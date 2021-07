A Luis Sandrini se lo sigue recordando como gran comediante

Cuando me anunciaron su presencia salí a ver quien era y me encontré con Luisito, que venía muy compuesto, de galerita y bastón. Nos saludamos y me entregó la carta. En ella su padre me decía que el portador, su hijo, quería ser artista. Yo lo miré.

—¿Así que usted quiere ser artista? —le pregunté.

—Sí, señor Raynaldi —me respondió.

—¿Y qué le gustaría ser?

—Galán, actor —me contestó. Lo miré fijamente, era alto y flaco, su pinta no lo ayudaba mucho como para ser galán. Pero tenía algo en la mirada que me ganó por completo. No poseía ese desenfado propio del audaz o del atrevido; demostraba, sin embargo, mucha decisión, pero también humildad. Bueno, me dije, por lo menos no es engreído. Y eso me decidió a tomarlo.