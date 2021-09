El Director General de Espacios Verdes y Control de Plagas lo expresó ya que se estudia sobre una bacteria en el espejo de agua para que no se pesque o ingresen animales; y que la época de poda pasó, no obstante, desde la municipalidad se sigue en algunos sectores solo como correctiva para que no dificulten servicios, como red eléctrica, o cámara de seguridad o cuando ingresan a algún techo de vecina