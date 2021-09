Nueve de Julio se clasificó en las tres categorías de hockey

Se están desarrollando en todo el ámbito de la Provincia las instancias previas a las finales de los Juegos Bonaerenses 2021, que como todos los años se disputan durante varios días en la ciudad de Mar del Plata.

En la Región IX, integrada por 12 distritos del oeste de la Provincia, se llevaron a cabo los partidos clasificatorios de Hockey de la Etapa Regional, en sus tres categorías, todos disputados en nuestra ciudad, con la participación de las selecciones locales integradas por jugadoras del Club Atlético y de San Martín y a pesar del nivel de las demás delegaciones, nuestros representantes ganaron en las tres categorías, como una evidencia del buen momento que atraviesa el hockey Nuevejuliense.

El martes, se jugó en cancha de San Martín: en Sub 14, 9 de Julio le ganó a Gral. Pinto 9 a 1, a C.Casares 2 a 0 y empató sin tantos con Junín, al que se impuso en los penales 3 a 2; en Sub 16, el equipo local venció a C.Casares 2 a 0, a Lincoln 7 a 0 y empató con Junín 1 a 1, imponiéndose 3 a 2 por penales, Y el miércoles, en cancha del Club Atlético, en Sub 18, 9 de Julio venció a Lincoln 3 a 0, a Gral. Arenales 20 a 0 y a Junín 1 a 0.

Los equipos formaron: en Sub 14: Maite Orue, Lara Sainz, Martina Maestrutti, Priscila Artola, Milagros Rayú, Delfina Pérez (San Martín), Lucía Piazza, Josefina Navello, Martina Sbezzo, Valentina Figueiras, Eugenia Vanina, Isabella Gaillard y Renata Lugones (Club Atlético). D.T. Coli Faure

En Sub 16: Julita Longarini, Martina Bertuia, Catalina Bracco, Belén Buffoni, Martina Delgado, Pilar Fantini, Pilar Hurtado (Club Atlético), Emma Sainz, Ana Inés Pancotti y Florencia Rayú (San Martín). Sustitutas: Jazmín Tello (Club Atlético), Valentina Dellapenna y Martina Figueroa (San Martín). D.T. Sebastián Del Valle.