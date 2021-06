Reclamo salarial en la Clinica del Oeste de Pehuajó

El conflicto por la falta de pago se incrementa y los trabajadores dijieron que si no se resuelve van al paro

«Todavía no nos pagarón, el sueldo que nos deben es del mes de Mayo» declaró Florencia, una de las trabajadoras del instituto privado aun diario de esa ciudad.

Algunos de los trabajadores de la clinica pehuajense se encuentran bajo el Programa de Recuperación Productiva, que es una herramienta para sostener el empleo en sectores con dificultades ecónomicas. El REPRO, consiste en asignar una suma de dinero invidual y fija que se pagará a los trabajadores y las trabajadoras. Este mes algunos de los trabajadores de la salud, no lo cobrarón.

Reclamo

«Nos deben el mes de Mayo» sostuvo Florencia, y agregó » el trabajo en la clinica no bajo, al contrario, por eso queremos hacer visible lo que estamos pasando»

Paro de actividades

Si bien todavía no se confirmó nada, los trabajadores de la salud estan amenazan con a ir a un paro total de actividades si la situación no cambia y la empresa no escucha el reclamo. Además ya realizarón una presentación ante el Ministerio de Trabajo.