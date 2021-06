Reunión entre el Intendente Zurro y directivos y colaboradores de la Asociación Deporte Motor

Con la intención de realizar carreras en las instalaciones del predio «La pastora», se llevó adelante una reunión clave entre en la sala de situaciones de la Municipalidad de Pehuajó. Donde estuvieron presentes integrantes de la comision directiva y colaboradores de la Asociación Deporte Motor con el Intendente Municipal.

Se esta analizando la posbilidad de volver a los eventos sin el ingreso al publico en el termino de 30 o 40 días, según Soledad Recalde, Secretaria de la Asociación Deporte Motor «el intendente Municipal, nos recibió muy bien el objetivo principal fue tratar lo principal, que es la continuidad del campeonato de las CRAS, que comenzó hace aproximadamente un mes en C. Suarez y no tenía fecha definida en ningún otro circuito. En este caso, considerando que en la última conferencia de prensa se habilitó la actividad sin público, nosotros pedimos una audiencia que de inmediato gentilmente nos dio. Nos dio el Ok para que en el mes de julio, estamos viendo si es el 4 o el 11 de julio, se pueda correr el campeonato de las CRAS. Es un campeonato acotado por la pandemia, pero bueno queríamos continuarlo. Este grupo quiere continuarlo y si dios quiere y las condiciones lo permiten lo vamos a hacer en la ciudad de Pehuajó, en el predio de la pastora, circuito Carlos Siko Gardes”.

Pista de karting

Según fuentes oficiales del gobierno municipal, en las proximas semanas se llevaran nuevas reuniones entre la Asociación Deporte Motor y el Intendente para construir una nueva pista de karting en el predio «La Pastora», en tal sentido se iniciaran trabajos dentro del marco post-pandemia como lo llama el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, en referencia a la continuadad de obras dentro de la ciudad.