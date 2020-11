Un nuevo comité, con radicales de siempre

Compartir

“Soy un radical de siempre, que me aleje por cosas que no me gustaron y no coincidía. Hoy vuelvo porque creo en una nueva conducción del partido y en Nacho Palacios. Por eso estoy nuevamente en mi lugar de origen”, palabras de Marcelo La Rotonda, candidato a ser miembro de la Comisión Directiva del nuevo Comité de la UCR.

La elección interna que enfrentará el radicalismo el próximo año será sin lugar a duda un desafío político de gran importancia. Ignacio Palacios ha conformado un grupo de trabajo y de candidatos a conformar un nuevo comité, con personas que por diferentes motivos en su mayoría no participaban en política en la actualidad.

Referentes barriales, profesionales, militantes y líderes de organizaciones civiles son las personas que se encargaran de demostrarle a la sociedad y afiliados radicales, que una nueva conducción es capaz de transformarse en la representación de muchos ciudadanos del distrito de 9 de Julio.

“Necesitamos un partido de puestas abiertas y con personas que sientan la necesidad del otro, el contacto con la gente no se debe olvidar jamás si queremos contribuir al desarrollo de la sociedad”, sostuvo La Rotonda, un profesional que decide involucrarse porque siente la necesidad de aportar su compromiso social y conocimiento.

Una reconstrucción desde las bases es el objetivo en la renovación de la conducción del comité. Palacios es el referente radical más importante y busca rodearse de un equipo que tenga compromiso y sepa pensar en políticas públicas a largo plazo para el distrito y la región.