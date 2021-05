La Senadora Beccar Varela presentó un proyecto de declaración en el que expresa preocupación por las intervenciones en el mercado del trigo

La Senadora provincial Felicitas Beccar Varela (Buenos Aires – Juntos por el Cambio) presentó hoy un proyecto de declaración en el que expresa su profunda preocupación por la intervención en el mercado del trigo y por las presiones ejercidas sobre la cadena para lograr la “autorregulación con responsabilidad social” que derivaron en la limitación de facto de las exportaciones de trigo a través de acciones poco transparentes que dañan profundamente el normal funcionamiento del mercado del cereal y que producen una transferencia de recursos desde el productor a otros eslabones de la cadena.

“Resulta de extrema gravedad el reconocimiento, por parte de distintos actores privados y de la Secretaría de Comercio de la Nación, de la existencia de un sistema de “autorregulación con responsabilidad social” que en la práctica se tradujo en el cierre o limitación de facto de las exportaciones de trigo y en una cartelización que es no solo tolerada sino que es directamente sugerida desde los despachos oficiales”, dijo la senadora de la principal provincia exportadora de trigo del país, y añadió: “Muy por el contrario, la producción necesita estabilidad y reglas claras que generen confianza .“

“La Argentina ya vivió situaciones similares con consecuencias catastróficas para la producción: la superficie cultivada fue en 2014 la menor en 100 años”, recordó Beccar Varela, y agregó: “Además, al restringir la exportación de trigo, el país dejará de percibir divisas, como lo señala un reciente informe la Bolsa de Comercio de Rosario que pronostica una caída en la exportación de trigo de 4,7 millones de toneladas con respecto a la campaña 19-20, mientras que la producción fue solo 2,5 millones de toneladas inferior en dicho ciclo”.

“La inflación no se combate con falta de previsibilidad y de transparencia, ni con permanentes cambios en las reglas de juego e intervención a los mercados”, dijo Beccar Varela y agregó: “ya sabemos que el precio del trigo representa tan sólo entre un 10 y 12% sobre el precio final del pan; si realmente quieren defender la mesa de los argentinos, controlen la inflación con un plan serio y consistente”.

Acerca del trigo en la provincia de Buenos Aires

El trigo es un cultivo particularmente importante para la Provincia de Buenos Aires, no sólo por el volumen producido sino también por el desarrollo de la cadena de bienes y servicios asociada, los puestos de empleo que se generan y la actividad exportadora registrada en los puertos de Bahía Blanca y Quequén. Por citar un ejemplo, son más de 15.000 los establecimientos de productores agropecuarios que en la provincia se ven afectados por estas intervenciones. La limitación de exportaciones perjudica especialmente a todo el sur bonaerense, zona triguera por excelencia. Esto se debe a que la mayor demanda por el cereal en esa zona la ejerce la exportación toda vez que el mayor volumen de demanda molinera se encuentra en el norte de la Provincia.

Según datos oficiales, en 2020 la Provincia de Buenos Aires fue la principal provincia exportadora del país representando más de un tercio de las exportaciones totales por un monto de 9.650 millones de U$S. No solo es destacable la dinámica exportadora de la provincia y toda la actividad económica que ello conlleva, sino que el principal rubro de exportación bonaerense fueron los cereales, que junto a los subproductos de la soja, explicaron 1.151 millones de U$S.