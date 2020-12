Mariano Barroso anunció restricciones ante el avance de Covid-19 en el distrito de Nueve de Julio

Compartir





El Intendente Municipal de Nueve de Julio, Mariano Barroso, acompañado de la Secretaria de Salud, Dra.

Lucía Pirotta; y de la presidente del H. Concejo Deliberante, María José Gentile, brindó pasado este mediodía una importante conferencia de prensa en la que anunció la aplicación de restricciones – que entrarán en vigencia desde la medianoche de hoy-, en el contexto de la pandemia de Covid-19 y el alto número de casos registrados en el distrito en los últimos días.

“Como ya había manifestado el Comité de Crisis, nos encontramos sobre el límite de la capacidad operativa del Hospital Julio de Vedia y de la Clínica Independencia, por lo que en esta oportunidad creemos necesario aplicar diferentes medidas para preservar la salud de los nuevejulienses, más allá de lo que diga la Provincia”, señaló inicialmente el titular del Departamento Ejecutivo Municipal.

En el mismo plano, señaló que al haberse registrado en los últimos cuatro días 95 casos positivos y 75 hisopados diarios, junto al Comité de Crisis en Salud y el H. Concejo Deliberante se observó la necesidad de tomar medidas urgentes, ante “la falta de colaboración de vecinos que son diagnosticados como Covid positivos, y que al ser entrevistados para hacer el control de foco, no brindan la información que se requiere”.

“Esto genera que el control de foco no pueda hacerse y que no se pueda aislar a los contactos estrechos como corresponde, porque los mismos no son declarados”, advirtió.

Asimismo, Mariano Barroso indicó que se han observado que los casos provienen de dos focos puntuales como son las reuniones sociales, que se han incrementado y diversificado en grupos y franjas etarias; con la consecuencia de que se ha registrado un crecimiento de casos en personas mayores de 60 años que son padres de adolescentes que han estado en diferentes tipos de encuentros sociales; como así también en lo que hace a la práctica deportiva por equipos.

NUEVAS MEDIDAS Y RESTRICCIONES

Ante este contexto, el Intendente Municipal anunció que desde esta medianoche y hasta el día 28 del corriente mes, en principio, y si no cambia la situación dada en la actualidad, se aplicarán las siguientes restricciones y medidas:

– Quedan prohibidos los deportes por equipos en todas sus disciplinas, permitiéndose solamente el entrenamiento individual con los protocolos oportunamente aprobados.

– Queda prohibida la permanencia en espacios públicos, pudiendo practicarse solamente en ellos actividades físicas o aeróbicas.

– Se colocarán nuevamente fajas de seguridad en los juegos de los espacios públicos, quedando

prohibida su utilización.

– Se permitirán reuniones sociales de no más de 20 personas, recomendándose que las mismas sean del mismo grupo familiar; ya que el municipio decidió no adherir a las habilitaciones dispuestas por el Gobierno de la Provincia para reuniones al aire libre de hasta 200 personas.

– El horario para las actividades comerciales finalizará a las 01,30 hs.

– Se solicitará a los comercios de las diferentes actividades el cumplimiento estricto de los protocolos

establecidos oportunamente.

EVALUACIONES

El Intendente señaló también ante los medios de prensa que dependiendo de los resultados que se logren hasta el día 28 del corriente, “estas medidas podrían prorrogarse y/o ampliarse a nuevas restricciones”, por lo que instó nuevamente a la responsabilidad de toda la comunidad, y a que la misma “se solidarice con el personal de salud y con quienes prestan servicios esenciales”.

PEDIDO A LA COMUNIDAD

Barroso manifestó que “puede darse el caso de que se requiera de una cama o un respirador y no lo tengamos; y si bien ambos recursos pueden obtenerse; lo que no podemos lograr es contar con el recurso humano debidamente capacitado para atender estas necesidades y estas demandas de manera inmediata”.

“No podemos colocar un policía o un agente sanitario en cada esquina, por lo que debemos apelar a la única vacuna que hoy podemos utilizar contra este virus que es la actitud responsable de cada uno de nosotros”, subrayó especialmente, instando nuevamente a los vecinos a ser respetuosos de las familias de los 64 vecinos fallecidos en el distrito desde el inicio de la pandemia.

MAYORES CONTROLES Y MULTAS

En otro pasaje de la rueda de prensa el mandatario nuevejuliense adelantó que se extremarán controles nocturnos, en los que se irá “hasta las últimas consecuencias, al igual que en lo que hace a la organización de fiestas clandestinas”, sobre las cuales, precisó, “se habrán de aplicar multas de hasta 500 mil pesos que involucren al propietario del lugar, al organizador de la fiesta y al disc jockey”.

“PEDIMOS MAYOR RESPETO”

Por su parte, la presidente del Concejo Deliberante local, María José Gentile pidió en esta oportunidad “respeto de parte de la comunidad por sus convecinos a la hora de declarar los contactos estrechos ante un caso positivo”.

“Debemos pensar en nuestro mayores, incluso en detalles mínimos como el armado de la mesa de Navidad y la ubicación de los mismos y la de los más jóvenes de cada familia”, recomendó.

APLICACIÓN DEL PLAN “DETECTAR”

Finalmente, la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, Lucía Pirotta, anunció que se aplicará próximamente en nuestra ciudad y el partido el plan “Detectar”, abarcando tres jornadas de trabajo, que abarcarán distintos aspectos; trabajándose en estos momentos en la inscripción de voluntarios, los que serán capacitados de manera virtual.