Desde el Comité de Crisis en Salud nuevejuliense se adelantó que más del 90% de los anotados de los pueblos están vacunados

El Comité de Crisis en Salud de Nueve de Julio ofreció este mediodía una nueva conferencia de prensa

para delinear la situación epidemiológica del distrito en el contexto de la pandemia de Coronavirus, la

que ha mostrado una evolución favorable en cuanto a la cantidad de casos semanales.

En primera instancia, la Dra. Yanika Bollo, integrante del equipo de Salud de la Municipalidad de Nueve

de Julio, señaló que si bien, efectivamente, los contagios han disminuido en la presente semana, con un

total de 223 casos; contra 372 de la semana anterior; “resulta muy importante no confiarse y seguir

cuidándonos para que la situación mejore más aún”.

En tanto, al referirse a la situación de las localidades del interior del distrito, señaló que también se ha

registrado una disminución de casos, con 10 pacientes positivos en Quiroga; 24 en Dudignac, 3 en

Naón, 7 en La Niña, 7 Patricios, 2 en Morea y 2 en 12 de Octubre; mientras que en las restantes

comunidades no se registran casos activos.

Posteriormente, en representación de Clínica Independencia, el Dr. Raúl Zapata, señaló que en el

establecimiento la situación ha sido más tranquila en la presente semana, en lo que refiere a consultas e

internación, no obstante que se registran dos pacientes internados en terapia intensiva, y con

respiración asistida.

“Si bien la situación es mejor que en semanas anteriores, no debemos abandonar de ninguna manera la

lucha y la precaución, en un momento donde sigue imponiéndose la necesidad de mantener el

esfuerzo”, remarcó.

Posteriormente, el Dr. José María Mignes, director médico del Hospital Julio de Vedia, expresó que si

bien se ha registrado una disminución de las consultas e hisopados; “todavía no se ha relajado la

internación, presentándose la terapia intensiva de Covid completa, lo que obligó a abrir la segunda sala;

a la vez que también estaba completa la sala común de Covid”.

“Tenemos cuatro pacientes complicados como consecuencia del ciclo del virus, que lleva varios días,

fundamentalmente en pacientes jóvenes”, agregó; remarcando por ello que es imprescindible “seguir

cuidándonos para que los resultados se vean en 15 o 20 días”.

Finalmente, en lo que refiere a la campaña de vacunación, destacó que se han logrado importantes

avances en esta semana, “con más de 17 mil vecinos que recibieron el primer componente, y un gran

avance en la vacunación de docentes y personal de salud”; y aseguró que los porcentajes de vecinos

vacunados en la planta urbana y las localidades del interior del partido “son similares e importantes, por

lo que deberá evaluarse exhaustivamente la necesidad o no de trasladar las postas al interior, no

obstante que estamos evaluando la vacunación de pacientes postrados y con imposibilidad de

movilizarse en estas comunidades del partido”.

Sobre este aspecto, no obstante, la Dra. Bollo remarcó que también se presentan casos de vecinos del

interior que directamente no se inscriben en la campaña, “porque luego no pueden movilizarse al no

poder, por ejemplo, afrontar los costos de un traslado en remis”; y consideró “trascendental” la

vacunación con ambos componentes a las personas postradas.