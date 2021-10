Rodríguez Larreta en IDEA: “Gobernar es educar y generar trabajo de calidad en cada una de las regiones de nuestro país”

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó hoy de la edición 2021 del Coloquio de IDEA. Durante el evento, brindó un discurso frente a líderes empresarios de todo el país en el que destacó: “Sin educación no hay trabajo. Sin educación no hay libertad. Y sin libertad y sin trabajo no hay desarrollo”, citando a Juan Bautista Alberdi: “dijo que gobernar es poblar. Creo que hoy gobernar es educar.” Y en referencia a la importancia del desarrollo productivo agregó: “gobernar también es generar trabajo de calidad en cada una de las regiones de nuestro país para que las personas puedan elegir dónde quieren desarrollar su proyecto de vida.”