gimnasios, en parques temáticos y también en guardería. Esto ha sido fruto del debate que se da en esta Cámara. Esto solamente representa para el sector 557 millones de pesos que sumado al Fondo de reactivación política son 1800 millones que el Estado provincial, solamente con estas dos políticas van al turismo”, agregó.

Al finalizar, la legisladora remarcó que “estas políticas demuestran la inversión del Estado, así que les pido a la oposición que no nos vengan a decir que no nos interesa el Turismo, que no nos interesa la reactivación productiva, porque eso es lo que guía a este gobierno, este es un Estado que acompaña”.