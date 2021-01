Verónica Magario se aplicó la vacuna Sputnik V

La vicegobernadora bonaerense fue inoculada con la primera dosis de la vacuna en el Hospital de Trauma Federico Abete, de Malvinas Argentinas, y destacó el éxito del operativo que se realiza en todo el territorio bonaerense. “Tenemos más de 500 mil personas anotadas para recibir la vacuna”, indicó. En el marco del operativo de vacunación contra el coronavirus que se realiza en todo el territorio nacional, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, se aplicó la primer dosis de la vacuna Sputnik V acompañada por el intendente local, Leo Nardini. Tras la aplicación, Magario agradeció el trabajo del personal de salud del hospital de Trauma Federico Abete, de Malvinas Argentinas, y el de todos los de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. “Estamos muy satisfechos porque realmente se ha vacunado un 26% de los intensivistas, que es un número muy importante. Y tenemos más de 500 mil personas anotadas para recibir la vacuna”, detalló. En relación al operativo que se lleva adelante en todo el territorio bonaerense, la vicegobernadora señaló que no ha habido inconvenientes en quienes se han aplicado la primera dosis de la Sputnik V, que se ha mantenido dentro de los estándares de todas las vacunas. “Queremos mostrarle a la sociedad que hay que vacunarse, que esta vacuna hay que dársela, que nos va a dar la posibilidad a todos de poder volver a la normalidad que necesitamos, a recuperarnos, a inmunizarnos”, aseguró. Magario se refirió al incremento de contagios que se registró en los últimos días y reiteró la necesidad de continuar con los cuidados. “Hemos tenido brotes muy importantes, no debemos descuidarnos. Quiero hablarles especialmente a los más jóvenes, nosotros entendemos que ha sido un año difícil, que han tenido que estar encerrados, que tienen una energía, una fuerza y un empuje que hay que disfrutar pero aún debemos cuidarnos”, alertó. “Ayer volvimos – continuó – a un número de contagios muy grande, y en la provincia de Buenos Aires se está dando el mayor número de contagios en el interior. Hay que usar el barbijo, guardar la distancia de dos metros y eso también hacerlo uando vacacionamos. Por supuestos, lavarse las manos con asiduidad y, cuando estamos afuera, utilizar alcohol en gel”. Por su parte, el intendente Nardini se mostró agradecido por la presencia y el respaldo de Magario “que tuvo el gesto de elegir nuestro Sistema de Salud municipal para darse la vacuna en contra de este virus que todavía no terminó”. Y se sumó a los agradecimientos al personal de salud: “Han puesto todo durante este año y han hecho un esfuerzo descomunal para cuidarnos y nos toca ahora a nosotros cuidarlos con esta vacuna y estamos muy felices por eso”.