El mundo celebra la llegada del Nuevo Año!

Comienza un Nuevo Año! Nace con la renovada esperanza y maravillosa posibilidad de nuevos desafíos y proyectos. Muchos de ellos gestados en la particular pandemia que azota al planeta y en particular a cada familia.

El que se fue, nos puso por delante cambios inesperados y una ‘nueva normalidad’, que permite ver un mundo más identificado en los mismos temas cotidianos expresados en las más variadas lenguas que hablan en todos los continente, pero que la pandemia era el eje central de la vida diaria.

Ahora, todo es valiosa experiencia para afrontar el Año Nuevo, con cierta sabiduría, madurez social o colectiva, y con más ganas, y más energía, para superar las dificultades que dejó el 2020.

Debido al huso horario el Año Nuevo se festeja a diferentes horas en todo el planeta. Samoa y la República de Kiribati son los primeros países en el mundo en recibir el Año Nuevo.

Mientras algunas ciudades lanzaban fuegos artificiales sobre calles vacías, otras, como Londres y Singapur, cancelaron sus despliegues. París, Roma y Estambul estaban bajo toque de queda. Así celebró el mundo la llegada de 2021, un festejo absolutamente insólito en la historia, sin el conocido desenfreno ni la vibrante desmesura.

Fuegos artificiales azules, rojos y blancos encendieron el cielo sobre la Ópera de Sídney como todos los años nuevos, pero el puerto abajo estaba vacío como una ciudad fantasma, una despedida espeluznante para un año que nadie extrañará.

No hubo espectáculo de luces desde lo alto de la torre de televisión de Pekín. Los leones de Trafalgar Square en Londres estaban rodeados de vallas, lo mismo que la Puerta del Sol en Madrid. En Roma, no había multitudes en la Plaza de San Pedro, el Papa no dio misa y nadie se animó esta vez a zambullirse en las aguas del Tíber.

En Australia, donde los fuegos artificiales de la Ópera de Sídney se televisan en todo el mundo como la primera gran exhibición visual del año nuevo, se restringió el movimiento, se prohibieron las reuniones y se cerraron las fronteras internas.

Y así, cada región conforme a la pandemia acomodó su celebración.

Con más de 1,7 millones de muertos y 82 millones de casos desde el último cambio de año, pero con la esperanza de que las nuevas vacunas puedan ayudar a controlar la pandemia, este final de año quedará para siempre en la memoria.

Pero, a su manera, el mundo festejó. Nueva Zelanda, aplaudida por su gestión de la pandemia, dio la bienvenida al nuevo año con grandes multitudes reunidas en Auckland para ver un espectáculo de fuegos artificiales.

Aunque sigue aislada por el cierre de las fronteras, Nueva Zelanda pudo celebrar la llegada de 2021 con relativa normalidad gracias a que no registra ningún caso de transmisión local desde hace meses.

Nueve de Julio, mostró una postal familiar. La ausencia de fuegos artificiales con sonoridad caracterizaron la llegada del año. Se mantuvo la sirena de la media noche de Bomberos Voluntarios anunciando la llegada del año nuevo! y Ahí comenzaron los brindis, con distanciamientos, ojos húmedos de emoción y alegría y las expresiones de los mejores deseos. Los mensajes de whatsapp y llamadas telefónicas acercaban a padres con hijos, ante los distanciamientos geográficos u otros seres queridos, que el Coronavirus distanció.

En relación a Cadena Nueve, el año que se marchó dejó a nuestro medio on line, con un crecimiento en lectores y llegada del 51% en los últimos seis mes en relación a igual semestre del 2019. Gran parte de ese crecimiento ha sido la manera consecuente de informar en Covid-19 y sobre la pandemia, sin bajar los brazos todos los días de la semana, tal como se hace desde hace 11 años y 7 meses. Y con respecto a las emisiones en imagen y sonido el mismo creció en un 63%. Estas cifras nos convoca a seguir proyectando cada servicio, y fortalecerlo.

Es hora de reforzar lo bueno e impulsar mejoramientos. ¡Gracias por acompañarnos durante todo 2020!

Esperamos que nos sigas acompañando en 2021 para que podamos seguir brindándote la mejor información. A cada uno Feliz 2021!