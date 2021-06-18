Cumple 80 aniversario el Club San Martín de Nueve de Julio

‘EN EL AÑO 1941 UN GRUPO DE AMIGOS CONSIDERARON QUE YA ERA HORA DE FUNDAR UN CLUB, SE JUNTARON Y ASI FUE QUE LE PUSIESRON LOS COLORES DEL CIELO CELESTE Y BLANCO’, con esta primera frase e, presidente del Clun San Martín, Guillermo Guaragna, leía un mensaje institucionl escrito por otro ferviente sanmartiniano, unido desde la sangre, Daniel Guaragnna.
‘DESDE ESE AÑO MUCHAS COSAS FUERON PASANDO. ARRANCO COMO SIEMPRE CON LA PASION DEL FUTBOL Y MUCHOS LOGROS SE OBTUBIERON, TAMBIEN SE HICIERON CAMPEONATOS DE AJEDREZ Y PELOTA PALETA, EL CLUB ORGANIZO CARRERAS DE AUTOS PARA COCHES DE LA FUERZA LIMITADA, ASI SE LLAMBA EN ESA EPOCA, SE ORGANIZARON ESPECTACULOS DE BOXEO, COMO VERAN YA DESDE ESA EPOCA LA INSTITUCION TENIA UN MONTON DE GENTE DE DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIDAS’.
‘LA CANCHA DE FUTBOL ESTABA EN LA CALLE RIO PARANA, AHÍ EL CLUB TUBO UN MONTON DE LOGROS DEPORTIVOS, LUEGO NOS PUSIMOS LOS PANTALONES LARGOS Y NOS MUDAMOS AL HERMOSO COMPLEJO QUE HOY TODOS DISFRUTAMOS.
‘A PARTIR DE AHÍ SE FUE AGREGANDO Y SUMANDO MUCHA GENTE QUE QUERIA OTRAS DISCIPLINAS EN EL CLUB, COMO POR EJEMPLO EL TENIS. EL 29 DE JULIO DE 1989 A LAS 14.30 HS SE INAGURARON LAS DOS PRIMERAS CANCHAS DE POLVO DE LADRILLO DENOMINADAS CANCHA 1 Y 2, EL PARTIDO INAUGURAL FUE DISPUTADO POR IMPORTANTES TENISTAS LOCALES.
‘EN EL AÑO 1993 ESAS DOS CANCHAS SE ULIMINARON Y A PARTIR DE AHÍ EL TENIS NUNCA DEJO DE CRECER. HOY NOS ENCONTRAMOS INAGURANDO LA ILUMINACION DE LA CANCHA N°6, QUDANDO ASI ILUMINADAS TODAS LAS CANCHAS. FUE IMPORTANTE QUE TODA ES MASA SOCIETARIA QUE LE GUSTA ESTE DEPORTE SE PUSIERA A TRABAJAR EN LAS DISTINTAS SUB COMISONES DE TENIS QUE HUBO, QUE ESTAN DANDO TODOS ESTOS FRUTOS.
‘PERO SIGUIENDO CON UN POCO DE HISTORIA EL CLUB CONSTRUYO UN COMPLEJO DE MUCHA IMPORTANCIA , SE REALIZO UNA ESPECTACULAR CANCHA DE FUTBOL CON TODA LA TRIBUNA DE CEMENTO , Y CABINAS PARA EL PERIODISMO, VARIAS CANCHAS AUXILIARES PARA LAS DIVISIONES INFERIORES Y TENEMOS UNA ESCUELA DE FUTBOL DE MAS DE 500 ALUMNOS, QUE TODOS LOS DIAS LE ESTAN DANDO VIDA A LA INSTITUCION, TAMBIEN SE PRACTICA VOLEY, PATIN ARTISTICO, JUDO, BOCHAS QUE EN SU MOMENTO DE CONSTRUYERON DOS CANCHAS DE TIERRA, LUEGO CON EL APORTE DE VARIOS SOCIOS Y EL CLUB , SE REALIZO UNA MAS MODERNA SINTETICA, QUE TODO ESO SIGUE EN LA ACTULIDAD’.
‘EN LOS ULTIMOS AÑOS CON EL EFUERZO DE LA SUBCOMISION DE HOCKEY CONJUNTO CON LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB SE REALIZO LA CANCHA DE CESPED SINTETICO, SIENDO UNA DE LAS MAS MODERNA DE LA ZONA, ACTIVIDAD QUE TIENE UNA GRAN AFLUENCIA DE JUGADORES LOCALES Y ZONALES’.
‘EL CLUB NO SOLO FUE DEPORTIVO SINO TAMBIEN SOCIAL, SE TRAJERON ESPECTACULOS MUSICALES A NIVEL INTERNACIONAL COMO FUERON EL SWOW DEL PUMA JOSE LUIS RODRIGUEZ, PAZ MARTINEZ, JEAN FRANCO PAGLIARO, GRUPO DUODENO, ECT. ESOS EVENTOS FUERON RECIBIDOS DE BUEN AGRADO POR NUESTRA CIUDAD’.
‘OJALA LOS FUNDADORES QUE PENSARON NUESTRA ISNTITUCION ESTEN ORGULLOSOS DE LO QUE SE HA LOGRADO, QUE LA MAYORIA POR NO DECIR TODOS YA NO ESTAN ENTRE NOSOTROS’.
‘SIGAMOS ADELANTE FAMILIA SANMARTINIA, Y DEJENME RECORDAR COMO ME SALGA EL FAMOSO GRITO GUERRERO QUE ESCUCHE DESDE CHIQUITO EN NUESTRO CLUB: ‘ALABI ALABA ALARIMBOMBA SAN MARTIN RA RA RA.’ Por Daniel Guaragna