A 51 años de Let it be – Déjalo estar o ser -sigue teniendo vigencia

Let It Be es una de las baladas más famosas de la banda The Beatles, lanzanda en 1970 en el álbum del mismo nombre. Se presentó un 6 de marzo hace 51 años.

Déjalo ser o estar – fue escrita por Paul McCartney y compuesta con la participación de John Lennon, a primera vista parece abordar un tema religioso, pero en realidad se trata de un episodio de la vida de Paul. Su mensaje, sin embargo, ha inspirado al mundo desde hace algunas décadas.

El rasgo de la canción que más rápidamente capta la atención del oyente es la repetición. La estructura del tema sugiere que puede haber surgido a partir de un momento de inspiración y emoción, en el cual el sujeto lírico necesita reproducir y repetir en voz alta una idea o pensamiento.

Antes de analizar la letra, se puede percibir que en el tema hay una sensación de calma, como si la voz que canta tratara de consolar a quien le escucha.

La expresión “Let it be” puede ser traducida como “Déjalo ser” o “Déjalo estar”. Esta expresión transmite la idea de desprendimiento, de aceptación ante los hechos de la vida.

El mensaje de la canción parece exageradamente simple al limitarse a dos palabras: “déjalo ser”. Sin embargo, estas palabras resumen una posición frente a la vida, una forma de encarar las frustraciones y todo lo que se escapa del control personal.

La canción es, sobre todo, una lección de paciencia, optimismo y esperanza. Paul coloca en la voz materna las palabras apaciguadoras que necesita escuchar para soportar las amarguras del destino con serenidad.

La aparición de la madre, en el momento en que el sujeto más necesita de ella, evoca la unión eterna, el lazo inquebrantable entre madres e hijos, un amor más fuerte que la propia muerte.

Semejante a la aparición de un ángel, el recuerdo de María le aconseja no preocuparse demasiado por los problemas, ni pensar demasiado en cosas tristes, pues la vida está en constante transformación.

The Beatles – Let it be – Déjalo estar

Cuando me encuentro en momentos difíciles,

la Virgen María se me aparece,

diciendo palabras sabias:

déjalo estar (déjalo ser, déjalo así, no trates de cambiarlo)

Y en mi hora de oscuridad,

se queda justo delante de mí,

diciendo palabras sabias:

déjalo estar.

Déjalo estar, déjalo estar,

déjalo estar, déjalo estar,

susurras palabras sabias:

déjalo estar.

Y cuando las personas con el corazón roto,

que viven en el mundo estén de acuerdo,

habrá una respuesta:

déjalo estar.

Aunque puedan estar separados,

aún hay una oportunidad de que lo entiendan,

habrá una respuesta:

déjalo estar.

Déjalo estar, déjalo estar,

déjalo estar, déjalo estar,

sí, habrá una respuesta:

déjalo estar.

Déjalo estar, déjalo estar,

déjalo estar, déjalo estar,

susurras palabras sabias:

déjalo estar.

Déjalo estar, déjalo estar,

déjalo estar, déjalo estar,

susurras palabras sabias:

déjalo estar.

Y cuando la noche está nublada,

todavía hay una luz, que brilla sobre mí,

brilla hasta mañana:

déjalo estar.

Me despierto con el sonido de la música,

la Virgen María se me aparece,

diciendo palabras sabias:

déjalo estar.

Déjalo estar, déjalo estar,

déjalo estar, déjalo estar,

oh, habrá una respuesta:

déjalo estar.

Déjalo estar, déjalo estar,

déjalo estar, déjalo estar,

oh, habrá una respuesta:

déjalo estar.

Déjalo estar, déjalo estar,

déjalo estar, déjalo estar,

susurras palabras sabias:

déjalo estar.