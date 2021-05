El intendente de Pehuajó anunció eximición de tasas para el 91% a los comercios de ese distrito

Mediante una conferencia de prensa desarrollada este domingo en la Sala de Situación de la Municipalidad de Pehuajó, el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro anunció junto a parte de su gabinete beneficios impositivos que alcanzarán al 91.67 % del comercio del distrito pehuajense. Se trata de eximiciones de tasas con un impacto para el Municipios de unos 17 millones de pesos a favor de 1.332 comercios locales.

Además, se informó que las clases serán no presenciales, con excepción de la educación especial. En cuanto a los jardines maternales, que por el momento deberán seguir cerrados, serán convocados en los próximos días para coordinar un apoyo similar al destinado semanas pasadas a los gimnasios por parte de la Municipalidad.

MEDIDAS ECONÓMICAS A FAVOR DEL COMERCIO

Puntualmente el detalle de las medidas económicas para los comercios son las siguientes:

1) EXIMICIÓN DEL 100% DE LA CUOTA 2021 DE LA TASA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2) EXIMICIÓN DEL 100% DE LAS CUOTAS 3, 4 Y 5 DE LA TASA DE OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS. (Cuotas con vencimientos en junio, agosto y octubre)

3) EXIMICIÓN DEL 100% DE LAS CUOTAS 3, 4 Y 5 DE LA TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA TODOS AQUELLOS COMERCIOS CUYA FACTURACIÓN DURANTE EL AÑO 2020 SEA INFERIOR A $10.000.000. (Cuotas con vencimiento en junio, agosto y octubre).

5) EXIMICIÓN DEL 100% TASA DE HABILITACIÓN PARA NUEVAS HABILITACIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

6) EXTENDER HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, LAS HABILITACIONES PROVISORIAS QUE SE ENCUENTRAS VIGENTES.

Estas medidas fueron anunciadas durante la conferencia por Cecilia Oroz, Secretaria de Hacienda, quien indicó que todos los comercios deberán continuar cumpliendo con las declaraciones juradas dispuestas en la ordenanza fiscal/impositiva, de acuerdo a las fechas previstas.

ACTIVIDADES PERMITIDAS

Por su parte, la Secretaria de Gobierno Rosa Ron brindó la lista de los comercios que pueden funcionar y de las actividades que tienen el permiso para realizarse:

Vigencia: Desde 31 de mayo por 14 días. 5 y 6 de junio restricciones.

La Municipalidad de Pehuajó retoma las actividades.

CAPS y Circuitos de trabajadoras Sociales retoman sus actividades.

ACTIVIDADES PERMITIDAS EN FASE 2

1. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, a niñas o a adolescentes.

2. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.

3. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos. Sistema de módulos alimentarios / viandas.

4. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.

5. Personal auxiliar de casas particulares.

6. Personal afectado a la obra pública, privada, servicios y tareas de seguridad en demoliciones.

7. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, de alimentos, higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.

8. Actividades vinculadas a la cadena de valor e insumos de la industria de la alimentación; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.

9. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca.

10. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil; servicios digitales y las actividades de mantenimiento de servidores.

11. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

12. Remises, transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles.

13. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.

14. Servicios de lavandería.

15. Servicios postales y de distribución de paquetería.

16. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.

17. Guardias mínimas que aseguren transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

18. Industrias que realicen producción, procesos continuos.

19. Hoteles para personal esencial.

20. Garajes y estacionamientos.

21. Ventas de insumos y materiales de construcción provistos por corralones.

22. Fábrica de productos de madera.

23. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.

24. Circulación de personas con discapacidad y trastornos del espectro autista.

25. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y trastornos del espectro autista.

26. Actividad bancaria con atención al público y sistema de turnos.

27. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas y bicicletas exclusivamente para transporte público, organismos públicos, vehículos de las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.

28. Ventas de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, retiro en puerta o delivery.

29. Venta y reparación de neumáticos exclusivamente para transporte público, organismos públicos, vehículos de las fuerzas de seguridad y FFAA, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.

