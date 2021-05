“Siempre fuimos criteriosos con las medidas porque la realidad no es la misma en cada territorio”

Al inicio de la conferencia de prensa brindada esta tarde en el Palacio Municipal, el intendente Serenal sostuvo que Lincoln acompañará las medidas informadas por Nación y Provincia para los próximos 9 días “porque sabemos la situación epidemiológica que vive el país, la provincia y nuestro Distrito”. Y agregó: “Siempre he manifestado que debemos buscar el equilibrio entre la salud, lo económico y las libertades individuales y comerciales”.

En esa línea, el Jefe Comunal aclaró: “Estamos acompañando las medidas, pero siempre fuimos criteriosos a la hora de aplicarlas en territorio porque no en todos los Distritos es la misma realidad”.

Sobre ese punto sentenció: “Si hubiésemos implementado bien el sistema de vacunación, no hubiésemos especulado y no hubiésemos hecho política con esto, hoy la situación sería diferente. Hoy no tendríamos que estar hablando de una cuarentena nuevamente estricta”.