La diputada bonaerense Johanna Panebianco repudió en la sesión de esta tarde la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), impulsado por Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público.

“Pretenden que el Estado sea el que nos diga qué leer, qué escuchar, qué ver y cómo interpretar esos contenidos” arremetió la Diputada. Además, sostuvo que se trata de “un atropello a la constitución” y que “con este observatorio estamos retrocediendo en materia de derechos y de libertades”.

También Panebianco apuntó contra la oposición al decir “me preocupa el silencio de los que dicen defender la libertad de expresión. El silencio de los que levantan la bandera de la diversidad y la libre opinión. Este silencio es cómplice de estas prácticas que no vienen a hacer otra cosa que querer controlar todo. El silencio es ensordecedor”.

Además les preguntó a sus pares “¿Cómo va definir este Observatorio si una noticia es “maliciosa” y otra no? ¿Qué va a pasar con las “noticias maliciosas”? ¿Qué va a pasar con los emisores de las supuestas “noticias maliciosas”? Y por sobre todas las cosas ¿qué va a pasar con los ciudadanos? ¿Qué información se le quiere dar? ¿Solo la que expresan ustedes?”

Por último, Panebianco sostuvo que “este tipo de acciones no pueden tolerarse. Este no es el camino. En todo caso trabajemos para crear mecanismos que mejoren las prácticas, individuales y colectivas, que tienen que ver con el pensamiento y el análisis crítico de la información que circula. Trabajemos para fortalecer la educación, única herramienta para formar ciudadanos capaces de analizar por sus propios medios la información que quieren y deciden consumir. Y trabajaremos para empoderar a la gente, pero no para limitar las libertades y los derechos”.

En ese sentido el repudio impulsado por los Diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia se encuentra en sintonía con el comunicado presentado por ADEPA, la Sociedad Interamericana de Prensa, y referentes de medios que han deslizado su preocupación con Nodio.

Este proyecto fue acompañado con la firma del Presidente del Bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, y los legisladores Alex Campbell, Juan Carrara, Maricel Etchecoin Moro, Gabriela Bezana, Noelia Ruiz y Anastasia Peralta Ramos.