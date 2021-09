Juntos gana en casi todas las jurisdicciones de la provincia

A media que se conocen resultados electorales se observa un triunfo de Juntos en todo el país.

En tanto, desde el gobierno quien hizo referencia a la derrota fue el propio presidente.

Alberto Fernández, fue el único orador en el búnker del Frente de Todos, señalando que “Hay una demanda que no hemos satisfecho y que a partir de mañana vamos a resolver”, dijo.

“Valoramos la importancia de la democracia. Hoy el pueblo se expresó en una situación muy especial, en una pandemia que nos complica la vida. Pudimos llevar adelante esta elección, tomarnos un mes más y en ese mes tuvimos la oportunidad de vacunar a 12 millones de personas más y llegar a esta etapa con menos riesgo de contagios”, señaló el jefe de Estado.

En esta línea, expresó: “Con todos los que estamos aquí, hicimos un enorme esfuerzo y evidentemente algo no hemos hecho bien. Todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente y escuchamos con mucha atención. Cometimos errores y de los errores aprendemos. Hay una demanda que no hemos satisfecho y que a partir de mañana vamos a resolver”.

“Todos los que estamos aquí solo queremos la felicidad de nuestro pueblo. Ha sido insuficiente. Quiero decirles que esta enorme encuesta que son las PASO, para nosotros son un dato que vamos a considerar y que, a partir de mañana, vamos a trabajar para que cuando llegue noviembre los argentinos y argentinas nos acompañen. Seguimos convencidos que estamos frente a dos modelos de país, uno que incluye y otro que deja gente al costado”, agregó Alberto.

Asimismo, le pidió “a cada compañero y compañera militante, mañana mismo vayan a hablar con los vecinos. No pierdan ni un día. Tenemos que ganar la elección. Tenemos un compromiso con el país, porque el país necesita no volver atrás. Necesitamos avanzar con más justicia social, más educación y salud pública. Eso es lo que me trajo hasta la Casa de Gobierno”.

Por último, aseveró: “Hay reclamos por errores que no pueden volver a cometerse. Pongámonos un solo objetivo: vamos a corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se ha hecho. Hay un país por construir. A cada argentino y argentina quiero pedirles que tengo por delante dos años de gobierno, no voy a bajar los brazos. Felicito a quienes han tenido mejor resultado que nosotros. En noviembre vamos a cambiar esta historia”.