30. Atención médica, odontológica y psicológica programada con sistema de turno previo.

31. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

32. Ópticas con sistema de turno previo.

33. Actividad económica desarrollada en parques industriales.

34. Mutuales y cooperativas de crédito.

35. Actividad notarial.

36. Compañías aseguradoras.

37. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.

38. Agencias de juego oficiales.

39. Servicio de mudanzas.

40. Servicios inmobiliarios y martilleros.

41. Servicios jurídicos.

42. Servicios de contaduría.

43. Servicios de arquitectura e ingeniería.

44. Servicios de kinesiología, nutricionista, fonoaudiología, terapista ocupacional, psicología

45. Servicio de kinesiología en medio acuático.

46. Peluquerías y estéticas.

47. Gestorías.

48. Lavadero de autos.

49. Actividades deportivas individuales o grupales al aire libre en instituciones deportivas púbicas o privadas. Hasta 10 personas. Sin público, ni expendio.

50. Actividades deportivas colectivas al aire libre o espacios abiertos hasta 10 personas.

51. Actividad hípica en Hipódromos y Agencias Hípicas.

52. Competencias automovilísticas.

56. Competencias de Motociclismo.

54. Gimnasios al aire libre.

55. Producción y/o grabación para transmisión por medios digitales, plataformas web.

56. Visitas familiares a cementerio.

57. Restaurantes, bares, confiterías, heladerías al aire libre. Hasta 20hs.

58. Caminatas, ciclismo individual o con el grupo conviviente, respetando protocolo vigente, y en los lugares aquí indicados:

Quinta los Amigos, Parque General San Martin, Accesos y caminos vecinales por ejemplo acceso al Aeródromo local.

59. Mercados y ferias de artesanía o alimentos en espacios abiertos

60. Ingreso individual a lugares de culto sin celebraciones.

61. Celebración religiosas al aire libre (hasta 10 personas)

62. Turismo y afines.

63. Juegos oficiales on line sin ingreso al local.

64. Shop de estaciones de servicios en ruta, sólo venta con retiro hasta 22 hs.

65. Shop de estaciones de servicios en zona urbana, sólo venta con retiro hasta 19 hs.

Clases no presenciales con excepción de educación especial. Según DNU 287/2021

66. Locales de comidas preparadas, rotiserías con retiro en puerta y través de servicio de reparto a domicilio.

67. Venta al por menor de productos textiles, pendas de vestir, calzado y juguetes. Con retiro y delivery

68. Venta al por menor de otros rubros. Con retiro en puerta y delivery.

69. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, con retiro en puerta y delivery.

70. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas. Retiro en puerta y a través de plataforma de comercio electrónico, venta telefónica, entrega a domicilio.

RESTRICCION HORARIA ACTIVIDAD COMERCIAL EN GRAL: 19.00 a 06.00 hs

RESTRICCION HORARIA BARES RESTAURANTES VENTA DE COMIDAS ELABORADAS HELADERIAS: 20.00 a 06.00 hs. DELIVERY HASTA LAS 23 HS.

RESTRICCION HORARIA CIRCULACION: 20.00 a 06.00 hs.

