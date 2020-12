El ciclo de charlas para el sector rural lo cierra Mamerto Menapace

El cierre de charlas destinadas a los productores rurales que anualmente organizaron cuatro entidades del sector, Sociedad Rural, INTA, el Círculo de Ingenieros Agrónomos y la Regional Aapresid, estará a cargo del sacerdote benedictino, Mamerto Menapace.

Lo hará a las 20.30 por el Canal de Youtube del INTA Pergamino.

En ese sentido, Ezequiel Odello de la Regional Aapresid explicó que «en este caso la charla es con una temática fuera del área técnica» e hizo un balance del año que en medio de la pandemia y el aislamiento se tuvo que reacomodar la situación con cuatro instituciones. «Con mucho esfuerzo se logró pasar de un ciclo que arrancó de manera presencial, a manera virtual. En el medio nos tuvimos que acomodar y contamos con muchas respestas de la gente. El balance es muy positivo en la participación».

Después de las exigencias del presente año, señaló Odello que para el año 2021 continuará el desafío llevando adelante «con la propuesta de temas técnicos que son de actualización para el sector». Destacó el espíritu colaborativo.

Por su parte, Andrés Capriroli representante de Sociedad Rural señaló que «por la pandemia hubo más charlas virtuales que presenciales, tratando de abarcar todos los temas para tratar de que no se pierda la capacitación».

«La entidad rural quedó satisfecha por el trabajo con otras instituciones. Hicimos un buen trabajo y esperamos hacer lo mismo el año próximo» agregó Capriroli.

El Ingeniero Luis Ventimiglia (INTA) se refirió al trabajo en conjunto de las cuatro instituciones por tercer año consecutivo. Aclaró que esta última charla de cierre en un principio no estaba prevista. Una vez finalizadas las charlas técnicas, en un año especial por la pandemia, reconoció Ventimilia «entendíamos que nos faltaba algo por las circunstancias que vive el país, algo que vaya más a lo motivacional para dar un poco más de fuerzas y de ganas para seguir adelante».

«Se barajaron muchas posibilidades y recurrimos a la que entendemos que es la mejor, para nosotros y para el público. Todos conocen al Padre Mamerto Menapace quien de manera simple, a través de tres cuentos va a desarrollar una charla de treinta minutos que es imperdible», sostuvo Ventimiglia quien le recomendó a la gente que la pueda escuchar.

«Vale la pena, nos abre la cabeza. Nos hace ver las cosas de una manera distinta. Has cosas que uno no tenía en cuenta y las empieza a tener en cuenta y otras cosas que uno tenía en cuenta y las empieza a descartar», sostuvo Ventimiglia quien aclaró que la charla no es en vivo. Se grabó por distintas circunstancias, aunque estará abierto el chat para que el público pueda extresarse más allá que no podrán hacerse preguntas en este caso.

En representación del Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio, el Ingeniero Alfredo Ruggiero remarcó que «el ciclo 2020 fue un éxito y ya estamos trabajando para el 2021. Agradecemos a las empresas que apoyaron, a los medios de comunicación y a la gente que nos acompañó. El año próximo estaremos trabajando en el ciclo de charlas».