Las farmacias del distrito nuevejuliense no venden el test detección Covid-19

El presidente del Colegio del Farmacéuticos de Nueve de Julio, Edgardo Pérez, destacó que los test rápidos de venta para detectar el Covid-19 no se venden en las farmacias del distrito.

El profesional explicó que se decidió no hacerlo si están hubo autorizaciones para hacerlo, y que surgió por un permiso de importación que venció el 24 de abril pasado, no obstante, si bien hay un ofrecimiento pre-venta para hacerlo, los farmacéuticos decidimos no comercializarlo. Es un test por hisopado corto que no va por el circuito de control desde el Comité de Crisis, ya que se rompe el seguimiento, y se desconoce a dónde van los desechos con los riegos en la salud.

En este sentido, ayer el titular del Distrito VII de la Federación de Bioquímicos bonaerenses, Dr. Fabio Sayavedra hizo las mismas consideraciones.

Informe en desarrollo