Pablo Zurro

Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes (periodismo), por venir un domingo. Toda la gente del Partido de Pehuajó tiene que estar tranquila de lo que estamos haciendo. Tenemos un muy buen número de vacunados. Como ustedes vieron, y se ha comunicado oportunamente, Pehuajó está en fase 2 porque cumplió una de las dos variantes que existen para determinar la baja de fase, que es haber sobrepasado los 500 contagios en 14 días. Si bien tuvimos un momento complejo en la ocupación de camas comunes de covid, llegando al 98% de ocupación, la realidad de hoy es que hemos mejorado. También hemos incorporado más camas, en un trabajo de logística muy importante. Tenemos proyectada otra alternativa, en el caso de que la situación lo exija que es volver a preparar la casa del niño como lugar de internación para pacientes leves. Incluso tenemos pensado otros lugares, Por eso quiero transmitir tranquilidad a todos los pehuajenses. Quiero volver a agradecer al personal de salud, que están haciendo un destacable y enorme trabajo. La verdad que cuando uno comparte momentos con ellos y ve lo que sufren cuando fallece una persona, porque tenemos 80 fallecidos. Uno entiende lo que les pasa, porque la saturación, el cansancio, el estrés que se vive en este trabajo es muy complejo. Tenemos un sistema de trabajo excelente en el vacunatorio y estamos desarrollando una actividad extraordinaria. Paso muchas horas en el vacunatorio, ya sea para ayudar, acompañar o resolver cuestiones que me competen, y haré todo lo que esté a mi alcance porque es un lugar clave. Durante la semana voy a continuar recibiendo y convocando a diferentes entidades del Partido. Desde la cámara de comercio, hasta entidades intermedias, clubes, cleros, iglésias pastores, etc. Lo que sí, no me pidan que sea todo en un solo día, porque sigo con otras obligaciones.

Por otro lado no quiero dejar pasar un mensaje de una señora, que no viene al caso el nombre, pero lo digo bien, en el buen sentido. Ella dijo -Zurro en vez de ocuparte de las obras, ocúpate del covid- a esa señora, con muchísimo respeto le pido que reflexione, creo que ya lo he dicho muchas veces y se refleja en el trabajo que mostramos todos los días. Primero está la salud, luego el comercio, luego las obras, y fundamentalmente no tener a una persona en situación de calle. Esas son las premisas que tenemos en nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué?, Simple, si solo me ocupara del covid, que me ocupo, me preocupo y me ocupo. ¿Qué sería del post covid? ¿Que sería si no seguimos proyectando la ciudad que soñamos? ¿Qué sería si no gestionaríamos viviendas, pavimento, o cualquier tipo de obras para el futuro de Pehuajó? Nosotros pensamos y actuamos en el presente y en el futuro. Hay que pensar y actuar en función de lo que viene. Siempre pensando en el futuro.

——————–

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA

Secretario de Salud José M. Picheto

Hoy Pehuajó tiene un total de casos activos 252 pacientes de los cuales en este momento tenemos aproximadamente 40 pacientes internados en el área e Covid del Hospital, hay 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos de los cuales 4 pacientes son pacientes con covid y 2 pacientes no covid, de los cuales 3 pacientes con asistencia respiratoria mecánica y el resto están en la unidad de cuidados intensivos, sin la colocación de ningún ventilador mecánico.

Llevamos la suma de 80 fallecidos, venimos desde hace bastante tiempo con una tasa de mortalidad en la media de toda la Argentina y del mundo, 2.4 para Pehuajó, para una tasa de 2.5 en general.

SISTEMA SANITARIO

El personal de salud está trabajando de manera desmedida, con muchísima gente que está enferma, lamentablemente tenemos personal de enfermería, personal médico, mucamas, personal general de todo el sistema sanitario no solamente de Pehuajó sino también de todo el partido. Gracias a Dios todos están vacunados, por lo tanto en general no hemos tenido que internar a ninguno del personal de salud.

Estamos trabajando algún foco con respecto al Hogar Inschauspe, un foco que está siendo controlado trabajando muy bien con los profesionales del lugar. Está siendo utilizado como lugar de contención del Hospital Arámburu, para aquellos pacientes que tienen covid pero se encuentran en la etapa plena de recuperación.

VACUNACIÓN

Con respecto a a la cantidad de gente que está vacunada, y la cantidad de gente inscripta, como todos ustedes saben, hemos hablado varias veces, la cantidad de la población objetivo que teníamos planeado desde la provincia de Bs As, el partido de Pehuajó son 13271 personas, eso comprendía a la población básicamente de riesgo, es decir mayores de 60 años de edad, pacientes entre 18 y 59 años de edad con patologías comorbidas como así también aquel personal esencial, fuerzas de seguridad, etc. Como decía Pablo empezamos a trabajar muchísimo con el tema de puerta a puerta para que se puedan anotar todos los pehuajenses y en este momento 20256 personas son las que están inscriptas hasta el día de la fecha, cualquiera puede verificarlo en la página del ministerio de la provincia y lo pueden observar. Todos los datos que nosotros decimos tienen la suficiente argumentación para que cualquier ciudadano pueda ingresar a la página del Ministerio de Salud y puede tomar los datos de allí.

