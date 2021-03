En minoría se quejaron desde la Junta Electoral del radicalismo bonaerense

Dos de sus miembros señalaron que no correspondía haber comunicado un resultado dando ganadora a una de las listas antes que se hubieran cumplido los plazos del escrutinio provisional

Desde la Honorable Junta Electoral de la Unión Cívica Radical bonaerense, expresaron en un documento firmado por Alexia Carusso y por Alejandro Magnetti, vicepresidenta y vocal del organismo respectivamente, su disenso con la emisión de un comunicado de mayoría dando como ganador del comité partidario al diputado Maximiliano Abad.

En el texto señalaron que “deviene impropio y arbitrario el comunicado que emitió la mayoría de esta junta electoral, que solo busca confundir al afiliado radical” y precisaron que “el mismo es improcedente, dado que se ha emitido cuando aún no se encuentran vencidos los plazos para el escrutinio provisional, cuando ningún miembro de esta minoría ha visto una sola acta de escrutinio, no nos han sido exhibidas, ni hemos sido convocados para realizar y presenciar ese falaz escrutinio provisorio que publican, resaltando que no se encuentran vencidos los plazos”.

“Resulta avasallador, arbitrario e inexacto emitir tal comunicado arrogándose la facultad de comunicar un resultado en nombre de la Junta Electoral Provincial dando ganadora a una de las listas participantes, mostrando su parcialidad y falta absoluta de transparencia”, expresaron en el texto Carusso y Magnetti.