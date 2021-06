El Gobierno propuso que los alumnos no repitan el año

El Gobierno Nacional planteó en el Consejo Federal de Educación volver a suspender la repitencia en el ciclo lectivo 2021 en el marco de la “excepcionalidad” de la crisis sanitaria y extender así “el concepto de unidad pedagógica” en los ciclos lectivos que se vean afectados por la pandemia.

La iniciativa ya cuenta con la resistencia de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó el planteo porque una decisión así “desalentaría” a los alumnos a estudiar. Y de ministros de Educación de otras provincias.

Al respecto, el ministro de Educación Nacional Nicolás Trotta, explicó que se busca que los alumnos que no pueden aprender por las dificultades que impone la pandemia no se queden en el camino, por lo que se intentará acompañarlos bajo la figura de “promoción acompañada”.

“Queremos extender el concepto de unidad pedagógica, donde haya un encuentro en pequeños grupos entre la maestra, el profesor y los estudiantes que tengan la figura de promoción acompañada”, explicó en declaraciones televisivas.

Y se preguntó: “¿Qué estamos planteando nosotros en la excepcionalidad de la pandemia? Los aprendizajes que quedaron pendientes hay que reorganizarlos con la propuesta de este año. Intensificar los aprendizajes no se traduce en ver lo mismo más rápido, es una propuesta pedagógica distinta, que tiene que garantizar esos aprendizajes con una propuesta distinta en cuanto a los contenidos”.

En tanto, desde la Ciudad de Buenos Aires ya cuestionaron la propuesta. La ministra Soledad Acuña sostuvo que avanzar en ese sentido desalentaría a los alumnos a estudiar y planteó que a diferencia de 2020 este año la pandemia permitió, sobre todo en su distrito, mayor presencialidad en las escuelas y la única excepción fue la semana de confinamiento estricto.

La ministra porteña expresó que la unidad pedagógica hasta 2022 significaría “decir que de vuelta pasan todos, que nadie repite, que no importa si aprendieron o no aprendieron”. Además hizo hincapié en que “se puede tomar una medida de esa excepcionalidad un año donde tuvimos una excepcionalidad, pero un año y medio después no podemos estar hablando de lo mismo. Y significa que vamos a engañar a los chicos diciéndoles que pueden hacer algo que no aprendieron”.