Sigue abierta la inscripción para la competencia que une a los bonaerenses

Las direcciones de Deportes y Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio, recuerdan el lanzamiento de los Juegos Bonaerenses, 2021, evento que en este calendario llega a sus 30 años de trayectoria, siendo la competencia deportiva y cultural más importante del país en cuanto a la cantidad de personas que moviliza.

Tras la última Edición Virtual que contó con más de 20.000 participantes, este año el evento transitará desde la virtualidad hacia la presencialidad, para dar lugar a la Gran Final Provincial, siempre y cuando estén garantizadas las condiciones epidemiológicas.

Esta propuesta se adecua al escenario cambiante que presenta la situación sanitaria. En el caso de ser necesario, está prevista la descentralización de los escenarios finales para descomprimir esa etapa y celebrar los Juegos en circunstancias seguras para las y los participantes.

En la tarde del lunes, la Subsecretaría de Deportes de la Provincia organizó una reunión virtual operativa con las autoridades deportivas y culturales de los 135 municipios de la provincia –entre los que se encontraba Nueve de Julio-, y en la que se anunciaron los detalles de los próximos Juegos Bonaerenses.

CARACTERISTICAS

Este año, los bonaerenses podrán competir en diferentes categorías: Juveniles, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y la incorporación de la rama universitaria (cualquier alumno con certificado regular podrá inscribirse).

El Gobierno provincial busca de esta manera incluir a la mayoría de la población de la provincia de Buenos Aires en estos Juegos inspiracionales.

INSCRIPCIÓN

Los interesados ya podrán inscribirse a los Juegos Bonaerenses a través del sistema PLENUS, tanto por computadora como por celular.

Este sistema de inscripción se ha utilizado en pasadas ediciones de Juegos, y es una plataforma que resulta conocida para la comunidad deportiva de la provincia.

El inicio de las competencias, a través de la Etapa Local, está previsto para junio, mientras que en agosto se espera que se desarrollen las regionales para llegar así a la Final Provincial.

Entre las novedades, los interesados podrán inscribirse en Deportes presenciales (únicamente aquellos habilitados en el marco de las disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y Jefatura de Gabinete de Ministros) tales como el Ajedrez, Atletismo, Basquetbol 3×3, Beach Voley, Padel, Natación, Skate, Tenis, Automovilismo (karting), Golf, Remo, entre otros. En las disciplinas que se desarrollarán de manera estrictamente virtual en todas sus etapas se encuentran los Deportes Electrónicos (FIFA, League of Legends, Fortnite, etc.), Taekwondo, Judo, Dibujo, Malambo, entre otras; y las disciplinas virtuales que contarán con una Final presencial serán Gimnasia Artística, Patín Artístico, Freestyle, Stand Up, entre otras. Cabe aclarar que cada municipio también podrá presentar sus Selecciones municipales de Básquetbol, Futsal, Rugby, Hockey, Voleibol, y otros deportes de conjunto. Esta decisión tiene como objetivo disminuir el riesgo local simplificando la Etapa Municipal.