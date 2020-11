El diputado Fabio Britos reiteró el pedido de incluir el Trote en la Ley de Turf

Compartir

El diputado provincial Fabio Britos participó en la entrega de premios en el Hipódromo Chivilcoy -cuya prueba principal se realizó en homenaje al aniversario de dicha Ciudad- y reiteró su pedido de incorporar el Trote a la Ley de Turf.

“En 2017 logramos aprobar la modificación a la Ley de Turf para que desde el fondo de juego se pudiera asistir también al Trote, pero lamentablemente en el Senado no trataron el tema y el proyecto perdió estado parlamentario”, manifestó el Legislador.

Agregó luego que “El motivo que se dio en ese momento era que la entonces Gobernadora María Eugenia Vidal no estaba de acuerdo y además pretendía hacer una modificación profunda del manejo del Fondo de Juego”, señaló Britos y agregó: Pero Vidal ya no está y los Legisladores del Frente de Todos que ayer apoyaban la iniciativa ahora son oficialistas. No hay más ni excusas ni motivos para no aprobar esta incorporación”.

Asimismo, Fabio Britos argumentó que “Hay cinco hipódromos de Trote en territorio bonaerense, que si recibieran de parte de Lotería y Casinos el mismo trato que reciben los llamados hipódromos chicos de Pura Sangre, cambiarían radicalmente para bien su actualidad, lo que generaría puestos de trabajo y un mejor desarrollo de la actividad, beneficiando a criadores pero también a un sin número de actividades que rodea a este ambiente, ya que el turf es una industria sin chimenea”.