Primer día de paro de comercialización de carne

En Pehuajó un productor agropecuario hablo en el contexto del primer día del cese de las actividades propuestas de parte del sector agropecuario. Se trata de Juan Cozzarín, quien señaló que: «pensar que porque no dejes exportar esas vacas que se vendieron afuera vayan a mermar el precio en la Argentina no tiene ningun asidero» asímismo Andrea Perez, planteo durante la entrevista que cada vez que el Gobierno Nacional quizó intervenir en el mercado a lo largo de la historia argentina, el efecto que se espera no es el se optiene. Fue durante el dialo de un medio de esa localidad.

» Si vos cortas el eslabon del consumo le afecta al productor y su cadena productiva» agregró Cozzarín, y en otra de las intervenciones de parte de la periodista, Cozzarín destacó que «hace 12 años que no aumentamos el rodeo nacional en animales» y agregó » ahí tenes la explicación de porque crecío el precio de la carne»