Hemos recibido entre el fin de semana pasado y hemos aplicado ahora 2 mil vacunas, de las cuales 400 eran de segunda dosis y 1600 eran de primer dosis que estamos atravesando ese período de vacunación en este momento.

Ya tenemos asignado para el día miércoles jueves y viernes aproximadamente 2000 o 2400 dosis más, no digo exactamente porque se está cargando en este momento la cantidad de personas que se van a vacunar el día viernes, pero probablemente haya 2400 dosis más, lo que habla de que en Pehuajó en el transcurso de una semana aproximadamente, va a haber más de 4 mil dosis que vamos a aplicar en el vacunatorio en el SUM Municipal. Con esos números para hablar exactamente con precisión, podríamos para el día viernes, llegar a la totalidad de 16350 vacunas de las cuales se van a aplicar entre primera dosis 13283 dosis. Este dato es un dato muy importante porque si nosotros logramos aplicar todas las vacunas como pensamos, y seguramente lo vamos a hacer para el día viernes Pehuajó tendría prácticamente la totalidad de la población objetivo vacunado, y eso no es un dato menor. Va a empezar a haber muchos ciudadanos que les va a llegar la vacuna a gente más joven, entre los 18 y 59 años de edad. Ustedes saben que para inscribirse había que aclarar si el paciente tenía o no patologías comorbidas o patología concominante, lo que pedimos a la gente por supuesto es seriedad y responsabilidad a la hora de anotarse porque se empezaron a detectar algunos casos de gente que se anotó que dice ser diabética, que dice ser x y que después cuando tiene que llegar al prevacunacional donde se interroga a las personas, esa persona en realidad no es diabética y eso es la utilización de una vacuna que tienen prioridad personas con factores de riesgo. En el vacunatorio se toma una declaración jurada.

También vamos a seguir vacunando a personas que no tienen factores de riesgo porque el objetivo básico es a toda la población mayores de 18 años, en principio y el un futuro seguro también a menores.

Poder completar el primer paso de poder vacunar a la población de riesgo es para nosotros algo fundamental, no obstante no nos vamos a detener acá vamos a seguir insistiendo que la gente se siga inscribiendo, vamos a redoblar esfuerzos y vamos a ir a la casa de cada uno de todos los pehuajenses para poder fortalecer ese sistema y si hay alguien que no se vacunó se pueda vacunar.

Una de las cosas que pasan es que hay gente que no se ha vacunado debido a diferentes dificultades, por ejemplo primero algunos efectos adversos de la vacuna que al principio aparecían como causa para no vacunarse y hoy ya no son tal, segundo a que las personas han tenido otro tipo de vacunación, por ejemplo la vacunación antigripal y en tercer lugar porque tenemos mucha gente aislada, Pehuajó tiene más de mil personas aisladas. Para dejar claro a la gente toda aquella persona que no pueda vacunarse por contacto estrecho deberá pasar 14 días antes de poder vacunarse y las que presentan sintomatología 15 días para poder vacunarse. Y quienes hayan sido vacunados con otra vacuna como la antigripal es de 15 días para poder vacunarse. Lo que le decimos a esa gente es que nos llamen y los anotamos y cuando terminamos de vacunar a ese grupo dejamos un día para poder vacunar a esa gente que no se pudo vacunar.

La idea es que todos los pehuajenses nos podamos vacunar. El día miércoles vamos a tener 800 personas para vacunar, el día jueves también y el día viernes seguramente también. Siempre se vacuna a la gente que está en la turnera del Ministerio de Salud de la Provincia sin excepciones.

Todas las actividades habilitadas deben llevarse a cabo en el marco de los protocolos vigentes y acatando todas las recomendaciones sanitarias correspondientes.