Walter Torchio: “Estoy triste y angustiado”

El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, les habló cn el corazón esta mañana a los vecnos de ese disrito al señalarles que “Estoy triste y angustiado” cuando les informó que hay ahora, 453 casos actuales de coronavirus.

“Estas situaciones me entristecen y angustian y por eso viendo lo que pasó, la terapia intensiva saturada, sin sobrante de personal y el que hay está haciendo un gran trabajo”, dijo el Jefe Comunal antes de describir la situación epidemiológica del día.

Walter Torchio describió que de ese total, 332 son activos por resultados de hisopados, 121 por nexo clínico epidemiológico, siendo 2013 los recuperados: 1.618 tras tratamiento por informe de hisopados y 395 recuperados por informe epidemiológico. Los hisopados negativos son 2.989 y los fallecidos 54.

“Entiendo la situación de aquel que quiere abrir su negocio algunas horas más o aquel que quiere tener los clientes dentro de su negocio, pero nos falta día y medio hábil para llegar al 30 y mientras siga la movilización no esencial ello en nada nos ayudamos”, resaltó pensando en el nuevo anuncio que dará el Presidente al cumplirse los nueve días de aislamientos en el inicio del fin de semana.

Mientras tanto, “hoy llegaron dosis y se estará vacunando el fin de semana con Astrazeneca y la semana próxima habrá más vacunas de primera dosis”, apuntó y siguió diciendo que “ustedes tienen claro que no estamos en contra de los comercios porque hasta abril las actividades eran hasta las 02 de la madrugada y el 99% de las mismas en pleno funcionamiento”; pero, “no somos autónomos y tenemos que respetar medidas de nación y provincia, que además se ajustan al nivel de contagio y cantidad de camas disponible. A más contagios más necesidades sanitarias y menos horas de circulación y actividades funcionando, pero la cantidad de vecinos infectados no dependen del gobierno nacional, provincial o municipal, si no de nosotros los vecinos y de nuestro comportamiento. Por ello hasta abril podíamos hacer casi todo y hoy no”.

Asimismo sumó que “los esfuerzos sin cuidados no tienen sentido. Hoy estamos haciendo todos un gran esfuerzo que tiene que valer la pena y tenemos que comenzar a bajar los casos”.

Por último, contó que se habilitó una terapia intermedia que permitió salir adelante pero también advirtió que “si deberían internarse a la vez todas las personas contagiadas no tendríamos camas disponibles, no alcanzarían las camas de todo el hospital” y, “alrededor de Casares las terapias intensivas están colapsada también”; por eso, “entiendo al comercio pero necesito que entiendan al sistema de salud y a las personas que pueden llegar a terapia. Este debe ser un esfuerzo solidario, comunitario entre todos. Sin enojarnos con nadie, pero pidiendo la mayor responsabilidad a todos”.